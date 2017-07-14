自然中的平房: 一間擁有大後院與水池的現代復古風居所

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今天我們要帶大家來到一個綠意盎然的郊區，欣賞擁有現代復古裝潢的絕美平房。黑色的外牆賦予了這間平房沉穩的面貌，而房子的線條則散發著濃濃的現代感。雖然說這間平房的面積不大，但是室內涵蓋了各個生活區域，而開放式的格局則讓整體空間十分寬敞，大片的落地窗則讓陽光進駐。除此之外，美麗的大後院以及水池也是平房的美麗亮點。
跟著我們的腳步，一起欣賞這間位在自然中的平房吧!
黑色的外牆給人的第一印象非常強烈，紅色的大門則點亮了黑色的外表，讓房子充滿了強烈的個人特色。
打開了紅色的大門後，迎面而來的是截然不同的色調。潔白的牆面讓室內既寬敞又明亮，並且讓紅色大門成為整個空間的焦點。
由於平房所佔的面積不大，因此專家將用餐區，廚房以及客廳整合在一塊，利用開放式的格局帶來絕佳空間感，同時也讓家人之間的連結更為緊密。
專家選用了現代復古風的家具，搭配美麗的磚牆，營造出別緻的風格。仔細一看，家中的每件家具都各有特色，並且非常精緻。
黑色的廚房系統櫃與白色的磁磚牆面形成美好的對比，木頭的檯面則讓人感受到濃濃的溫度。
從這個角度你可以看到家中結合了各種元素，混搭的方式讓家中更有魅力。
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臥室也延續公用空間的元素，磚頭的牆面搭配木頭後讓人感受到自然的力量。
浴室的牆面磁磚與廚房的牆面磁磚呼應，玻璃的淋浴間門則讓浴室更有通透感。
庭院中以石材打造出花圃，藉此營造出日式的禪意，然而圖樣的磁磚地板卻形成反差，十分有趣。
露臺連結了室內與戶外的區塊，而露臺旁的小水池讓人感到十分沁涼，在此享受夏季的午後時光是多麼幸福又愉悅的一件事啊!
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