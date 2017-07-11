造價 262 萬台幣! 一間含車庫、簡約時尚的超明亮居所

你喜歡現代建築嗎? 如果是的話，這一本點子簿將要介紹的 42 坪超明亮平房將會深得你心。這間位在葡萄牙波爾多的房子有著強烈的幾何線條，搭配上大片的玻璃落地窗後，成為路人與鄰居爭相討論的焦點。為了讓有車的家庭住得更為便利，專家規劃了車庫，並且賦予室內簡約時尚的風格。這樣讓人住得便利又舒適的居所，造價相當划算，僅需約 262 萬台幣。
如果你正打算要打造一間充滿現代風格，並且高貴不貴的住宅的話，這間平房將會是一個非常棒的範本。現在就讓我們一起欣賞這間低造價平房的更多細節，找尋適合你的好點子!
從這張 3Ｄ圖你可以看到，專家採用了銳利的水平線條，帶來現代建築的元素，而多面的落地窗則是現代家庭鍾情的設計，也能讓室內洋溢著自然光。
透過透明的玻璃窗，我們可以看到房內的公共區域，例如廚房與客廳都位在靠近前端的位置，而私人的區域，例如房間以及浴室則在較為內部的位置。
接下來讓我們來到客廳，你可以看到專家採用了開放式的設計，將客廳以及用餐區結合在一塊。
客廳的面積並不是很大，而兩人的沙發座椅則加強了簡約的個性。除此之外，木頭的地板為較為生冷感的房子帶來溫度，而整體顏色的調配非常和諧。
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