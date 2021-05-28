16 種為居家空間巧妙加分的盆栽設計

「現代的？古典的？極簡的？傳統的？」，無論你用哪種風格設計你的家，最適合點綴空間的就是生意盎然的盆栽！不管是種植多肉植物、仙人掌、五顏六色的鮮花、樹木、甚至迷迭香、薄荷等，都能為我們的家園增添新鮮感、並且展現屋主的美學。

專業的建築師與室內設計師常採用大自然的元素來打造室內陳設與佈置空間，相對的，若沒有好好挑選盆栽，讓植栽看起來醜醜的實在很可惜，這篇文章中，我們就為不同風格建築推薦不同盆栽！看看哪一個適合你！如果你也喜歡在家裡採用盆栽來增加家居空間的設計感與藝術感，那就一定不要錯過今天的這個文章分享喔～ 相信一定可以獲得一些新的靈感！