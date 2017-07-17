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居家佈置小撇步: 10 個低預算又簡單的好方法

Tarsier Tarsier
morningside apartment, BHD Interiors BHD Interiors 臥室
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為了讓你的家變得更美麗和獨特，很多室內設計師會採用不同的室內裝飾品或是傢飾品去佈置住家空間，從門口的玄關位置、大廳衛浴間都使用了不同的撇步。這些小妙計可以改善家居的設計，為房子添加一點品味和個人風格，讓你的家變得更完美。最好的是，這些方案和建議只需要低成本的預算，甚至不會花費你一分錢就可以創建一個美麗的家園。

需要點靈感的你，千萬不要錯過哦！

1. 大自然的元素－浮木

Main Bedroom GSI Interior Design & Manufacture 臥室
GSI Interior Design &amp; Manufacture

Main Bedroom

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

當你在沙灘散步的時候，請記得拿一個小背包，去撿一些美麗獨特的流木。 這些來自大自然的藝術品，可以放在梳妝台或是壁爐上，它們會讓房子看起來很別緻哦！

2. 翻新舊傢俱

morningside apartment, BHD Interiors BHD Interiors 臥室
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

其實翻新家居並不需要買新的家具，只需要花一點創意和心思，為舊傢具們塗上一點全新的油漆和創新的色調，它們就可以變成新的了！如果還是不夠，你可以更換它的手柄或配上其他裝飾品，就可以好好善用舊傢具、減少廢物和減少預算啦！

3. 在生活中隨意取材

1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. 浴室
vollmilch. Das Architekturbüro.

vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.
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在經過拍賣場或是小地攤的時候，千萬要留神，不要錯過每一件不尋常但又吸引你的小東西。這些收藏品可以用作裝飾您的家，從而展現您生命中的寶藏和隨意取材的個性哦！

4. 奇形怪狀的盆栽

Gorgeous Gardens 前院
Gorgeous Gardens

Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens

如果你是一位小小的園藝師，可以嘗試用一些獨特的盆子來種植，從舊的靴子、汽車輪胎到小水桶，只要可以裝水的都可以種花，它們可以讓您的花園變得更有趣！

5. 創建時光的走廊

Stairs homify 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
homify

Stairs

homify
homify
homify

快點把挖出你最愛的照片和圖畫吧！只需要在家中找上一個讓人意想不到的空間，再加上時髦的框架，您就可以創建一條美麗的時光走廊，例如樓梯旁邊的牆壁。

6. 做一個藝術家

Le Petit Echo de la Mode no.35 (limited edition) by Hormazd Narielwalla King & McGaw 客廳配件與裝飾品
King &amp; McGaw

Le Petit Echo de la Mode no.35 (limited edition) by Hormazd Narielwalla

King & McGaw
King &amp; McGaw
King & McGaw

你喜歡畫畫嗎？是時候展現一下你的藝術天份了！快點把你最愛的畫拿出來，掛到家中的牆壁去吧！

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7. 選用美麗精緻的窗簾布

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

只需要一些基本的縫紉技巧和一台縫紉機，你就可以製作出美麗的窗簾布！ 快去選用一些紋理獨特的布料，再加上一點時間，你便擁有獨一無二的家飾品了！

8. 在牆上使用壁紙

House F, Margaret Berichon Design Margaret Berichon Design 臥室 實木 Blue
Margaret Berichon Design

Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design

無論是什麼樣的房子，在牆上使用壁紙都是添加新元素的絕佳方法，你並不需要把所有牆壁都貼了，只要尋找一個醒目的牆壁去佈置就好了！這種恰到好處的裝飾會讓你驚嘆，這可是高成本效益的小捌步哦！

9. 選用色彩鮮豔的紡織品

Living Room homify 客廳
homify

Living Room

homify
homify
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色彩鮮豔的紡織品，為你的家帶來新的景象，無論是明亮美麗的枕頭或是華麗的地毯，它們都可以好好裝飾您的家。

10. 梯間的燈光照明

Stair Detail with Lights Arc 3 Architects & Chartered Surveyors 現代風玄關、走廊與階梯
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Stair Detail with Lights

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

在您家中的階梯旁裝上適當的燈光照明設備，可以讓你的家瞬間變得溫暖和時尚。除了安裝簡單，這還是非常便宜的建築工程和低成本的裝飾。

延伸閱讀：顏色擴大術! 10 種用色彩搭配讓客廳看起來更寬敞的方法

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