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獨棟住宅: 13 間被美麗大自然環繞的兩層樓居所

Tarsier Tarsier
Villenanlage Hinterbrühl, illichmann-architecture illichmann-architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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現今社會可使用的土地越來越小，能夠擁有一間獨棟住宅就猶如一場美夢般，難以實現，尤其是被美麗大自然環繞的兩層樓別墅。這些美絕的居所是很多人的夢想和目標，其廣闊寬敞的戶外庭園、坪數大的客廳和卧室是極豪華的享受，以下的專題收集了 13 間被美麗大自然環繞的兩層樓獨棟住宅，它們的設計和風格都非常漂亮，大家都可以作為以後蓋房的參考範本哦！

1. 田園風味的紅磚頭小屋

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這間兩層式的住宅採用了經典的紅磚牆設計，加上傳統的屋簷和戶外的用餐區，真是一間舒適美麗的居所。再加上旁邊的庭園設計，就更是充滿了田園的風味

2. 現代創新的房屋設計

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한글주택(주)

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這間房子的外觀設計很特別，就像積木堆疊的組合屋一樣，灰白的顏色配搭和前庭的沙地，給人一種現代創新的感覺。

3. 廣闊簡約的任宅設計

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Sobrado + Ugalde Arquitectos

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Sobrado + Ugalde Arquitectos
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這間房子的設計採用了簡約的風格，簡單的薄荷綠外牆和青青的草地互相輝映著，開放的戶外庭園散發著輕鬆的氣氛，讓人不禁放輕鬆。

4. 鄉村風味的獨棟住宅

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RUSTICASA

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這房子徹底地使用了純木材和竹筍作建材，加上寬敞的花園和玻璃的拉門設計，真是充滿了鄉村的氣氛和元素，非常貼近大自然。

5. 隱密的兩層樓居所

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Agence CréHouse

Agence CréHouse
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這間房子比以上的例子看起來比較隱密，那全因為小徑的設計和茂密的叢林把房子美麗的環繞著，隱若之間我們可以看到這房子的屋簷，加木造的外牆，就像桃花源一樣。

6. 高貴豪華的住所

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這間高貴豪華的住所位於山坡上，浴著山上都是叢林，而它的前方就是一片草地，全白色的房子設計和戶外的露臺，讓它在郊外間成為了最耀眼的建築了！

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7. 舒適自在的度假房子

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從戶外的陽台和前庭看，這房子的建築風格簡約踏實，陽光照亮了室內的客廳和木板地，加上戶外的花園設備，真是一間舒適自在的度假房子啊！

8. 精美獨特的獨棟住宅

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KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
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在這萬里開闊的草地中間座立著一間精美獨特的獨棟住宅，它的設計雖然簡單，然而戶外的水池、露臺和花園等設備都非常完善，真是一間包羅萬有的房子。

9. 獨立清新的房子

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這間房子的外觀非常特別，黑褐色的外牆和像箱子一樣的外觀，加上石材鋪設的後樓梯和小露臺，散發著一種神秘的感覺。

10. 現代簡約風

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株式会社廣田悟建築設計事務所

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這長形的房子交錯的建在一起，簡單的白灰色設計充滿了現代感，加上箱子般的外觀設計，讓人印象非常深刻。

11. 神秘的森林小居

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這一個深褐色的全木造房子，在叢林之中就像一間小柴房一樣，跟大自然和諧地融合在一起，充滿了神秘感！

12. 現代的豪華住宅

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Architekturbüro Ketterer

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這一間通透的玻璃房子擁有現代豪華的建築設計，景觀設計師還建設了石頭造的裝飾品，讓庭中的花園充滿了大自然的元素，加上前方的草地，真是華麗！

13. 紅白色的優雅房子

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ELK Fertighaus GmbH

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這間獨棟的房子採用了紅白色的外觀，加上綠油油的草地，充滿了對比給人深很刻的印象。

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