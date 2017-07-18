清理浴室：4 個為你省時省力的必知妙計

清潔自家浴室向來就是個必要的苦差事。不過，想要擁有一間整潔乾淨的盥洗室，不見得一定要耗費大把的時間和力氣，或是用上各種頂級技巧和專業清潔劑，才能達到想要的目標。今天我們為你整理了清理浴室所需要的基本訣竅，讓你不必花上一整個周末刷洗浴室，就能擁有令人身心舒暢的美好空間。立刻一起來瞧瞧吧！
清潔水槽的最好辦法，就是使用溫和的多用途清潔劑，以免破壞陶瓷表層。只要噴上些許清潔劑，擱上幾分鐘，然後再用軟布擦去，便能讓它光潔閃亮。對於頑固的污漬，你需要用上一些較強力的清潔劑。你也可以運用牙膏，或是將醋、小蘇打及檸檬汁混和在一起，達到環保的清潔目的。
對付肥皂留下的污漬，最有效的方法就是噴上清潔劑，任其閒置一段時間，然後再用抹布擦拭掉污垢。為了避免留下刮痕，建議採用柔軟的布料或專業洗潔布，既可清理得較為乾淨，同時也能省時省力～
玻璃表面是最需要留意的地方，因為它最容易產生刮痕，或因殘留而污損。使用專業的玻璃清洗劑，並且選擇軟布來擦拭，是最能達到事半功倍的良方！每次洗完澡後，都用簡單的清潔劑噴洗一下，也是省時省力的方法！
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浴室裡的馬桶，是最需要關注的地方。在打掃浴室的前一晚，先把清潔劑倒入馬桶裡，隔上一夜，較能軟化水垢並去除污漬。開始清洗時，記得先戴上橡膠手套，注意清洗死角區域。洗淨之後，記得每回用過馬桶，就順手把污垢清除掉，以免在夏天孳生令人不快的氣味和細菌！
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