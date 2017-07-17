居家佈置小撇步: 10 個低預算又簡單的好方法

為了讓你的家變得更美麗和獨特，很多室內設計師會採用不同的室內裝飾品或是傢飾品去佈置住家空間，從門口的玄關位置、大廳到衛浴間都使用了不同的撇步。這些小妙計可以改善家居的設計，為房子添加一點品味和個人風格，讓你的家變得更完美。最好的是，這些方案和建議只需要低成本的預算，甚至不會花費你一分錢就可以創建一個美麗的家園。

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