你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

隱藏式浴室: 8 種讓你摸不著真面目的美麗設計

Tarsier Tarsier
小資最愛 20坪溫馨北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 臥室
Loading admin actions …

在坪數小的公寓裡，衛浴設計師需要很多技巧去裝修和佈置浴室，特別是隱藏式衛浴拉門，利用巧妙的佈局和設計來提升空間感和實用程度。除了衛浴間的內部設計，它的入口設計也非常重要。在現代的小房中，由於客廳的空間很小，很多設計師都喜歡採用隱藏式的浴室設計，合理加入隱藏式廁所拉門可以創造視覺的錯覺，讓你的家看起來更開闊並且更美觀喔。特別是居住在城市裡面的小型家庭，合適的衛浴設計可能會帶給你意想不到的收穫喔！

你有興趣看一下這些隱藏式的衛浴間嗎？可能為你帶來新的靈感~

1. 猶如第三空間的浴室

一個簡單的細節就能夠把浴室躲起來，不需要使用的時候就好好的隱藏起來吧 弘悅國際室內裝修有限公司 臥室 合板 White
弘悅國際室內裝修有限公司

一個簡單的細節就能夠把浴室躲起來，不需要使用的時候就好好的隱藏起來吧

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司

這個衛浴間建在卧室裡面，白色的門口設計把浴室隱藏在牆壁之後，就好像一個第三空間。只要把門關上，房間就是一個完整的獨立空間，真是一舉兩得！

2. 隱藏式的拉門設計

簡單的衛生間藉由隱藏的形式兼顧著實用性 弘悅國際室內裝修有限公司 浴室 磁磚 Grey
弘悅國際室內裝修有限公司

簡單的衛生間藉由隱藏的形式兼顧著實用性

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司

這個浴室位於客廳中，特意採用了拉門的設計節省空間，大門和牆壁使用了相似的材料，讓房子的設計變得一致和潔淨。

3. 充滿現代感的浴室

在不規律的線條背後隱藏起的是全家的衛生間，因為空間的關係，在用餐的時候能把衛生間隱藏起來 弘悅國際室內裝修有限公司 餐廳 MDF White
弘悅國際室內裝修有限公司

在不規律的線條背後隱藏起的是全家的衛生間，因為空間的關係，在用餐的時候能把衛生間隱藏起來

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司

這個冷色調的衛浴間充滿了現代感，採用了藍色的燈光照明，就像太空世界一樣。如果把門關上的話，你可會找不到這個異常空間哦！

4. 在門外的衛浴設備

頭份 藍調漫遊, DS亦沐空間創意整合 DS亦沐空間創意整合 浴室
DS亦沐空間創意整合

頭份 藍調漫遊

DS亦沐空間創意整合
DS亦沐空間創意整合
DS亦沐空間創意整合

這個浴室建於藍色的木門後面，跟旁邊的藍色牆壁互相輝映，聰明地隱藏了空間。但由於坪數小的關係，設計師把部分的衛浴設備裝設在大廳，讓大家飯前都可以先洗手，增加實用性。

5. 隱藏在房間裡的小浴室

豐邑一第, 立禾空間設計有限公司 立禾空間設計有限公司 臥室
立禾空間設計有限公司

豐邑一第

立禾空間設計有限公司
立禾空間設計有限公司
立禾空間設計有限公司

同樣都是卧室裡的私人浴室，這個跟外牆設計一樣的小門，可以通往衛浴間。只要關上大門，就變成了一個摸不著真面目的隱藏式浴室了！

6. 超隱密的衛浴間

永和徐宅, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 臥室
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

永和徐宅

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

齊來找一下這個浴室在哪裡吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

永和徐宅, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 臥室
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

永和徐宅

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

你能猜得到嗎？這個隱藏式的浴室藏在牆壁之後，只要推開門戶，就可以進去這私人的浴室裡哦！

7. 隱匿在角落的小浴室

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 臥室
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

這個浴室藏在卧室的角落裡，在衣櫥和牆壁的隱蔽下，完全讓人找不著。這種嵌在牆壁中的門戶設計可以隱藏一些不想給人看到的空間，就例如雜物室和浴室等等。

8. 自然風的拉門設計

小資最愛 20坪溫馨北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 臥室
上云空間設計

小資最愛 20坪溫馨北歐宅

上云空間設計
上云空間設計
上云空間設計

這個浴室藏在卧室中的拉門之後，不多加說明的話，可會誤會是衣櫥哦！木造的設計為房子添加了自然的田園風味，真是舒適。

延伸閱讀：9 種小空間必備的拉門設計

8 間低成本又堅固耐用的鋼構屋
你喜歡這一類型的隱藏式浴室嗎？快跟我們分享你的意見吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了