隱藏式浴室: 8 種讓你摸不著真面目的美麗設計

這個衛浴間建在卧室裡面，白色的門口設計把浴室隱藏在牆壁之後，就好像一個第三空間。只要把門關上，房間就是一個完整的獨立空間，真是一舉兩得！
這個浴室位於客廳中，特意採用了拉門的設計節省空間，大門和牆壁使用了相似的材料，讓房子的設計變得一致和潔淨。
這個冷色調的衛浴間充滿了現代感，採用了藍色的燈光照明，就像太空世界一樣。如果把門關上的話，你可會找不到這個異常空間哦！
這個浴室建於藍色的木門後面，跟旁邊的藍色牆壁互相輝映，聰明地隱藏了空間。但由於坪數小的關係，設計師把部分的衛浴設備裝設在大廳，讓大家飯前都可以先洗手，增加實用性。
同樣都是卧室裡的私人浴室，這個跟外牆設計一樣的小門，可以通往衛浴間。只要關上大門，就變成了一個摸不著真面目的隱藏式浴室了！
齊來找一下這個浴室在哪裡吧！
你能猜得到嗎？這個隱藏式的浴室藏在牆壁之後，只要推開門戶，就可以進去這私人的浴室裡哦！
這個浴室藏在卧室的角落裡，在衣櫥和牆壁的隱蔽下，完全讓人找不著。這種嵌在牆壁中的門戶設計可以隱藏一些不想給人看到的空間，就例如雜物室和浴室等等。
這個浴室藏在卧室中的拉門之後，不多加說明的話，可會誤會是衣櫥哦！木造的設計為房子添加了自然的田園風味，真是舒適。
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