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夢想中的獨棟厝：一間擁有絕美後院的現代時尚居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 餐廳 木頭 Multicolored
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你有想像過夢想中的家的模樣嗎？一個家除了要有完善的設備，讓人可以住得舒適又便利之外，也要考慮到居者的感受，提供適當的溫度。除此之外，不僅要著重室內的裝潢，也要考慮的戶外的休閒空間。

這一次的點子簿的主角可以說符合了上述的條件，不僅外觀美麗，室內的設備一應俱全，而其美麗的後院更是讓居者不用出門，就可以享受寧靜的戶外時光。後院有紓壓的流水造景以及草坪，還有呼應自然的木頭甲板，可以說是隱藏的小仙境！

讓我們出發到印尼欣賞這間美麗的獨棟厝，進而編織你的夢想之家吧！

外觀

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 強化水泥 White
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專家以混凝土作為主素材，搭配木頭等元素，讓房子充滿現代感又不失溫度。小方窗等細節讓整體的建築更有趣味，值得細細品味。

後院

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走進屋內前，應該沒有料想到房子的後方居然有這麼美的療癒系後院。

大片的玻璃拉門引人通往後院的區塊，室內與室外毫無隔閡感。後院鋪上了木頭甲板，與綠色的草坪形成對比，搭配上各式的植物後，讓人有如置身在真正的森林中一樣，超級放鬆。

時尚裝潢

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看完後院，讓我們走到室內吧！

挑高的天花板以及白色的油漆讓室內空間寬敞又明亮，搭配上時尚的家具後，更顯獨特的個性。家中的小角落漆上了大膽的深色，與亮色系的櫥櫃相互呼應，卻不會過於誇張。

客廳

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Wood effect
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深咖啡色的電視牆不會讓人感到有壓迫感，反而顯得大器。灰色系的沙發十分別緻，搭配上木頭茶几後，述說著美好的品味。

全牆面書櫃

homify 書房/辦公室 木頭 Multicolored
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面的書櫃不僅能夠讓屋主將愛書展示出來，還可以擺放心愛的收藏品，絕對是值得讓客人在此駐足欣賞的美麗角落。墨綠色的牆面營造出不一樣的氛圍，顯現出專家的絕妙搭配手法。

臥室

homify 臥室 木頭 Wood effect
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床頭後方的牆面使用了大量的木頭，讓整間臥室充滿著來自自然的芳香，不僅是視覺或是心靈上都帶來了療癒的效果。

水池

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最後讓我們再次回到後院，欣賞另外一個角落。

這個角落有木頭柱搭成的遮陽棚，以及木頭的躺椅區，超級有度假的風情。旁邊的小水池讓後院更有生氣，並且還帶來一絲禪意。

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