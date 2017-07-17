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11 間有美麗大庭院的兩層樓住宅

Peggy Yu Peggy Yu
Domitianstrasse 1, Tobias Grünert Immobilien Tobias Grünert Immobilien 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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大庭院與草坪是小編最想要的住宅風格，不過在台灣都只能住在高樓大廈。沒關係！先做好功課，來看看建築師們都是如何安照屋主需求與各地的氣候，打造有美麗大庭園的兩層樓住宅！

1.改良自韓屋的現代風格庭院

전주 락앤락 하우스, 위빌종합건설 위빌종합건설 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
위빌종합건설

위빌종합건설
위빌종합건설
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這間來自韓國設計師巧手的現代房屋，用木棧台搭建出的後院空間，除此之外，戶外椅子、窗戶、二樓牆面的建材也都使用了木頭，你是否發現了傳統的韓屋巧思呢！

2.度假模式全開的庭院

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不說你可能不知道，這家人的後院可是有超大泳池！採用大量落地窗讓屋內光線穿透，再看看二樓的陽台上還放置了休憩桌椅，放假時就相聚三五好友來烤肉，完全度假style！

3.能讓狗狗盡情奔跑的庭院

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Tobias Grünert Immobilien

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這諾大的草坪可是一般有養寵物人家的夢想庭院，利用植栽樹木與鐵網巧妙做成圍籬，屋主就是打造來讓小孩、狗狗貓貓玩在一起的貼心空間，不管從住宅中哪一個角度都可以從窗戶看到庭院的一舉一動！。

4.彷彿住在森林裡的忘憂庭院

軽井沢 モリキズナの家／新築住宅, 一級建築士事務所 アトリエ カムイ 一級建築士事務所 アトリエ カムイ 房子 木頭 Black
一級建築士事務所 アトリエ カムイ

一級建築士事務所 アトリエ カムイ
一級建築士事務所 アトリエ カムイ
一級建築士事務所 アトリエ カムイ

一看到這張照片是否就會聯想到“啊！這是日本人的屋子！”，沒錯，這個位於輕井澤的亞洲風格房屋，用了大量的木頭來調節室內溫度，庭院也不加修飾卻有大量植栽，讓家人能夠親近大自然，彷彿就住在森林一般！

5.善用利用前廊屋簷

homify 房子
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這間位於德國的房屋也用了大量木頭打造而成，雖然前院沒有經過太多整理，但小孩子就是喜歡在陽光下的草泥地上翻滾。且因為一樓前廊設計了超大屋簷，更放置了桌椅，下雨天也能在外面喝一杯！

6.饒富趣味的豪宅庭院

Woning Oosterbeek, TS architecten BV TS architecten BV 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Wood effect
TS architecten BV

TS architecten BV
TS architecten BV
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長方形＋三角形！你沒看錯，這就是荷蘭建築設計師的巧妙點子！在森林中的這棟建築，三角形的天花板挖空透光，大量使用落地窗，截取最大量自然光。前院可種種植物，後院有超大停車空間與小水池，你說「這不是豪宅，什麼才是豪宅！」

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7.小而巧的現代庭院

Wit gestucte Woning Prinsenbeek, Nico Dekker Ontwerp & Bouwkunde Nico Dekker Ontwerp & Bouwkunde 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
Nico Dekker Ontwerp &amp; Bouwkunde

Nico Dekker Ontwerp & Bouwkunde
Nico Dekker Ontwerp &amp; Bouwkunde
Nico Dekker Ontwerp & Bouwkunde

現代風格的白色房屋看起來方方正正的，但搭配了一樓的木頭前廊與牆面，巧妙平衡了簡樸的氛圍。庭院有整齊的草坪、放置了舒適的沙發與桌子，一個簡單的派對就可以在此展開！

8.極簡風格的庭院

SG House, Taguá Arquitetura Taguá Arquitetura 房子
Taguá Arquitetura

Taguá Arquitetura
Taguá Arquitetura
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這個極簡的現代感房屋，彷彿是漆上了白色的清水膜建築，只用了白色與黑色鋼條，沒有多餘的綴飾，完美詮釋less is more！建築師以穿透設計保留日光與自然風，夏天時也不需要常開空調。一樓窗戶採用滑門設計，輕鬆就能將使用空間衍生到庭院，二樓更是眺望風景的好地方。

9.小木屋庭院

Wohnhaus Otterfing, gerstmeir inić architekten gerstmeir inić architekten 房子
gerstmeir inić architekten

gerstmeir inić architekten
gerstmeir inić architekten
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這個位於慕尼黑的小木屋，是否很適合避暑呢！前院有大片草皮，一、二樓都有陽台，這個設計你喜歡嗎？

10.鄉村風大庭院

homify 房子
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位於農村的鄉村風格，當然要搭配最大片的草原囉！這個屋頂就是容易清掃積雪的設計！台灣雖然不需要，但美屋人人都想住！看看這片草原是否很適合養馬養牛啊！？（詞窮中）

11.

Vivienda unifamiliar en Tiana, ESTUDI D'ARQUITECTURA JJ BERNABEU ESTUDI D'ARQUITECTURA JJ BERNABEU 庭院
ESTUDI D&#39;ARQUITECTURA JJ BERNABEU

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小編看到這個案例以為是四合院耶！但其實是這是位於西班牙的獨立式、現代風建築，因為使用大量紅磚、屋瓦而有四合院的感覺！這個庭院超適合做日光浴！完美的草坪也令人很心動！

看完了以上的案例，還想看更多庭園與露台嗎？點此看：12 個全年都可以盡情享受的絕佳露臺

山上的木屋: 一間可防火的田園風挑高居所
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