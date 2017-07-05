獨棟住宅: 13 間被美麗大自然環繞的兩層樓居所

現今社會可使用的土地越來越小，能夠擁有一間獨棟住宅就猶如一場美夢般，難以實現，尤其是被美麗大自然環繞的兩層樓別墅。這些美絕的居所是很多人的夢想和目標，其廣闊寬敞的戶外庭園、坪數大的客廳和卧室是極豪華的享受，以下的專題收集了 13 間被美麗大自然環繞的兩層樓獨棟住宅，它們的設計和風格都非常漂亮，大家都可以作為以後蓋房的參考範本哦！
這間兩層式的住宅採用了經典的紅磚牆設計，加上傳統的屋簷和戶外的用餐區，真是一間舒適美麗的居所。再加上旁邊的庭園設計，就更是充滿了田園的風味。
這間房子的設計採用了簡約的風格，簡單的薄荷綠外牆和青青的草地互相輝映著，開放的戶外庭園散發著輕鬆的氣氛，讓人不禁放輕鬆。
這間房子比以上的例子看起來比較隱密，那全因為小徑的設計和茂密的叢林把房子美麗的環繞著，隱若之間我們可以看到這房子的屋簷，加木造的外牆，就像桃花源一樣。
這間高貴豪華的住所位於山坡上，浴著山上都是叢林，而它的前方就是一片草地，全白色的房子設計和戶外的露臺，讓它在郊外間成為了最耀眼的建築了！
從戶外的陽台和前庭看，這房子的建築風格簡約踏實，陽光照亮了室內的客廳和木板地，加上戶外的花園設備，真是一間舒適自在的度假房子啊！
在這萬里開闊的草地中間座立著一間精美獨特的獨棟住宅，它的設計雖然簡單，然而戶外的水池、露臺和花園等設備都非常完善，真是一間包羅萬有的房子。
這長形的房子交錯的建在一起，簡單的白灰色設計充滿了現代感，加上箱子般的外觀設計，讓人印象非常深刻。
這一個深褐色的全木造房子，在叢林之中就像一間小柴房一樣，跟大自然和諧地融合在一起，充滿了神秘感！
這一間通透的玻璃房子擁有現代豪華的建築設計，景觀設計師還建設了石頭造的裝飾品，讓庭中的花園充滿了大自然的元素，加上前方的草地，真是華麗！
這間獨棟的房子採用了紅白色的外觀，加上綠油油的草地，充滿了對比給人深很刻的印象。