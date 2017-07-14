自然中的平房: 一間擁有大後院與水池的現代復古風居所

今天我們要帶大家來到一個綠意盎然的郊區，欣賞擁有現代復古裝潢的絕美平房。黑色的外牆賦予了這間平房沉穩的面貌，而房子的線條則散發著濃濃的現代感。雖然說這間平房的面積不大，但是室內涵蓋了各個生活區域，而開放式的格局則讓整體空間十分寬敞，大片的落地窗則讓陽光進駐。除此之外，美麗的大後院以及水池也是平房的美麗亮點。

跟著我們的腳步，一起欣賞這間位在自然中的平房吧!