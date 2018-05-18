重新裝修平凡公寓：有絕佳收納的 15 坪幸福寓所

「一到週末忍不住賴在家，看著愛貓自在的跳上跳下，與愛人一起享受陽光的沐浴慵懶的喝著下午茶，就是最幸福的日子。」
初見此15坪小宅，層層隔牆分化了小小的空間，一旦擺入家具就窒礙難行，來看看設計師們都是如何改造舊屋，要如何實現屋主夫妻與愛貓，未來還有新生兒的生活呢？
哇！改造後，猜猜這個陽光充足的角落是哪裡？原來是屋主與設計師溝通討論後，決定重整動線與格局，將陽光、空氣最大化，一展此屋的優勢。
臥房捨棄床架，以架高木地板延伸床的使用範圍，不僅增加了櫥物量，也讓原本難以使用的斜角區（詳見平面圖）有了發揮之處。
主臥以清新的馬卡龍色系舒緩整日工作的疲勞，色彩讓空間有了層次。小小的空間裡，滿足了屋主大大的需求，回家成為一天中最期待的事，幸福好像就是這麼簡單。看看這個陽光是否讓人覺得很溫暖呢！
在這3米4挑高空間裡，如果再擺上一座迷你閣樓，平日可收納置物，偶爾親友過夜的休息區、貓咪玩樂的最佳跳板，以及未來小朋友長大時，還有一處自己的小天地呢？
就這樣，空間靈活度提高了，在這小小平台上滿足了好多的可能性。室內設計師打開格局，調整動線，使中心點往外五步即可到達每一處，減少廊道與轉角的浪費；空間開放，陽光自然就進來了。
每個家的女主人永遠都有收不完的衣鞋、雜物，這讓收納也為本案的重點需求。原先廊道幻化為女主人夢想的更衣室、樓梯下方畸零區最適合收納（見圖左）。
設計師將需求一一列項並整合，歸納出最符合屋主的貼心設計，強化了小坪數的使用機能：次臥讓給客廳使用，並省去一向為空間要角的電視牆，反讓男主人多年藏書作為裝飾主角。
書櫃下妥善安置了原先屋主一直擔心放不下的舊沙發及邊桌，完成了麻雀雖小卻實用精美的客廳空間。
色彩材質配置上以白色點線面佈局整體，再從玄關、客廳一路加入檸檬黃的圓點跳躍、書櫃、梯踏原木質樸感的暖色調。
從挑高空間往下看，隨處都是陽光與木頭的暖意。
用餐桌就能隔出簡單的餐廳位置，還能當成工作用電腦、喝咖啡的好地方呢！
改造後，不但多了更衣室、客廳、次臥，餐廳與客廳中間沒有隔間，穿透感放大空間，陽光也能穿越整個幸福的家！你也心動了嗎？！
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