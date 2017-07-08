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88 的郊區平房: 一間含雙車庫，造價 306 萬台幣的絕佳現代居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
House De Beer, Truspace Truspace 廚房
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“簡單的設計最受到歡迎”，今天要介紹的 88 坪現代平房可以驗證這個概念。位在南非的這間有雙車庫以及大露臺的現代平房在 2012 年以台幣 306 萬完工，而在隔年以 540 萬賣出，到了今年售價再度上漲，屋主以 715 萬元台幣脫手。

這間平房有傳統的山形屋頂，然而室內的裝潢十分現代，可以提供絕佳的生活舒適與便利性。除此之外，大露臺有烤肉的設備，因此全家人可以呼朋引伴在此享受戶外時光，愜意又自在。

你鐘情於郊區的質樸生活，以及不繁複的設計的話，現在就跟著我們的腳步一起欣賞更多細節吧！

外觀

House De Beer, Truspace Truspace 房子
Truspace

Truspace
Truspace
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首先讓我們來欣賞這間房子的外觀，你可以看到它分成了三個不同的區塊，而每個區塊都有山形的屋頂，看起來就像是綿延的小山一樣，十分可愛。

入口

House De Beer, Truspace Truspace 房子
Truspace

Truspace
Truspace
Truspace

入口前有石頭的步道，而紅磚的外牆則加強了鄉間質樸的氣息。

後院

House De Beer, Truspace Truspace 房子
Truspace

Truspace
Truspace
Truspace

中間的大露臺連結戶外與後院的區域，而寬敞的後院則讓孩子們可以在此跑跳。

開放式設計

House De Beer, Truspace Truspace 廚房
Truspace

Truspace
Truspace
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走進屋內，專家採用開放式的設計，因此整體感十分開闊，明亮度也充足。

廚房

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Truspace

Truspace
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Truspace

Ｌ形加上中島的廚房設備非常齊全，絕對是熱愛料理的人的夢幻逸品。

客廳

House De Beer, Truspace Truspace 客廳
Truspace

Truspace
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Truspace

客廳結合了磁磚、木頭以及石材等元素，層次感豐富且充滿溫度。

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戶外露台

House De Beer, Truspace Truspace 露臺
Truspace

Truspace
Truspace
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露臺區擺放了大型的家具，而烤肉的設備讓屋主可以更便利地在此準備烤肉派對。

夜晚時分

House De Beer, Truspace Truspace 露臺
Truspace

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Truspace

夜晚時分的燈光亮起，比白天更多了浪漫的氣息。

House De Beer, Truspace Truspace 房子
Truspace

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Truspace
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延伸閱讀：現代風獨棟厝: 13 種讓客人超驚豔的絕佳設計

23 個造就完美廚房的小訣竅

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