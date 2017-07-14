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15 種讓客人都驚豔的庭園步道設計

Peggy Yu Peggy Yu
Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 庭院
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你喜歡一打開家門就有寬廣庭園在迎接你嗎？像是電影裡面、許多豪宅都會搭配寬廣的前院，看了很讓人羨慕！台灣北部的房子可能比較難達成這個夢想，但中南部就常有這個機會！現在就讓我們先來看看十五張風格迥異的花園樓梯設計，過過癮，也相信會找到屬於你的夢想庭園！

1. 現代風格石梯

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 庭院
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

近來出現一種建築風格，就是用大規模與大面積的建築結構來打造景觀。這個案例就是其中之一，我們看到這case用了大面積的黑色平面石磚做為樓梯，最特別的是它彷彿漂浮在地面上！另外值得注意的是，樓梯周遭還鋪上了小石子，形成有趣的強烈對比！

2. 天然石梯

Garten für Auge & Seele, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele 庭院
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

這個案例也是大小石頭一起呈現，不過這個樓梯的材質選擇，是用最天然的石頭打造而成，與整個花園的風格合為一體！有鮮豔的花朵與植物圍繞，造景也多了一份大自然的氣息！

3. 彷彿無止盡的樓梯

Residencia Unifamiliar, Marcelo John Arquitetura e Interiores Marcelo John Arquitetura e Interiores 庭院
Marcelo John Arquitetura e Interiores

Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores

這個地中海風格的現代房屋，就是最適合搭配水泥感的石梯！水泥樓梯也在工業風格建築中很常見到，也完整了這個結構空間。

4. 簡單的木頭樓梯

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 強化水泥 Grey
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

我們常選擇木頭作為房屋建材與設計搭配材料。因為木頭的溫暖度與迷人感，總是無法讓人抗拒！在這案例中，我們看到木頭巧妙的與清水膜建築結合在一起，木棧檯與木頭樓梯就是這個庭院的最佳選擇！

5. 天然造景木梯

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 房子 Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

發揮創意就能為庭院帶來巧思！這個案例中，我們看到平整切齊的樹木塊，就錯落在木頭房子前方，作為最天然房子入口；其實這是蓋房子時剩下來的木頭啊！你也有發現嗎？！這就是你最獨一無二與特別的建材選擇！

6. 不加雕飾的石梯

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

讓我們繼續愛用大自然鬼斧神工的禮物！與之前的天然石梯不同，您只要將結構鋼條匡出來，再將裡面塞滿不同形狀與色彩的石頭，就大功告成啦！

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

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7. 現代感與鄉村感兼具的石梯

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 庭院
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

這看似大面積的石梯，其實是用大量的小石子加工而成！這個創新又有點前衛的石梯，搭配木頭圍欄是否也是不錯選擇！

8. 簡約石梯

Casa Lago, renziravelo renziravelo 庭院
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

另一個簡單的造景就是在進來家門的路上直接鋪上石頭，只要稍微配合步伐間距，你就可以做出屬於自己的簡約石梯。

9. 樓梯變身花園平台

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens 庭院 raised beds,sleepers
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

又是一個’填滿‘而成的樓梯，這個案例中，我們先以木頭框架出想要的樓梯樣子，其實也順便打造了花園的平台，想要搭配植物的話，填滿小顆的大理石頭是個不錯的選擇！

10. 極簡石梯

Villa Amanzi, Original Vision Original Vision 庭院
Original Vision

Original Vision
Original Vision
Original Vision

有了這麼美的天然庭園景觀，只要選擇極簡的水泥石梯，就是最佳組合！一旁還有讓水流動的造景，你注意到這裡也有填滿不少大理石頭的設計嗎？

11. 錯落的樓梯

un jardin impactante, BAIRES GREEN BAIRES GREEN 庭院
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

其實每個設計風格的背後，反映的是每個人的品味與預算！在這個案例中，我們看到隱身草地其中的木頭樓梯，其實就是最基本款的前院概念！

12. 複合式建材梯

Diseño de interiores, Kraus Castro Interior design Kraus Castro Interior design 庭院
Kraus Castro Interior design

Kraus Castro Interior design
Kraus Castro Interior design
Kraus Castro Interior design

你是否以為這是一個瓷磚樓梯呢？這是因為我們選擇了一個鮭魚粉色的塗層版，也搭配了溫暖的木頭，拼接的建材更特別！

13. 木頭與石頭混搭而成

Jardín sostenible, CPJP S.L. CPJP S.L. 庭院
CPJP S.L.

CPJP S.L.
CPJP S.L.
CPJP S.L.

我們已經看完大部分的設計，還有些另類風格不容錯過！石頭樓梯是庭園、花園不可錯過的元素，但也想要搭配木頭樓梯，那就兩者兼具！有何不可！

14. 綠意盎然的樓梯

Castelldefels-Dàlia, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi 庭院
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

這個像是叢林一般的小樓梯，在都市中是否讓人流連往返，其實只要搭配植栽，你也可自己打造！

15. 水與樓梯

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

最後我們來看一個厲害的案例！像是這個樓梯搭配水流環繞，當然是要花上不少預算與時間打造！但有水流動的前院就能帶來好風水！這種效果你滿意嗎？！

以上我們看到的樓梯設計案例，都為整體庭院、花園帶來加分效果，若想看更多庭園規劃，也可以看看這裡

自然中的平房: 一間擁有大後院與水池的現代復古風居所
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