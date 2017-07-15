21 坪的頂樓小公寓: 一個擁有屋頂花園的時尚空間

在繁忙的城市中，這座屋頂花園創造出洋溢著田園詩般風情的小桃源。地面鋪設光滑的灰色石板及鵝卵石，讓你輕鬆便能擁有簡潔的庭院。庭中的樹木造景為環境添加了自然元素。周遭有高高的圍牆，可以確保居住的隱私性。

每天早晨，只要一開啟透明玻璃門，便可步入陽台，享受美好的空氣和陽光！