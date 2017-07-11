你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

自地自建: 8 間你自己也能蓋的兩層樓獨棟住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
ASAP P14 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

自地自建在你的人生規劃中是非常重要的一項任務嗎？自地自建讓你可以享受從無到有，親自規劃並且與設計師一同將理想中的藍圖實現的成就感。看著原本荒蕪一物的土地上蓋起了一間屬於自己的房子，那種感動是無法言喻的。這一次的點子簿要為有自地自建夢的你提供一些靈感，我們要介紹8間你自己也能蓋的兩層樓獨棟住宅，這些房子的設計都不會太過繁複，非常適合家庭居住。

想要自地自建的你，現在就跟著我們的腳步一塊探索這 8 間兩層樓獨棟住宅，吸取精華，為你未來的家增添實用的設計好點子吧！

1. 柔和系

ASAP P14 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

上下兩層樓各選用了不同的顏色，但是皆是中性色性，因此讓人感到非常舒服並且好親近。

屋內的風格簡單大方，可以完美地消化任何風格的家具。

2. 山形屋頂

보령전원주택, 디자인 이업 디자인 이업 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
디자인 이업

디자인 이업
디자인 이업
디자인 이업

山形屋頂是十分傳統的結構，然而方形的框架卻充滿現代感，而這兩種不同的元素結合在一塊後，激盪出特別的火花，讓人一看就難以忘懷。木頭的外牆是來自自然的訊息，並且與黑及白完美融合。

3. 大地色系

ASAP P17 บ้านชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ, Asap Home Builder Asap Home Builder 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Asap Home Builder

Asap Home Builder
Asap Home Builder
Asap Home Builder

接下來這間房子有著大地色系的外牆，讓人聯想到泥土的質地，十分有質樸的味道。室內的空間寬敞而明亮，讓人絲毫沒有壓迫感，而騰空的木頭樓梯則是一大亮點。

4. 氣派的家

buda, tissellistudioarchitetti tissellistudioarchitetti 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
tissellistudioarchitetti

tissellistudioarchitetti
tissellistudioarchitetti
tissellistudioarchitetti

深灰色系的外牆讓這間房子既大器又神秘，而紅色的屋瓦以及圓拱門卻帶來度假的風情，兩者的反差十分有趣。

5. 有圍欄的家

บ้านชั้นครึ่ง สไตล์โมเดิร์น, Add-con Architect Add-con Architect 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Add-con Architect

Add-con Architect
Add-con Architect
Add-con Architect

圍欄為房子帶來隱秘感，而房子本身採用了多種顏色，因此層次感豐富。

一樓的露臺讓屋主可以享受戶外的時光，並且讓室內與室外更巧妙地連結在一塊。

6. 石材的美

Casa de Campo, UNICA Arquitetura UNICA Arquitetura 房子 石器
UNICA Arquitetura

UNICA Arquitetura
UNICA Arquitetura
UNICA Arquitetura

大量的石材營造出略為奢華的風格，然而紅瓦屋頂卻有鄉間的樸實味道。

除此之外，有屋簷的露台以及庭院中的泳池，都是讓喜歡戶外生活的你可以好好地活動筋骨的好角落。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 原野風情

Vivienda Unifamiliar , JOM HOUSES JOM HOUSES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JOM HOUSES

JOM HOUSES
JOM HOUSES
JOM HOUSES

淺色系的牆在藍天的襯托之下更為美麗，而房子的造型以及結構很有原野的風情，適合喜歡簡單且貼近自然的你。

8. 簡單的設計

CASA X001, erram arquitectos erram arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器 Beige
erram arquitectos

erram arquitectos
erram arquitectos
erram arquitectos

最後這間住宅的結構簡單卻耐看，是非常經典的款式。

雖然說結構簡單，但是玻璃、混凝土、石材等元素皆為房子提供多樣的層次感，絲毫不單調。

延伸閱讀：挑高獨棟豪宅: 一間有戶外水療浴池以及雙車庫的奢華居所

改造 30 坪老屋：一個三房兩廳的柔和系舒適居所
你的最愛是？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了