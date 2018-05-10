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微禪風別墅: 有絕美樓梯設計的開放式住宅

Genie Chien Genie Chien
<透天別墅>微禪風 以空間景深展示雍容大器, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 視聽室 木頭 Black
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處身世俗繁囂之中，你最嚮往的或許不是豪門巨戶的華宅，而是一處讓你可以冷靜沈澱的避世桃源。現在你的夢想可以成真了！夏川空間設計工作室採用俐落冷冽的石材與鐵件，混以深色實木構築出沉穩大器感的微禪風住宅。設計師將原面寬達七米二的客廳轉向九十度，拉出四米二妥適的大宅座向，讓縱長視野可以延伸到其他半開放區域，構成一座獨具禪意的完美宅第。現在就立刻一起來參觀！

客廳

透過虛(屏風)與實(石材牆面)讓客廳與餐廳空間的連結與區隔 品茉空間設計(夏川設計) 客廳 實木 Brown
品茉空間設計(夏川設計)

透過虛(屏風)與實(石材牆面)讓客廳與餐廳空間的連結與區隔

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

設計師運用禪的意境來打造這座住宅，空間中到處可見虛實概念的運用。當虛的屏風遇上實的石材牆面，讓客廳與餐廳空間彼此互連，卻又各成區隔。沈穩的用色自然流露出大器的風格！

餐廳

餐廳端景運用中島的穿透性以及訂製鐵件實木滑門來豐富空間的變化 品茉空間設計(夏川設計) 廚房 實木 Brown
品茉空間設計(夏川設計)

餐廳端景運用中島的穿透性以及訂製鐵件實木滑門來豐富空間的變化

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

浸沐在溫柔光線下的用餐環境，讓聚餐的和樂氛圍更形加分！餐廳端景設置一座中島，視覺上可以穿透到另一處空間。採用訂製鐵件實木滑門，既豐富了空間的變化，同時也為不同場域定義出各自的功能。

視聽室

視聽室也是地下室的入口玄關,鐵件滑門搭配佈置變化了空間層次感以及趣味性 品茉空間設計(夏川設計) 視聽室 木頭 Black
品茉空間設計(夏川設計)

視聽室也是地下室的入口玄關,鐵件滑門搭配佈置變化了空間層次感以及趣味性

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

這處視聽室處於地下室的入口玄關，採用鐵件滑門裝置，搭配有花案的半透明玻璃門，提增了空間的層次感。同時搭配富有禪意的室內佈景，既可在此享受視聽娛樂，也很適合禪定靜坐～

​樓梯間

樓梯間的燈光設計提供了照明也豐富了視覺效果 品茉空間設計(夏川設計) 視聽室 鐵/鋼 Black
品茉空間設計(夏川設計)

樓梯間的燈光設計提供了照明也豐富了視覺效果

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

曲折式的樓梯間設計，帶有柳暗花明的禪意。柔美的燈光設計提供了照明功能，明暗對襯和鮮明的線條，也豐富了視覺上的效果～

主臥室

主臥強調燈光的溫和以及沒有壓迫感的舒適休息空間 品茉空間設計(夏川設計) 臥室 木頭 Brown
品茉空間設計(夏川設計)

主臥強調燈光的溫和以及沒有壓迫感的舒適休息空間

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

主臥室採用簡約俐落的設計，中性搭色帶來很舒壓的氛圍。輔以床頭燈及壁上隱藏式照明設備，營造出輕鬆柔和的休憩空間～

隔屏

透過夾紗隔坪豐富了視覺感 品茉空間設計(夏川設計) 臥室 木頭 Green
品茉空間設計(夏川設計)

透過夾紗隔坪豐富了視覺感

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

從臥房的另一個角度，可以觀察到設計師細膩的手法。這一道夾紗隔屏創造出隱隱約約的美感，既豐富了視覺饗宴，同時也與整體室內設計融合得完美無匹～

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