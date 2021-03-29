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9 種小空間必備的拉門設計

Tarsier Tarsier
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在現代的公寓中，小坪數是很常見的狀況，然而如何在有限的空間打造一個舒適並且功能性強強的家，絕對是一個大難題。很多室內設計師建築師都紛紛想出不同的方法和創意去改變居住的問題，希望年輕的新家庭也可以擁有一個美麗實用的安樂居。實際上我們可以在很多方面進行創意改造，例如我們可以在廚房設計一個小小的休息區，只要我們就可以在煮飯的間隙看看書或者發發呆放鬆自己；或者我們也可以在陽台設計一個小書房，有陽光、有微風，誰不愛這樣的閱讀環境呢？類似的例子還有很多，我們只需要把握好空間感就可以創造出屬於自己的小空間！那麼我們可以通過哪些方法來打造空間感嗎？

其中一個偉大的發明就是拉門設計，跟平常厚實的牆面相比，它們所佔的空間小多了，而且容易開關，又可以有效的分隔空間。

以下的專題找來了 9 種小空間必備的拉門設計，快來為你家的小公寓找些靈感吧！

1. 磨砂的玻璃拉門

透過玻璃材質延伸與區隔室內的空間尺度 弘悅國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 OSB White 书柜,架子,建筑,货架,木头,室内设计,地板,出版物,地面,客厅
弘悅國際室內裝修有限公司

透過玻璃材質延伸與區隔室內的空間尺度

弘悅國際室內裝修有限公司
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這拉門的設計使用了磨砂的玻璃物料，把書房和大廳的空間分明的劃分，加上眾多的層架和儲存空間，把房間的空間清楚、整齊地分佈，而磨砂玻璃的透光性隱若地增加了空間感。

2. 暗淡的透明拉門設計

木質系溫暖宅, kimico.liu kimico.liu 臥室
kimico.liu

木質系溫暖宅

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這個拉門的材料也選用了透光的玻璃，然而它使用的是暗淡啞光的玻璃，在隱藏空間的同時，也穿透適量的光線，讓房子的空間感變得廣闊清新，空間也得到適當的劃分。

3. 具備線條感的更衣室拉門設計

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域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

林口楊宅

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
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在這公寓的大廳旁，室內設計師劃分了一個更衣室，同樣採用了類似於玄關拉門的設計，門從中間到兩邊打開，玻璃上帶有細緻的紋路，讓房子充滿了現代的時尚感

4. 恬靜的卧室設計

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千綵胤空間設計

千綵胤空間設計
千綵胤空間設計
千綵胤空間設計

這間卧室並沒有使用任何的牆壁，它採用了玻璃窗和玻璃拉門的設計，強烈提升了空間感，為了善用空間，室內建築師把走廊的空間也變成了時尚的衣櫥，真是太美了！

5. 帶有田園風味的拉門設計

雙面櫃增加室內的收納體積與過道的表情 弘悅國際室內裝修有限公司 書房/辦公室 木頭 White
弘悅國際室內裝修有限公司

雙面櫃增加室內的收納體積與過道的表情

弘悅國際室內裝修有限公司
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這個房子的所有房間都用上了拉門的設計，無論是廚房或是卧室，簡單清白的格子圖案讓房子充滿了田園的風味，散發著舒適自在的氣氛。

6. 日本風的拉門設計

玄關對應著兩個入口，收納是一個部分，另一個部分是白色與木作的搭配 弘悅國際室內裝修有限公司 亞洲風玄關、階梯與走廊 木頭 Wood effect
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多一個拉門多一個緩衝空間，屋主是熱情的人，鄰居也喜歡聊天，拉上拉門不再一覽無遺，確保其他家人的隱私 弘悅國際室內裝修有限公司 亞洲風玄關、階梯與走廊 木頭 White
弘悅國際室內裝修有限公司

多一個拉門多一個緩衝空間，屋主是熱情的人，鄰居也喜歡聊天，拉上拉門不再一覽無遺，確保其他家人的隱私

弘悅國際室內裝修有限公司
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拉門的設計本來在日本的建築裡就很常見，如果你家喜歡簡約傳統的日本風味的話，不防參考使用這一類木造的拉門設計哦！

7. 北歐風的拉門設計

複合式別墅設計 桃園 達圓設計有限公司 書房/辦公室 财产,家具,建造,木头,室内设计,客厅,光束,橱柜,舒适,大厅
達圓設計有限公司

複合式別墅設計 桃園

達圓設計有限公司
達圓設計有限公司
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這間充滿歐陸風情室內設計的小公寓也採用了很多省位置的小秘訣，例如北歐風的拉門設計和懸掛在牆上的小層架，增加了不少空間，在必需的時候還可以拉開門子，讓廚房和飯廳變成開放式的空間，真是太棒了！

8. 現代時尚的簡約拉門設計

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域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

永和徐宅

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
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當把門拉開的時候，書房跟走廊的空間連貫在一起。

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域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

永和徐宅

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
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然而只要把拉門關上，書房立刻變成了隱密寧靜的小空間，磨砂玻璃的透光性把走廊的影像變成一張美麗時尚的圖畫一樣，真是時尚！

9. 全透明的玻璃門設計

每個女生都夢想擁有一座更衣室 creating a cloakroom from an aisle 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 更衣室
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

每個女生都夢想擁有一座更衣室 creating a cloakroom from an aisle

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
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在所需的空間加上一些拉門設計就讓您的房子變得更靈活，加上透明的設計，真是比牆壁好十萬倍了！

延伸閱讀：

四人家庭的透天別墅：一個承載家人夢想的鄉村風住家

廚房拉門: 14 種阻隔油煙又不佔空間的完美設計

15 種覆蓋你家外牆的好點子
你家也使用拉門設計嗎？快跟大家分享一下您的經驗吧！

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