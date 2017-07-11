自地自建: 8 間你自己也能蓋的兩層樓獨棟住宅

自地自建在你的人生規劃中是非常重要的一項任務嗎？自地自建讓你可以享受從無到有，親自規劃並且與設計師一同將理想中的藍圖實現的成就感。看著原本荒蕪一物的土地上蓋起了一間屬於自己的房子，那種感動是無法言喻的。這一次的點子簿要為有自地自建夢的你提供一些靈感，我們要介紹8間你自己也能蓋的兩層樓獨棟住宅，這些房子的設計都不會太過繁複，非常適合家庭居住。

想要自地自建的你，現在就跟著我們的腳步一塊探索這 8 間兩層樓獨棟住宅，吸取精華，為你未來的家增添實用的設計好點子吧！