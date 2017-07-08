88 的郊區平房: 一間含雙車庫，造價 306 萬台幣的絕佳現代居所

“簡單的設計最受到歡迎”，今天要介紹的 88 坪現代平房可以驗證這個概念。位在南非的這間有雙車庫以及大露臺的現代平房在 2012 年以台幣 306 萬完工，而在隔年以 540 萬賣出，到了今年售價再度上漲，屋主以 715 萬元台幣脫手。

這間平房有傳統的山形屋頂，然而室內的裝潢十分現代，可以提供絕佳的生活舒適與便利性。除此之外，大露臺有烤肉的設備，因此全家人可以呼朋引伴在此享受戶外時光，愜意又自在。

你鐘情於郊區的質樸生活，以及不繁複的設計的話，現在就跟著我們的腳步一起欣賞更多細節吧！