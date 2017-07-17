山上的木屋: 一間可防火的田園風挑高居所

木造的房屋具有一股永恆的魅力，木質的溫柔觸覺帶給我們一種鄉居質樸的親切感受，令人懷想起歐洲美麗的山林風光。 這樣的景緻可不是北歐國家才有，葡萄牙的建築專家 RUSTICASA 便是打造木造美屋的高手，他們所建造的木製房屋具有耐用環保的優點，所使用的木材可以抵抗天候變化且能防火，襯著風景如畫的阿爾卑斯山區，美到令人心醉不已，立刻一起來參觀！