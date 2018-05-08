現代風獨棟房: 使用大理石、清水模與木頭的奢華住宅

當你走進這個家之後，你的腦中是否也浮現了多重的驚嘆號呢？

不論是地板或是牆面都舖上了美麗的大理石，那光滑的質地讓整個空間貴氣逼人，而不同的紋路以及色調也增添了豐富性。

開放式的設計讓身處在家中的人一點也不覺得有壓迫感，而精心挑選的家具也襯托出奢華的主題。