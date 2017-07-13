掰掰大都市! 8 間讓你身心超愉悅的鄉間兩層樓住宅

年輕的時候在大都市中打拼，為了生活而奔走，時間一久，漸漸習慣了喧擾的日常。然而，不管是身體或是心靈都偷偷地在告訴你，其實它們都累了，想要回歸寧靜且樸實的生活。想要揮別大都市，卻又仍想要兼顧現代生活的便利與舒適性，其實魚與熊掌你都可兼得。例如我們今天所要介紹的 8 間鄉間兩層樓住宅，不只是位在環境美好的區域，而室內的設備也十分先進，讓住的人可以不用擔心回歸鄉間就等於要過著克難的生活。

有朝一日想要退隱鄉間嗎? 那麼就跟著我們一起欣賞這 8 間讓你身心都會超愉悅的鄉間兩層樓住宅，現在就為你未來的居所做準備吧!