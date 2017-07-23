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廚房大改造: 4 種只花小預算就心願達成的完美範例

Genie Chien Genie Chien
Sanierung & Einrichtung einer FeWo in der Friedrichstrasse in Westerland, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
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廚房的改造通常會涉及不小的工程，一想到要花上許多時間、金錢，不免讓你心生疑慮甚至怯步。事實上你並不真的需要很大的投資，就能讓廚房展現新的面貌。只要為這處空間重新刷上新的油漆，換上新的家具，或是改改風格，就能帶來全新的氛圍。今天 homify 的專家要帶你去參觀 4 款只花小預算，就讓廚房大變身的改造專案，讓你下回在改裝自家廚房時，也能採用這些創意和靈感！

#1.1 老舊面貌

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這間廚房的面積不小，結合用餐區塊的設計，讓生活機能更加提升。但是在時間的磨蝕下，它已呈現老舊的面貌。儘管白色牆壁依然亮潔，卻已顯不出當初的光采。

#1.2 亮麗新妝

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改造後的這間廚房看來與之前大不相同！新的白色塗層讓牆壁顯得亮麗不少。舊的餐桌椅被移除，換上木質餐桌和椅凳，頓時變出清新的北歐風。這些傢俱都可以低廉成本購得，倘若是採用回收木材製成，價格還可以更便宜！

#2.1 徐娘半老

Sanierung & Einrichtung einer FeWo in der Friedrichstrasse in Westerland, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
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這座廚房儘管有配備齊全的設施和充足的儲物空間，但是牆面瓷磚和地板都已失去原有的光澤，讓它洩露出一股老態來～

#2.2 現代化空間

Sanierung & Einrichtung einer FeWo in der Friedrichstrasse in Westerland, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
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重新再步入這間 70 年代的廚房，發現它已變得煥然一新！儘管布局和之前非常相仿，但設計師已為它換上新穎的櫥櫃和流理台，加上籐製傢俱和照明設備，賦予它時尚優雅的氣質～

#3.1 暗沈的小廚房

Redesign nel Rione Monti - MICRORICETTIVITA', Flavia Case Felici Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

倘若你住的是小公寓，多半廚房也是迷你型，空間狹小加上燈光昏暗，真的會令人望之怯步。與其親自下廚，還不如外帶食物。

#3.2 ​簡單明亮風

Redesign nel Rione Monti - MICRORICETTIVITA', Flavia Case Felici Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
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採用白色為基調，是創造寬敞空間感的有效元素。在牆壁上裝置起櫃架，可以創造出更多的置物空間。天花板上新裝上漂亮吊燈，映著牆面簡單飾品，為廚房增添了創意和趣味～

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#4.1 可怕又糟糕

DAMASQUEROS, Marketing Inmobiliario - Home Staging Marketing Inmobiliario - Home Staging 廚房配件與布織品
Marketing Inmobiliario – Home Staging

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小廚房設計不當，加上不好好整理，就會出現這種一團糟的景象！當所有器皿堆成垃圾山，誰還會想在這裡開伙呢？

#4.2 整潔又美觀

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重新整理好後的廚房，流露出一股質樸的美感，不僅各種器皿都已好好就定位，也讓烹飪的空間擴大，作菜料理更得心應手了！

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4.5

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