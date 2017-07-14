15 種讓客人都驚豔的庭園步道設計

近來出現一種建築風格，就是用大規模與大面積的建築結構來打造景觀。這個案例就是其中之一，我們看到這case用了大面積的黑色平面石磚做為樓梯，最特別的是它彷彿漂浮在地面上！另外值得注意的是，樓梯周遭還鋪上了小石子，形成有趣的強烈對比！