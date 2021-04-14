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11 種適合狹小空間的園林造景設計

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Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores 庭院
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住的空間很迷你，並不是很重大的問題。透過一些空間設計巧思，你可以創造出比真實尺寸更大的空間錯覺。同樣的，倘若你家有處小小的閒置空間，例如陽台或露臺，千萬不要放棄用它來打造一處綠色景觀的想法！今天我們要帶你去參觀 11 座園林造景設計，讓你見證只要經由精心策劃和巧妙裝飾，加上慎選家具和色彩，你也可以創造出很美的林景觀。立刻一起來看看，並且從中汲取你需要的靈感吧！對了，如果你還有更多細節的問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～ 現在就一起來看看吧！

1. 倘若你家門前擁有這麼一處空地，你可以把它打造成一座令鄰居和路人都羨慕到不行的戶外休閒空間！

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA 露臺
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
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你喜歡這個設計嗎，歡迎留言分享喔～

2. 沿著室內的牆壁，打造出一排漂亮的園林景觀，可以為居家帶來養眼的綠意～

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos 車庫/遮陽棚
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

3. 在牆上裝置藍色的木箱，放入綠色植栽，與大地色系的裝潢構成很有自然氣息的搭配～

Showroom , Sgabello Interiores Sgabello Interiores 露臺 木頭 Wood effect
Sgabello Interiores

Sgabello Interiores
Sgabello Interiores
Sgabello Interiores

你喜歡這種充滿自然氣息的裝潢風格嗎？

4. 運用高高低低的木箱，你可以打造出很有層次感的小小園林造景～

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design 庭院
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

你還知道哪些打造層次感的技巧呢？歡迎留言告訴我們喔～

5. 垂直花園是為室內添加自然元素的最佳選擇。從牆上探出頭的各種植栽，讓居家顯得熱鬧非凡！

Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores 露臺 實木 Beige
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores
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6. 門牆外的空間大可好好利用，當植物長高長密，還可以為家居創造出隱私感～

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá 庭院
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
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如果你也喜歡花花草草的話，那就一定不要錯過這個設計喔～

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7. 陽台的空間就該拿來好好運用，這款利用鐵質花器搭配木頭地板的造景，是小空間很棒的選擇！

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur 露臺
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

木材質地板與綠色植物的完美搭配，你喜歡這樣的陽台設計嗎？

8. 誰說花草就該種在盆子裡？把棄置的櫥櫃、椅子重新整理一番，就成為植物全新的家！

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. 露臺
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

9. 深色的花盆自帶沈穩的風格，與亮麗的花朵和淺色的傢俱，正好形成明暗對比，讓庭院造景的美感更加分！

Garden design, DB design DB design 庭院
DB design

DB design
DB design
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10. 盆景不一定都要擺在地面上。像這樣把一些植物吊掛起來，部分則擺到小桌上，立刻創造出不同的視覺效果！

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores 庭院
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

11. 這處小庭院的庭園造景採用木頭及地磚為主調，讓綠色植物成為配角，創造出清新舒暢的氛圍～

APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura 露臺
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
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