低預算佈置術： 7 個讓你打造出絕美居家空間的好點子

想把家裡裝潢得美美的，但又不想花上大筆預算請來名牌設計師大動土木，也不想購買昂貴的傢俱藝術品，此時你可以仰賴自己滿腹的神創意！事實上，解決住家裝飾問題的方案有很多，網路上也不乏部落客和專家網頁，提供我們超強的設計術。多多參考這些範例，你也可以只用很廉價的成本，就為自己的窩妝點出超美的空間！以下 7 個令人驚嘆的點子，保證可以助你創意大噴發～