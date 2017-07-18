選樓梯不知不可: 13 個你絕對要注意的重要事項

樓梯的設計是用來連結不同樓層或房間，不過，即便功能相同，不同風格的家，也會採用不同的材質與風格的樓梯。
樓梯可以讓一個家的整體結構更完美，也可讓室內風格更為強烈。
以下我們專業的設計師帶來了多種完整案例與該注意的事項，看看能否找到適合您家的最佳選擇。持續來關注我們吧！
樓梯有各種各樣的種類：像是Ｌ型、Ｕ型、迴旋樓梯、有扶手、護欄、或是機械式。
當然，適合你家的空間，才是最好的選擇。若想選擇有扶手的樓梯，室內會需要較大的空間。而Ｌ型樓梯是最常見的室內樓梯形式，因為這種樓梯靠著的牆壁是大家最喜歡的裝飾空間。這些樓梯都可以呈現出主人的個性。
螺旋樓梯很適合小公寓或小房子，因為它們佔用的空間最小。它的轉彎形狀本身就是很有吸引力的地方。因此，建議你將樓梯保持乾淨、簡單、就能展現它優雅的結構。
而因為它的結構較陡峭、迷你，每日使用與保養上也要稍微多留心一點噢！
樓梯的建材也是五花八門，像是木材、水泥、鐵、鋼、玻璃。
水泥材質的樓梯，通常在顏色與風格，會選擇與家中空間相異材質。你也可以選強化玻璃、木頭或鐵。主要還是取決於你家中的設計風格。
我們建議木頭材質樓梯需由木工確保它的安全性和結構功能。金屬樓梯也需要專家的監工，特別是確保它的結構不會因為溫度熱脹冷縮。
不銹鋼樓梯既美觀又大方。不過它的成本比較高。然而這種付出是很值得的，因為這類型的鋼非常耐用，它的透明感不但可以加強空間穿透、輕盈感，也有種精緻的氛圍，在任何風格的房子都會很適合。
當然我們應該依照整個房子的協調性來選擇樓梯與裝飾風格，因為它是一個建物中不可缺少的部分！
室外樓梯應以實用、簡單、能承受各種氣候的材料。像是鐵製、迴旋樓梯是最常見的，因為它使用最少的建築空間，也不需犧牲或讓其他空間妥協。
若是一個非對外開放的樓梯，比起奢華設計，簡約的設計比較不容易被發現。不過這種類型的樓梯也需要持續維護噢！
如果你家陽台一眼就會看到樓梯，你可以選擇鐵的結構，因為它不規則的形式可以裝點你的陽台。這種類型的樓梯從殖民地風格到經典的風格都有，最常見的是黑色或白色。
設計師會根據每個家庭的喜好選擇其他顏色，每年至少一次重新粉刷，以保持它保存完好。
你以為樓梯只是在連結房子之間的樓層嗎？錯！樓梯下方的小空間還可以好好運用！
像是可以儲放裝飾物，甚至作為一個小型的家庭辦公室，都可以按照需求，讓你家空間發揮最大效能！
樓梯下若作為收納櫃也非常有用！但常常這空間會被人遺忘。你可以選擇開門式或開放層架，但若是開放式就要花比較多心思，避免儲藏物累積灰塵。
樓梯的風格恰恰反映你家的風格。如果你的房子是工業風，你可以選擇塗成黑色、線條感十足的鋼製扶把樓梯。
如果家居風格是經典的，你可以選擇在自然色或漆成白色的木製樓梯。
如果風格是簡約一點，玻璃和不銹鋼則因為它確保穿透感和視覺上的亮度，成為你的最佳選擇！
如果你喜歡的風格是年輕而充滿活力，你可以選擇較短的鋼製樓梯，牆面則可以搭配紋理和顏色強烈的壁紙。
另一個有趣的選擇是採用明亮的色彩，並拼上花色瓷磚。如此一來你的樓梯空間會更有生命力！
點亮樓梯是一個不錯的設計選擇，像是每隔幾步就安裝一盞小燈！當然，這不只是裝飾還很實際，即便在夜晚也能安全地走樓梯。最建議使用小燈泡做間接照明，因為走過去的時候你幾乎不會注意到燈泡。
到了晚上，有燈光照明的樓梯，為你的每一步增添了優雅！如果你的樓梯從你家各處都可看到，這將是不錯的選擇！
為了確保你有個完美的樓梯，你應該測量它們的安裝空間。要選擇最好的設計，只需先分析、了解你家的風格，當然你也可以留言告訴我們你的需求喔！
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