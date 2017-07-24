廚房衛生超重要! 8 個你不知不可的 NG 事項

聚餐是每個家庭中最重要和不可或缺的部分，特別是那些喜歡社交活動的人，每個晚上可以好好地在餐桌上聊天，度過愉快的時光，可以讓我們的生活更完美。所以一個舒適和設備完善的廚房也是一個家的關鍵，烹調食物的同時，我們注重健康、衛生和飲食習慣。可是卻常常忽略了廚房的衛生和氣味的問題，要從廚房裡清除濃濃而持久的食物氣味並不容易，強烈的氣味困在房間裡，不容易消失。

為了解決這些廚房的難題，今天homify為大家搜集了 8個管理廚房衛生的好方法，提供實用的技巧來清除難聞的氣味。