夏天電費好驚人! 5 個省冷氣費的必知訣竅

首先，我們開冷氣時，一定會搭配電扇加強室內循環，一來讓空間涼得更快，二來涼風接觸到肌膚時，更能有效感受到涼意，讓你不會過度降低冷氣溫度！像這個案例就是廚房、客廳、餐廳都規劃在同一空間，設計師規劃了兩台冷氣，不過若能利用循環扇與電扇，只要開一台冷氣就能達到很好的降溫效果。
我們也建議，不要將冷氣開開關關，因為啟動機器的瞬間是最耗電的。若你臨時要外出，建議將冷氣溫度上調，回來再降下1、2度，也建議不要與室外溫差超過5度，確保身體能快速調節溫度，且不會過度耗電！
大家是否跟小編一樣，以為冷氣機就應該維持在微風或強風模式呢？
其實冷氣在剛啟動到讓室內降溫，是最耗電的時刻。若能將冷氣調節到自動模式或是舒眠模式，讓壓縮機適度依照房間溫度調整該送出的溫度，確保室內恆溫保持在26-28度，才是最省電的模式喔！
日頭赤焱焱！若忘記將窗簾放下來，透光的玻璃可是不斷的散發熱氣，室內溫度當然降不下來。此時，若可以選擇有遮光效果的窗簾，或是一般有厚度的布廉，不但能調節溫度、也能讓冷氣不外漏。
此外，若能為室外機加上一個遮光板，不過度曝曬室外機，避免日光直射或風吹雨淋，也可以延長冷氣機的壽命！
冷氣的濾網可以過濾空氣中的灰塵雜質，若沒有定期清潔，會讓冷氣耗費更大運轉速度來降溫，建議夏季開始前、夏季時每兩週到一個月就要清洗一次濾網，可以讓你省下2%-3%的電！
還有！注意看室外機連結室內機的冷凝管，是否外層包覆的泡棉已經剝落，將整個銅管露出了呢？若有這樣的情況，冷氣會冷得比較慢，一直調降溫度的情況下，就會更耗電！為了不要'吹心酸'的，若有發現剝落就要快點聯繫廠商或工人來幫忙重新纏繞好一點的覆蓋泡棉！
其實冷氣機也可以清洗！建議每兩年將冷氣機交由專業保養人員，進行冷氣內部大清理，讓冷氣機有較好的運轉效率，延長使用年限，同時可降低過敏原，確保家人吹得健康。
另外，越老的冷氣需要花越大的力氣將空氣降下來，若你家的冷氣已經超過15-20年限，就應該考慮淘汰，不要過度節省買冷氣的錢，反而傷了每個月的電費荷包！
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