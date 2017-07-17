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山上的木屋: 一間可防火的田園風挑高居所

Genie Chien Genie Chien
RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 實木 Wood effect
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木造的房屋具有一股永恆的魅力，木質的溫柔觸覺帶給我們一種鄉居質樸的親切感受，令人懷想起歐洲美麗的山林風光。 這樣的景緻可不是北歐國家才有，葡萄牙的建築專家 RUSTICASA 便是打造木造美屋的高手，他們所建造的木製房屋具有耐用環保的優點，所使用的木材可以抵抗天候變化且能防火，襯著風景如畫的阿爾卑斯山區，美到令人心醉不已，立刻一起來參觀！

美麗的木屋

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這座一層樓的木屋是採用木材及原木來打造，創造出令人一見難忘的印象。草坪和花園散發著田園風光的浪漫氛圍。乍見很有北歐風味，但仔細看看，你會發覺周圍的植被充滿著地中海氣息！

設計圖

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在開始我們的拜訪行程之前，先來看看設計圖。 RUSTICASA 有各種木屋模型可供選擇，從現代風到傳統款應有盡有，可以根據需求量身訂製。在切割好木頭之後，所有的材料便逐片組合起來，最後成為一座完整的成品。

入口處

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房子的外觀代表著屋主的品味。這座木屋是建造在混凝土的模塊上，底下設置了車庫和其他空間。屋體外圍有著經典的木製圍門，與建築物本身構成絕美的搭配。

完美的布局

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靠近房屋仔細觀賞，可以看到很美的原木色彩。庭前的花園有著質樸的石塊小徑，周圍則有著漂亮的綠色植栽。

​開放空間 – 客廳

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 客廳 實木 Wood effect
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進到室內，你會驚嘆這處結合了客廳和餐廳空間的舒適感。幾何造型的屋頂和牆壁，搭配溫暖的木質原色，創造出一種舊時代的經典裝飾風格。儘管室內採用現代元素來裝潢，具有懷舊氣息的火爐則把我們帶回老奶奶的時代～

​開放空間 – 餐廳

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 餐廳 實木 Wood effect
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餐廳空間布置得十分別緻，仿古的餐桌搭配溫馨的地毯，散發出一股復古的趣味感。深紫色的座椅和條紋布飾，傳達出主人的舊派風格～

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混搭風的廚房

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 系統廚具 實木 Wood effect
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這間廚房採用現代風的要素，白色櫥櫃具有簡單乾淨的線條，窗簾和桌布呈現出復古的趣味。簡約的烹飪器具則讓炊事更方便順手。

簡潔的浴室

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 浴室 實木 Wood effect
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質樸雅緻的設計概念被套用到浴室空間。復古風格的鏡子映著燈光，散發出古典簡約的氣質。鐵製毛巾架與美麗的柳條筐籃，將浴室用品保持得井井有條。

主臥室

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 臥室 實木 Wood effect
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主臥室的空間並非很寬敞，但雅緻到令人羨慕！花卉圖案的枕頭和腳椅為房間創造出歡快的氣氛，同時也與木材的溫暖色調構成完美的平衡。

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