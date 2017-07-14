15 種讓客人都驚豔的庭園步道設計

你喜歡一打開家門就有寬廣庭園在迎接你嗎？像是電影裡面、許多豪宅都會搭配寬廣的前院，看了很讓人羨慕！台灣北部的房子可能比較難達成這個夢想，但中南部就常有這個機會！現在就讓我們先來看看十五張風格迥異的花園樓梯設計，過過癮，也相信會找到屬於你的夢想庭園！
近來出現一種建築風格，就是用大規模與大面積的建築結構來打造景觀。這個案例就是其中之一，我們看到這case用了大面積的黑色平面石磚做為樓梯，最特別的是它彷彿漂浮在地面上！另外值得注意的是，樓梯周遭還鋪上了小石子，形成有趣的強烈對比！
這個案例也是大小石頭一起呈現，不過這個樓梯的材質選擇，是用最天然的石頭打造而成，與整個花園的風格合為一體！有鮮豔的花朵與植物圍繞，造景也多了一份大自然的氣息！
這個地中海風格的現代房屋，就是最適合搭配水泥感的石梯！水泥樓梯也在工業風格建築中很常見到，也完整了這個結構空間。
我們常選擇木頭作為房屋建材與設計搭配材料。因為木頭的溫暖度與迷人感，總是無法讓人抗拒！在這案例中，我們看到木頭巧妙的與清水膜建築結合在一起，木棧檯與木頭樓梯就是這個庭院的最佳選擇！
發揮創意就能為庭院帶來巧思！這個案例中，我們看到平整切齊的樹木塊，就錯落在木頭房子前方，作為最天然房子入口；其實這是蓋房子時剩下來的木頭啊！你也有發現嗎？！這就是你最獨一無二與特別的建材選擇！
讓我們繼續愛用大自然鬼斧神工的禮物！與之前的天然石梯不同，您只要將結構鋼條匡出來，再將裡面塞滿不同形狀與色彩的石頭，就大功告成啦！
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
這看似大面積的石梯，其實是用大量的小石子加工而成！這個創新又有點前衛的石梯，搭配木頭圍欄是否也是不錯選擇！
另一個簡單的造景就是在進來家門的路上直接鋪上石頭，只要稍微配合步伐間距，你就可以做出屬於自己的簡約石梯。
又是一個’填滿‘而成的樓梯，這個案例中，我們先以木頭框架出想要的樓梯樣子，其實也順便打造了花園的平台，想要搭配植物的話，填滿小顆的大理石頭是個不錯的選擇！
有了這麼美的天然庭園景觀，只要選擇極簡的水泥石梯，就是最佳組合！一旁還有讓水流動的造景，你注意到這裡也有填滿不少大理石頭的設計嗎？
其實每個設計風格的背後，反映的是每個人的品味與預算！在這個案例中，我們看到隱身草地其中的木頭樓梯，其實就是最基本款的前院概念！
你是否以為這是一個瓷磚樓梯呢？這是因為我們選擇了一個鮭魚粉色的塗層版，也搭配了溫暖的木頭，拼接的建材更特別！
我們已經看完大部分的設計，還有些另類風格不容錯過！石頭樓梯是庭園、花園不可錯過的元素，但也想要搭配木頭樓梯，那就兩者兼具！有何不可！
這個像是叢林一般的小樓梯，在都市中是否讓人流連往返，其實只要搭配植栽，你也可自己打造！