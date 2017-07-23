廚房大改造: 4 種只花小預算就心願達成的完美範例

廚房的改造通常會涉及不小的工程，一想到要花上許多時間、金錢，不免讓你心生疑慮甚至怯步。事實上你並不真的需要很大的投資，就能讓廚房展現新的面貌。只要為這處空間重新刷上新的油漆，換上新的家具，或是改改風格，就能帶來全新的氛圍。今天 homify 的專家要帶你去參觀 4 款只花小預算，就讓廚房大變身的改造專案，讓你下回在改裝自家廚房時，也能採用這些創意和靈感！