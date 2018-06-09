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改造閒置鐵皮倉庫: 供三代度假的 100 坪夢幻別墅

Genie Chien Genie Chien
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放假時，你一定很想帶著家人來趟鄉居度假之旅。如果家裡有長輩，可能不耐舟車勞頓；倘若又有好動的小朋友，無法久待閒坐，此時要讓三代盡歡，可能就得花點腦筋了！構築設計 / 聯合治作 doT & associates 的專家特別為三代之家打造出一座夢幻樂園，這處面積約 100 坪的鄉居別墅是由閒置的鐵皮倉庫改造而成，成為一家人假日離開喧囂都市與長輩同享天倫的居所。現在就跟著我們一起來探訪吧！

一樓空間設置

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這座利用閒置鐵皮倉庫改造的度假別居，設置有開敞的車庫，大大的開口彷彿在歡迎主人一家到來。走進室內，放眼就是一處挑高的開放空間，設置為籃球場用地，讓大小朋友都可以在此盡情揮灑汗水！

室內起居環境

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當好動的家庭成員在賣力競技時，年長的長輩和想要放鬆休息的成員，可以在這處開放式空間享受寧謐的時光。結合客廳、餐廳及廚房的設計，動線十分流暢，具有通風明亮的氛圍，同時也讓不同世代能夠共享活動空間！

另一個角度

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採用超耐磨地板、實木集成板、鐵件及乳膠漆為建材，讓這處多功能空間兼具美觀及實用的優點。籐製傢俱與木質地板營造出紓壓的氛圍，簡約設計便創造出舒適休閒風格～

溜滑梯之樂

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傍著球場一側，是通往樓上空間的樓梯。令人驚嘆的是，設計師在此裝置起一座溜滑梯，讓小朋友可以盡情遊玩，大朋友也可以重溫兒時舊夢！木頭材質有著歷久不衰的美感，地板上的軟墊則讓懶骨頭們可以癱坐休閒～

曲折的角度之美

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再換個角度來欣賞，可以見到這座樓梯的曲折之美。挑高的空間被線條所分割，搭襯著天花板上懸下的燈泡，以及網格狀的圍籬，空間顯得敞亮又通風～

二樓健身房

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上到二樓，可以見到這處開放式健身房。木材地板上簡單鋪著地毯，靠牆則布飾著可供坐臥的抱枕和軟墊，簡約設計就滿足了多種運動休閒的需求，令人嚮往不已～

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