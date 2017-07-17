山上的木屋: 一間可防火的田園風挑高居所

木造的房屋具有一股永恆的魅力，木質的溫柔觸覺帶給我們一種鄉居質樸的親切感受，令人懷想起歐洲美麗的山林風光。 這樣的景緻可不是北歐國家才有，葡萄牙的建築專家 RUSTICASA 便是打造木造美屋的高手，他們所建造的木製房屋具有耐用環保的優點，所使用的木材可以抵抗天候變化且能防火，襯著風景如畫的阿爾卑斯山區，美到令人心醉不已，立刻一起來參觀！
這座一層樓的木屋是採用木材及原木來打造，創造出令人一見難忘的印象。草坪和花園散發著田園風光的浪漫氛圍。乍見很有北歐風味，但仔細看看，你會發覺周圍的植被充滿著地中海氣息！
在開始我們的拜訪行程之前，先來看看設計圖。 RUSTICASA 有各種木屋模型可供選擇，從現代風到傳統款應有盡有，可以根據需求量身訂製。在切割好木頭之後，所有的材料便逐片組合起來，最後成為一座完整的成品。
進到室內，你會驚嘆這處結合了客廳和餐廳空間的舒適感。幾何造型的屋頂和牆壁，搭配溫暖的木質原色，創造出一種舊時代的經典裝飾風格。儘管室內採用現代元素來裝潢，具有懷舊氣息的火爐則把我們帶回老奶奶的時代～
主臥室的空間並非很寬敞，但雅緻到令人羨慕！花卉圖案的枕頭和腳椅為房間創造出歡快的氣氛，同時也與木材的溫暖色調構成完美的平衡。
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