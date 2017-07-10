夢想中的獨棟厝：一間擁有絕美後院的現代時尚居所

你有想像過夢想中的家的模樣嗎？一個家除了要有完善的設備，讓人可以住得舒適又便利之外，也要考慮到居者的感受，提供適當的溫度。除此之外，不僅要著重室內的裝潢，也要考慮的戶外的休閒空間。

這一次的點子簿的主角可以說符合了上述的條件，不僅外觀美麗，室內的設備一應俱全，而其美麗的後院更是讓居者不用出門，就可以享受寧靜的戶外時光。後院有紓壓的流水造景以及草坪，還有呼應自然的木頭甲板，可以說是隱藏的小仙境！

讓我們出發到印尼欣賞這間美麗的獨棟厝，進而編織你的夢想之家吧！