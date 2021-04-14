11 種適合狹小空間的園林造景設計

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住的空間很迷你，並不是很重大的問題。透過一些空間設計巧思，你可以創造出比真實尺寸更大的空間錯覺。同樣的，倘若你家有處小小的閒置空間，例如陽台或露臺，千萬不要放棄用它來打造一處綠色景觀的想法！今天我們要帶你去參觀 11 座園林造景設計，讓你見證只要經由精心策劃和巧妙裝飾，加上慎選家具和色彩，你也可以創造出很美的園林景觀。立刻一起來看看，並且從中汲取你需要的靈感吧！對了，如果你還有更多細節的問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！
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