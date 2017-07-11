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造價 262 萬台幣! 一間含車庫、簡約時尚的超明亮居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
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你喜歡現代建築嗎? 如果是的話，這一本點子簿將要介紹的 42 坪超明亮平房將會深得你心。這間位在葡萄牙波爾多的房子有著強烈的幾何線條，搭配上大片的玻璃落地窗後，成為路人與鄰居爭相討論的焦點。為了讓有車的家庭住得更為便利，專家規劃了車庫，並且賦予室內簡約時尚的風格。這樣讓人住得便利又舒適的居所，造價相當划算，僅需約 262 萬台幣。

如果你正打算要打造一間充滿現代風格，並且高貴不貴的住宅的話，這間平房將會是一個非常棒的範本。現在就讓我們一起欣賞這間低造價平房的更多細節，找尋適合你的好點子!

外觀

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從這張 3Ｄ圖你可以看到，專家採用了銳利的水平線條，帶來現代建築的元素，而多面的落地窗則是現代家庭鍾情的設計，也能讓室內洋溢著自然光。

透過透明的玻璃窗，我們可以看到房內的公共區域，例如廚房與客廳都位在靠近前端的位置，而私人的區域，例如房間以及浴室則在較為內部的位置。

Ｌ型廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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現在讓我們來欣賞這間房子內的Ｌ型廚房。白色的櫥櫃以及充滿光澤的黑色櫥櫃產生了對比，並且營造出簡約的風格。

客廳

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接下來讓我們來到客廳，你可以看到專家採用了開放式的設計，將客廳以及用餐區結合在一塊。

客廳的面積並不是很大，而兩人的沙發座椅則加強了簡約的個性。除此之外，木頭的地板為較為生冷感的房子帶來溫度，而整體顏色的調配非常和諧。

走廊

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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由於房子內的主要色系為淺灰色，因此難免顯得比較單調一些，然而好處則是牆面成為了最美麗的空白畫布，擺放上鮮豔的畫作後，走廊立刻變身成為藝廊。

臥室

homify 臥室
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接下來讓我們進到私密的臥室區，你可以看到專家使用了石材的牆面，為整間房間帶來低調的奢華感。

專家選用的家具造型簡單，因此整體的畫面一點也不繁複。

另外一間臥室

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家中的另外一間臥室也走類似的風格，這是灰配白的絕佳範例。

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浴室

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走黑色系的浴室非常大器，雖然神秘卻不讓人感到壓迫。

車庫

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車庫的大門也非常低調，與石材的牆面搭配地十分完美。

另外一個角度

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有天窗的浴室

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另外一間浴室走灰色系，天窗的設計讓浴室洋溢著自然光，毫不陰暗也不會潮濕。

車庫

homify 車庫/遮陽棚
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最後讓我們看看寬敞的車庫，專家選用了美麗的石材作為牆壁，讓車庫也具有自己的特色與個性。

平面圖 1

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平面圖 2

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延伸閱讀: 夢想中的獨棟厝：一間擁有絕美後院的現代時尚居所

自地自建: 8 間你自己也能蓋的兩層樓獨棟住宅

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4.5

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