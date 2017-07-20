低預算佈置術： 7 個讓你打造出絕美居家空間的好點子

想把家裡裝潢得美美的，但又不想花上大筆預算請來名牌設計師大動土木，也不想購買昂貴的傢俱藝術品，此時你可以仰賴自己滿腹的神創意！事實上，解決住家裝飾問題的方案有很多，網路上也不乏部落客和專家網頁，提供我們超強的設計術。多多參考這些範例，你也可以只用很廉價的成本，就為自己的窩妝點出超美的空間！以下 7 個令人驚嘆的點子，保證可以助你創意大噴發～
摺紙藝術向來是文青們的心頭愛，這款採用摺紙製成的燈罩，自然散發出濃濃的文藝氣息，不論是吊掛起來，或是擺在桌上當裝飾，都能讓人眼睛一亮！
衣櫥的空間老是不足，勉強硬塞只會造成衣物起皺。此時，你可以試試這款吊掛設計，把長的、短的衣物掛到衣架上，再吊到橫桿上，宛如臥房裡的風景，同時也讓衣物通風又整潔！
家裡有許多靠枕和坐墊，當訪客來時可以讓大家坐得十分舒適。但當聚會結束後，該如何收拾儲藏呢？事實上，只要把它們好好地堆疊起來，造成一處沙發區，就成了很另類的私人休閒寶座了～
每個家庭的閣樓或儲藏室，大概都保存了一些過時的舊傢俱。它們的狀況還算不錯，許多都可以重複使用。只要找出適合的家中位置，就能為空間妝點出意想不到的古典氛圍來！
大家都喜歡拍攝美麗的影像，當你想要妝點住家時，可以挑選自己的得意之作，把它印出來裱框成為牆上飾品。如果你有親手畫的畫作，也可以創造出獨一無二的效果～
鮮花是為房間創造清新效果的絕佳工具。購買一些鮮花，或從花園裡剪下帶著露珠的花朵，把它們插在水瓶裡，放在早餐桌上，保證讓你的胃口大開！
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