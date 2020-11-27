隱藏式浴室: 8 種讓你摸不著真面目的美麗設計

在坪數小的公寓裡，衛浴設計師需要很多技巧去裝修和佈置浴室，特別是隱藏式衛浴拉門，利用巧妙的佈局和設計來提升空間感和實用程度。除了衛浴間的內部設計，它的入口設計也非常重要。在現代的小房中，由於客廳的空間很小，很多設計師都喜歡採用隱藏式的浴室設計，合理加入隱藏式廁所拉門可以創造視覺的錯覺，讓你的家看起來更開闊並且更美觀喔。特別是居住在城市裡面的小型家庭，合適的衛浴設計可能會帶給你意想不到的收穫喔！

你有興趣看一下這些隱藏式的衛浴間嗎？可能為你帶來新的靈感~