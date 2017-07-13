掰掰大都市! 8 間讓你身心超愉悅的鄉間兩層樓住宅

年輕的時候在大都市中打拼，為了生活而奔走，時間一久，漸漸習慣了喧擾的日常。然而，不管是身體或是心靈都偷偷地在告訴你，其實它們都累了，想要回歸寧靜且樸實的生活。想要揮別大都市，卻又仍想要兼顧現代生活的便利與舒適性，其實魚與熊掌你都可兼得。例如我們今天所要介紹的 8 間鄉間兩層樓住宅，不只是位在環境美好的區域，而室內的設備也十分先進，讓住的人可以不用擔心回歸鄉間就等於要過著克難的生活。
有朝一日想要退隱鄉間嗎? 那麼就跟著我們一起欣賞這 8 間讓你身心都會超愉悅的鄉間兩層樓住宅，現在就為你未來的居所做準備吧!
我們所要看到的第一間房子擁有大地色系的外牆，因此被自然環繞也毫無違和感，並且讓人聯想到土地的質感。
雖然房子的顏色非常有質樸的味道，但是方形的結構卻傳達了現代建築的精華，兩者之間結合起來絲毫不突兀，反而讓房子既有鄉間的美，又不會太過過時。
雖然說鄉下的自然景觀已經比城市好上許多，但是能擁有屬於自己的戶外空間也非常重要。
這間房子擁有寬敞的大庭院，讓所有的人都可以愉悅地在此享受綠意以及新鮮的空氣。
專家賦予這間鄉間的兩層樓住宅傳統的外觀，但當你走進屋內時，你絕對會因為其現代且時尚的裝潢而驚嘆不已!
位在土耳其的這間兩層樓住宅外牆採用中性色系，在綠意的襯托之下更為顯眼，卻不會過於高調。
又一間裡外反差極大的家。
鵝黃色的外牆讓人感到溫暖，屋內的風格卻走現代時尚的路線，讓人大為驚艷!
白色的外牆搭配上木頭的元素，這間房子讓人在沒進門之前就留下極佳的印象。
屋內的家具以及用色都很細膩，營造出非常別緻的風格。
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