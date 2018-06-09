改造閒置鐵皮倉庫: 供三代度假的 100 坪夢幻別墅

放假時，你一定很想帶著家人來趟鄉居度假之旅。如果家裡有長輩，可能不耐舟車勞頓；倘若又有好動的小朋友，無法久待閒坐，此時要讓三代盡歡，可能就得花點腦筋了！構築設計 / 聯合治作 doT & associates 的專家特別為三代之家打造出一座夢幻樂園，這處面積約 100 坪的鄉居別墅是由閒置的鐵皮倉庫改造而成，成為一家人假日離開喧囂都市與長輩同享天倫的居所。現在就跟著我們一起來探訪吧！