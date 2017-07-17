居家佈置小撇步: 10 個低預算又簡單的好方法

當你在沙灘散步的時候，請記得拿一個小背包，去撿一些美麗獨特的流木。 這些來自大自然的藝術品，可以放在梳妝台或是壁爐上，它們會讓房子看起來很別緻哦！
其實翻新家居並不需要買新的家具，只需要花一點創意和心思，為舊傢具們塗上一點全新的油漆和創新的色調，它們就可以變成新的了！如果還是不夠，你可以更換它的手柄或配上其他裝飾品，就可以好好善用舊傢具、減少廢物和減少預算啦！
在經過拍賣場或是小地攤的時候，千萬要留神，不要錯過每一件不尋常但又吸引你的小東西。這些收藏品可以用作裝飾您的家，從而展現您生命中的寶藏和隨意取材的個性哦！
如果你是一位小小的園藝師，可以嘗試用一些獨特的盆子來種植，從舊的靴子、汽車輪胎到小水桶，只要可以裝水的都可以種花，它們可以讓您的花園變得更有趣！
快點把挖出你最愛的照片和圖畫吧！只需要在家中找上一個讓人意想不到的空間，再加上時髦的框架，您就可以創建一條美麗的時光走廊，例如樓梯旁邊的牆壁。
你喜歡畫畫嗎？是時候展現一下你的藝術天份了！快點把你最愛的畫拿出來，掛到家中的牆壁去吧！
只需要一些基本的縫紉技巧和一台縫紉機，你就可以製作出美麗的窗簾布！ 快去選用一些紋理獨特的布料，再加上一點時間，你便擁有獨一無二的家飾品了！
無論是什麼樣的房子，在牆上使用壁紙都是添加新元素的絕佳方法，你並不需要把所有牆壁都貼了，只要尋找一個醒目的牆壁去佈置就好了！這種恰到好處的裝飾會讓你驚嘆，這可是高成本效益的小捌步哦！
在您家中的階梯旁裝上適當的燈光照明設備，可以讓你的家瞬間變得溫暖和時尚。除了安裝簡單，這還是非常便宜的建築工程和低成本的裝飾。