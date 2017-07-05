獨棟住宅: 13 間被美麗大自然環繞的兩層樓居所

現今社會可使用的土地越來越小，能夠擁有一間獨棟住宅就猶如一場美夢般，難以實現，尤其是被美麗大自然環繞的兩層樓別墅。這些美絕的居所是很多人的夢想和目標，其廣闊寬敞的戶外庭園、坪數大的客廳和卧室是極豪華的享受，以下的專題收集了 13 間被美麗大自然環繞的兩層樓獨棟住宅，它們的設計和風格都非常漂亮，大家都可以作為以後蓋房的參考範本哦！