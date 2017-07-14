夏天電費好驚人! 5 個省冷氣費的必知訣竅

首先，我們開冷氣時，一定會搭配電扇加強室內循環，一來讓空間涼得更快，二來涼風接觸到肌膚時，更能有效感受到涼意，讓你不會過度降低冷氣溫度！像這個案例就是廚房、客廳、餐廳都規劃在同一空間，設計師規劃了兩台冷氣，不過若能利用循環扇與電扇，只要開一台冷氣就能達到很好的降溫效果。

我們也建議，不要將冷氣開開關關，因為啟動機器的瞬間是最耗電的。若你臨時要外出，建議將冷氣溫度上調，回來再降下1、2度，也建議不要與室外溫差超過5度，確保身體能快速調節溫度，且不會過度耗電！