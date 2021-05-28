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16 種為居家空間巧妙加分的盆栽設計

Peggy Yu Peggy Yu
Ella James Garden Accessories Range, ELLA JAMES ELLA JAMES 花園配件與裝飾品
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「現代的？古典的？極簡的？傳統的？」，無論你用哪種風格設計你的家，最適合點綴空間的就是生意盎然的盆栽！不管是種植多肉植物、仙人掌、五顏六色的鮮花、樹木、甚至迷迭香、薄荷等，都能為我們的家園增添新鮮感、並且展現屋主的美學。

專業的建築師與室內設計師常採用大自然的元素來打造室內陳設與佈置空間，相對的，若沒有好好挑選盆栽，讓植栽看起來醜醜的實在很可惜，這篇文章中，我們就為不同風格建築推薦不同盆栽！看看哪一個適合你！如果你也喜歡在家裡採用盆栽來增加家居空間的設計感與藝術感，那就一定不要錯過今天的這個文章分享喔～ 相信一定可以獲得一些新的靈感！

1.ＤＩＹ的盆栽

Zimmerpflanze des Monats 2017, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de 室內景觀 Multicolored
Pflanzenfreude.de

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身為ＤＩＹ狂的你，可以將你的創意轉化在美妙的花盆外觀上。像是塑料容器可搭配不同的塗層材料或織物，這個案例的室內盆栽，就是用牛奶罐子做的喔！

2.七彩繽紛的景觀盆栽

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透過色彩豐富的盆栽，實現你打造理想的花園，運用不同形狀、尺寸的盆栽，讓庭院生生不息！看起來太棒了！

3.手工陶瓷盆

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適合辦公室、書房，更可以展現獨一無二的花樣。最適合拿來擺放多肉植物！

4.藝術品一般的植物盆栽設計

homify 家居用品植物與配件 陶器 Green
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花盆非常適合表達屋主的藝術品味，適合點綴創新、藝術氛圍濃厚的客廳空間。

5.大型幾何盆栽

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Adam Christopher Design

Kronen 65 Flower Pot in Warm Grey Concrete

Adam Christopher Design
Adam Christopher Design
Adam Christopher Design

盆栽不僅可擺放在家中，也可以運用在庭院的花盆。這個大型幾何盆栽，是否讓你的庭園充滿活力？

6.黑白美學

Black and White Enamel Pot rigby & mac 花園配件與裝飾品
rigby &amp; mac

Black and White Enamel Pot

rigby & mac
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黑白是最適合的基本款！或是在普普風、復古風格都可以運用上！看看這個斑馬盆栽是不是特別討喜！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
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7.仿舊鐵盆栽

Hanging Vintage Garden Tap Planter ELLA JAMES 花園配件與裝飾品
ELLA JAMES

Hanging Vintage Garden Tap Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
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改造既有的舊材料，讓它獲得新生命！這也是現在很流行的仿鑄鐵盆栽喔！

你會在自己的家裡佈置這樣的盆栽設計嗎？歡迎留言告訴我們～

8.不受限的創意盆栽

Bot saksı, Terraqua Design Terraqua Design 花園植物與花
Terraqua Design

Terraqua Design
Terraqua Design
Terraqua Design

捐出你的舊鞋子或靴子，它要如何搖身一變成為最特別的盆栽呢？

9.盆栽的家

Large Glasshouse Terrarium ELLA JAMES 花園配件與裝飾品
ELLA JAMES

Large Glasshouse Terrarium

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

這盆栽最適合家中有養寵物的人，因為許多植物能讓貓狗過敏、甚至有害，也能防止牠們抓咬植物。

10.鄉村感十足的柳條花盆

Garden Fork Planter ELLA JAMES 花園植物盆栽與花瓶
ELLA JAMES

Garden Fork Planter

ELLA JAMES
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我們常見到竹子、柳條做成的傢俱，那何不也把它拿來做成盆栽呢！

11.現代性十足的盆栽

Capi Nature Indoor - Mix of mini pots Capi Europe 客廳配件與裝飾品
Capi Europe

Capi Nature Indoor – Mix of mini pots

Capi Europe
Capi Europe
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陶壺製作方式讓每個盆栽獨一無二，呈現唯美簡約的現代條紋與結構。

12.仿舊鐵小提籃

Pink Double Orchid Plant Appleyard London 花園植物與花
Appleyard London

Pink Double Orchid Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

仿舊鐵小提籃就是現在流行的花盆。這個提籃還塗上黑板漆，可以讓你寫上植栽的名字與該澆水施肥的日期！

你喜歡這個仿舊鐵小提籃設計嗎，歡迎留言與我們分享你的想法喔～

13.澆花器皿也能當盆栽

Petite Hydrangea Plant Appleyard London 花園植物與花
Appleyard London

Petite Hydrangea Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

澆花的花器也是盆栽的好選擇！就靠你多發揮創意！也可以請教景觀建築師給你專業意見！

14.時尚典雅的盆栽

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Artificial Green

Heraldry Large White Modern Indoor Planter

Artificial Green
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都會感十足的盆栽，很適合喜歡經典客廳裝潢的你！

15.水泥盆栽

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BETONhane

BETONhane
BETONhane
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沒想到吧！水泥也能打造盆栽空間，很適合工業風的裝潢空間，且也保持了現代感！

如果你也喜歡這個工業風的水泥盆栽設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

16.優雅的玻璃盆栽

Pacific Teardrop Terrarium The Urban Botanist 室內景觀
The Urban Botanist

Pacific Teardrop Terrarium

The Urban Botanist
The Urban Botanist
The Urban Botanist

打造屬於你的迷你花園，就靠這個透明的玻璃吊籃式盆栽！

意猶未盡嗎？看更多：6 個讓家中充滿綠意的設計妙招

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