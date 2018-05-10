微禪風別墅: 有絕美樓梯設計的開放式住宅

處身世俗繁囂之中，你最嚮往的或許不是豪門巨戶的華宅，而是一處讓你可以冷靜沈澱的避世桃源。現在你的夢想可以成真了！夏川空間設計工作室採用俐落冷冽的石材與鐵件，混以深色實木構築出沉穩大器感的微禪風住宅。設計師將原面寬達七米二的客廳轉向九十度，拉出四米二妥適的大宅座向，讓縱長視野可以延伸到其他半開放區域，構成一座獨具禪意的完美宅第。現在就立刻一起來參觀！
設計師運用禪的意境來打造這座住宅，空間中到處可見虛實概念的運用。當虛的屏風遇上實的石材牆面，讓客廳與餐廳空間彼此互連，卻又各成區隔。沈穩的用色自然流露出大器的風格！
浸沐在溫柔光線下的用餐環境，讓聚餐的和樂氛圍更形加分！餐廳端景設置一座中島，視覺上可以穿透到另一處空間。採用訂製鐵件實木滑門，既豐富了空間的變化，同時也為不同場域定義出各自的功能。
這處視聽室處於地下室的入口玄關，採用鐵件滑門裝置，搭配有花案的半透明玻璃門，提增了空間的層次感。同時搭配富有禪意的室內佈景，既可在此享受視聽娛樂，也很適合禪定靜坐～
曲折式的樓梯間設計，帶有柳暗花明的禪意。柔美的燈光設計提供了照明功能，明暗對襯和鮮明的線條，也豐富了視覺上的效果～
主臥室採用簡約俐落的設計，中性搭色帶來很舒壓的氛圍。輔以床頭燈及壁上隱藏式照明設備，營造出輕鬆柔和的休憩空間～
從臥房的另一個角度，可以觀察到設計師細膩的手法。這一道夾紗隔屏創造出隱隱約約的美感，既豐富了視覺饗宴，同時也與整體室內設計融合得完美無匹～
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