小坪數組合木屋: 造價 38 萬台幣的防熱堅固居所

隨著建築技術快速進步，各種經濟方便的建造方案不斷推陳出新。其中，模組化房屋正快速掘起，這類建築物主要是在工廠中生產出模組化的結構，型式相當多樣化，包括鋼構房屋、貨櫃屋、木造房屋、移動木屋等等類型。與傳統採用混凝土為主要建材的房子相比，模塊化房屋具有許多傳統沒有的優點，同時還提供了先進的隔熱、隔音、環保等特質，不僅堅固耐用，還很方便遷移。你是否也對這類房屋，特別是木屋建造感興趣呢？你是否了解這些小木屋，或者移動式小木屋的價格？今天要介紹的是一款於土耳其設計製造，造價僅約新台幣 37 萬 8 千元的木屋，如果你也是小坪數組合木屋的愛好者，那就千萬不要錯過這個點子簿喔，立刻一起來參觀吧！
這款模組化設計的房子，具有相當簡單的架構。木造的房體採用模組化製造，可以很方便地搬攜，也很容易擴展。它不但可以在任何地方建造，同時還可根據住戶需要，進行客製化的設計。
如果你嚮往過上平靜的生活，第一步就是在遠離城市的所在取得一塊土地。由於它是可移動式設計，當你發現更符合居住理想的地點時，隨時可以很容易地搬遷到你的夢想之地！
模組化房屋的一大特點，便是可以根據個人需要，擴建房屋的面積。只要和建築師商量一下，提出自己想要的大小，建築師就會根據你的預算量身訂製。
購買好房屋，安頓下來之後，一旦發現空間不夠使用，隨時可以再進行擴建計畫。倘若你和同伴想要住在一起，卻又希望擁有獨立的生活空間，你們可以選擇在同一處花園蓋起兩套房子，創造理想的生活環境。
這款模組化房子可以提供隔熱隔音的配套方案，幾乎所有傳統混凝土結構的住家所擁有的隔熱隔音方案，都可以應用到這款房屋上。只要根據自己的預算提出需求，建築師便會給予適合的配套。
屋頂部分也有多種選擇性。想要不同的屋頂功能，可以透過與建築師商量，取得符合你預算的配套。
廚房、浴室、臥室和客廳，也都可以按照你想要的方案來裝潢。製造商提供多款選項，讓客戶多樣化的需求都能一一獲得滿足！
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