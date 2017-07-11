自地自建: 8 間你自己也能蓋的兩層樓獨棟住宅

自地自建在你的人生規劃中是非常重要的一項任務嗎？自地自建讓你可以享受從無到有，親自規劃並且與設計師一同將理想中的藍圖實現的成就感。看著原本荒蕪一物的土地上蓋起了一間屬於自己的房子，那種感動是無法言喻的。這一次的點子簿要為有自地自建夢的你提供一些靈感，我們要介紹8間你自己也能蓋的兩層樓獨棟住宅，這些房子的設計都不會太過繁複，非常適合家庭居住。
想要自地自建的你，現在就跟著我們的腳步一塊探索這 8 間兩層樓獨棟住宅，吸取精華，為你未來的家增添實用的設計好點子吧！
上下兩層樓各選用了不同的顏色，但是皆是中性色性，因此讓人感到非常舒服並且好親近。
屋內的風格簡單大方，可以完美地消化任何風格的家具。
山形屋頂是十分傳統的結構，然而方形的框架卻充滿現代感，而這兩種不同的元素結合在一塊後，激盪出特別的火花，讓人一看就難以忘懷。木頭的外牆是來自自然的訊息，並且與黑及白完美融合。
接下來這間房子有著大地色系的外牆，讓人聯想到泥土的質地，十分有質樸的味道。室內的空間寬敞而明亮，讓人絲毫沒有壓迫感，而騰空的木頭樓梯則是一大亮點。
深灰色系的外牆讓這間房子既大器又神秘，而紅色的屋瓦以及圓拱門卻帶來度假的風情，兩者的反差十分有趣。
圍欄為房子帶來隱秘感，而房子本身採用了多種顏色，因此層次感豐富。
一樓的露臺讓屋主可以享受戶外的時光，並且讓室內與室外更巧妙地連結在一塊。
大量的石材營造出略為奢華的風格，然而紅瓦屋頂卻有鄉間的樸實味道。
除此之外，有屋簷的露台以及庭院中的泳池，都是讓喜歡戶外生活的你可以好好地活動筋骨的好角落。
淺色系的外牆在藍天的襯托之下更為美麗，而房子的造型以及結構很有原野的風情，適合喜歡簡單且貼近自然的你。
最後這間住宅的結構簡單卻耐看，是非常經典的款式。
雖然說結構簡單，但是玻璃、混凝土、石材等元素皆為房子提供多樣的層次感，絲毫不單調。