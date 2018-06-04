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挑高獨棟豪宅: 一間有戶外水療浴池以及雙車庫的奢華居所

Genie Chien Genie Chien
詠盛興居 【富豪臻品，璀璨鉅獻】, 詠盛興營建機構 詠盛興營建機構 房子
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你嚮往豪宅式的氣派住家嗎？一般都市住宅受限於空間大小及所處環境，即使建築師有滿腹創意，也必須受制於客觀環境，有時完成的實際作品只能說是都市裡的豪華鳥籠。今天要帶大家去參觀的標的物卻截然不同，由詠盛興建設公司的專家所規劃的「詠盛興居」，堪稱為富豪級的臻品，它擁有璀璨氣派的外觀，以及光華內斂的室內設計，保證讓你眼睛一亮。現在就立刻一起來參觀！

氣宇軒昂的門面

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詠盛興營建機構

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矗立在藍天白雲下的「詠盛興居」，以極具氣勢的外觀吸引每位訪客的眼珠！白色大理石打造出來的堅實門牆，搭配經典造型和古雅的照明設備，散發出一身的貴族氣質！

璀璨亮麗的晚妝

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當夜幕低垂時分，建築物的照明設備亮起，放射出有如黃金般的耀眼光芒，令人驚嘆它的美麗無雙！寬敞的庭院可容納兩部車輛停放，溫馨和暖的印象傳達出家的濃濃氛圍～

富豪臻品設計

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進到室內，立刻就被它富麗堂皇的室內景觀所驚豔！挑高空間創造出通風舒適的視覺效果，流暢的線條、光滑的地板、經典的傢俱，加上柔美的燈光裝置，美到令人迷醉～

餐廚空間

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設計師將烹飪與用餐環境結合為一，以一座中島作為空間區隔。寬敞的流理台面提供了充裕的料理舞台，美味出爐後立刻就可以端上桌。在金碧輝煌的吊燈下，賓主坐上貴氣十足的餐桌椅，享受五星級的餐飲時光～

室外庭園

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步出室外來到這座美麗的庭園，放眼就是綠草如茵的開放空間。石塊鋪成的步道伴著修剪得很整齊的花草樹木，深吸一口芬多精，感受親近自然的舒暢快意～

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水療浴池

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下班或放假時，洗一場水療是放鬆筋骨的絕妙良方！想像在滿天星斗的夏夜裡，泡在舒適的池水中，讓水柱沖去一身疲勞，洗去塵世煩憂，豈非人間絕頂享受？

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