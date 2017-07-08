88 的郊區平房: 一間含雙車庫，造價 306 萬台幣的絕佳現代居所

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“簡單的設計最受到歡迎”，今天要介紹的 88 坪現代平房可以驗證這個概念。位在南非的這間有雙車庫以及大露臺的現代平房在 2012 年以台幣 306 萬完工，而在隔年以 540 萬賣出，到了今年售價再度上漲，屋主以 715 萬元台幣脫手。
這間平房有傳統的山形屋頂，然而室內的裝潢十分現代，可以提供絕佳的生活舒適與便利性。除此之外，大露臺有烤肉的設備，因此全家人可以呼朋引伴在此享受戶外時光，愜意又自在。
你鐘情於郊區的質樸生活，以及不繁複的設計的話，現在就跟著我們的腳步一起欣賞更多細節吧！
首先讓我們來欣賞這間房子的外觀，你可以看到它分成了三個不同的區塊，而每個區塊都有山形的屋頂，看起來就像是綿延的小山一樣，十分可愛。
入口前有石頭的步道，而紅磚的外牆則加強了鄉間質樸的氣息。
中間的大露臺連結戶外與後院的區域，而寬敞的後院則讓孩子們可以在此跑跳。
走進屋內，專家採用開放式的設計，因此整體感十分開闊，明亮度也充足。
Ｌ形加上中島的廚房設備非常齊全，絕對是熱愛料理的人的夢幻逸品。
客廳結合了磁磚、木頭以及石材等元素，層次感豐富且充滿溫度。
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露臺區擺放了大型的家具，而烤肉的設備讓屋主可以更便利地在此準備烤肉派對。
夜晚時分的燈光亮起，比白天更多了浪漫的氣息。
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