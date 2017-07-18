清理浴室：4 個為你省時省力的必知妙計

清潔水槽的最好辦法，就是使用溫和的多用途清潔劑，以免破壞陶瓷表層。只要噴上些許清潔劑，擱上幾分鐘，然後再用軟布擦去，便能讓它光潔閃亮。對於頑固的污漬，你需要用上一些較強力的清潔劑。你也可以運用牙膏，或是將醋、小蘇打及檸檬汁混和在一起，達到環保的清潔目的。