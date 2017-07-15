21 坪的頂樓小公寓: 一個擁有屋頂花園的時尚空間

退休之後，你想住在什麼樣的房子裡呢？ homify 今天要介紹給你一座專為年長者及退休夫婦設計的家。這處規劃得很精巧的現代化韓國小公寓，有著開放式起居環境和各種時尚新穎的配備，包括可愛的早餐吧台，以及裝潢著大理石瓷磚的浴室。這座閣樓式住家位於市中心區，方便前往附近的戲院和餐廳，屋頂花園讓你可以放鬆享受午後陽光，同時還擁有絕對的私密性。它不僅讓兒孫們都喜歡來探望，親友來訪時也有足夠的空間可以款客。現在就跟著我們一起來參觀吧！
在繁忙的城市中，這座屋頂花園創造出洋溢著田園詩般風情的小桃源。地面鋪設光滑的灰色石板及鵝卵石，讓你輕鬆便能擁有簡潔的庭院。庭中的樹木造景為環境添加了自然元素。周遭有高高的圍牆，可以確保居住的隱私性。
每天早晨，只要一開啟透明玻璃門，便可步入陽台，享受美好的空氣和陽光！
室內空間規劃得相當精緻，刻意採用開放式設計，以擴大視覺上的空間感。這裡運用水的概念作為主調，大面積的寶藍色地毯與早餐吧台櫃體構成清新舒爽的觀感，與白色牆壁和櫃面也形成絕美的搭配。
廚房配備了現代化設施，高度設計得較低矮，讓老人家的生活更適意。室內裝置起現代化的條狀照明設備，為空間營造出柔和舒適的氛圍。
起居室與戶外庭院間有著大片玻璃門，不僅白天可以獲得充裕的採光，同時也能夠有效擴大空間感。天氣好的時候，只要搬些桌椅到陽台上，便可享受和暖陽光，在此輕鬆地喝杯咖啡、讀讀報章。庭院裡栽植容易維護的盆栽和灌木，創造出自然休閒氛圍。
起居室裡有著可移動的燈光設計，並且裝置電視和娛樂系統。別緻的斯堪地納維亞設計讓人打從心底就愛上！
設計師採用極簡風格來裝潢主臥室，除了內嵌式的天花板空調系統，還有質樸的木作地板和白色粉牆，散發出平靜安詳的氛圍。推開玻璃門，外面就是鋪著石板步道的屋頂花園，清新的景觀令人欣羨不已！
這處閣樓完全沒有浪費任何空間。白色的迷你小浴室採用漂亮的木作地板搭配木頭座椅，牆上裝置的鏡子和燈光設計，讓空間顯得格外明亮，讓人心情感到分外愉悅！
這間浴室流露著濃烈的摩洛哥風格。沙石色的拼接牆面由地板一路延伸到天花板。矩形水槽和浴缸走的是當代風路線。馬桶的設計特別方便老年人使用，燈光隱藏於牆壁後方，提供充足的照明，卻不至於過度刺眼。
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