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現代風獨棟房: 使用大理石、清水模與木頭的奢華住宅

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大理石美麗的紋路是最佳的藝術品，選用這樣子的建材所打造而成的居家空間不需要太多的裝飾，便能顯現出高貴的風範。這一本點子簿的主角是一棟非常有現代感，外觀低調的獨棟住宅。屋子的入口以及室內都可以見到大理石的芳蹤，渾身優雅的模樣讓人傾倒於其魅力之中。除了大理石外，房子內還可以看到清水模以及木頭等建材，因此層次十分豐富，毫不單調。

如果你喜歡低調奢華的風格的話，相信你一定會深深著迷於這間房子每個角落的設計。走吧！一起出發欣賞這間高貴的現代居所的更多細節…

獨棟房的外觀

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灰色系的外觀十分低調，讓人猜不透屋內會是什麼樣貌。

簡約的線條是現代建築的主要精華，而屋外的綠色植物也更加襯托出房子的美。

入口

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入口處的大門架勢不凡，搭配上大片的落地窗，神秘中卻又帶有開放性。不知道屋子裡頭，會是什麼樣貌呢？

這就是“奢華”

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當你走進這個家之後，你的腦中是否也浮現了多重的驚嘆號呢？

不論是地板或是牆面都舖上了美麗的大理石，那光滑的質地讓整個空間貴氣逼人，而不同的紋路以及色調也增添了豐富性。

開放式的設計讓身處在家中的人一點也不覺得有壓迫感，而精心挑選的家具也襯托出奢華的主題。

用餐區

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客廳旁邊便是開放式的用餐區，木頭的長桌與冷調的石材產生對比，為空間帶來溫度，因此用餐的人心情也可以更為放鬆。

除此之外，獨特造型的燈具以及餐桌後的壁面裝飾品也成為了用餐區的亮點。

顏色對比

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從這張圖你可以看出用餐區以及廚房的顏色對比，專家以色彩取代牆面，讓兩個生活區域有所區別，卻又依舊開放。

浴室

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灰色系的浴室十分沈穩，讓沐浴以及盥洗的時光更為放鬆平和。現代化的衛浴設備不僅美觀，對於使用的人來說也更為舒適便利。

藏酒處

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為了滿足愛酒人士的收藏慾，專家特地規劃了寬敞的藏酒區，讓愛酒們可以一一擺放好。

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