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廚房衛生超重要! 8 個你不知不可的 NG 事項

Tarsier Tarsier
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聚餐是每個家庭中最重要和不可或缺的部分，特別是那些喜歡社交活動的人，每個晚上可以好好地在餐桌上聊天，度過愉快的時光，可以讓我們的生活更完美。所以一個舒適和設備完善的廚房也是一個家的關鍵，烹調食物的同時，我們注重健康、衛生和飲食習慣。可是卻常常忽略了廚房的衛生和氣味的問題，要從廚房裡清除濃濃而持久的食物氣味並不容易，強烈的氣味困在房間裡，不容易消失。

為了解決這些廚房的難題，今天homify為大家搜集了 8個管理廚房衛生的好方法，提供實用的技巧來清除難聞的氣味。

1. 保持通風系統的衛生

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廚房的通風設備可以在密閉的環境中清除異味，但是長年累月的污垢和油煙會讓系統失去效用，所以大家記得要定期清洗通風系統和更換零件哦！沸水加上蘇打粉、檸檬或是白醋，然後用舊牙刷擦拭過濾器，便可以把附在通風器的油污清除掉。這些天然的方法比化學的清潔劑更健康實用了！

2. 清洗碗筷，加上幾棵清新的小花

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保持廚房的衛生，千萬不可懶惰！烹調和用餐後的餐具和碗筷要馬上清理，以免擺放的時候會吸引蚊蟲和散發難聞的味道。再加上水種的小花，讓廚房保持清新香氣！

3. 循環使用：利用不同的食材來清除異味

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清除難聞的氣味最好和最簡單的方法就是散播香味吧！快來看看以下的食材方法吧！

－ 低溫烹調檸檬皮或是橙皮，可以散播清新的香氣

－擺放烘焙的咖啡豆或是咖啡渣，可以除臭和散播香味

－把丁香放進沸水裡煮，可以除臭

4. 冰箱的難聞氣味

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冰箱裡的氣味是很多人的惡夢，特別是忙碌的城市人，常常遺忘了冰箱裡的食材，在它散發氣味才注意到。首先，我們建議您先不要忘記冰箱裡的食物，但是這是不足夠，您還需要清潔冰箱。在清潔冰箱之後，可以擺放檸檬、碳酸鹽或香草在內，它們可以幫忙除臭和散播香味哦！

5. 清潔砧板的正確方法

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在處理洋蔥和大蒜後，砧板上常常留下了強烈的味道和氣味，尤其是木造的砧板。我們不建議使用化學洗滌劑洗滌你的砧板。 相反，我們建議您使用白醋來清理，它可以提供消毒和除掉不良的氣味。

6. 採用密封的塑料儲存容器

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把食材和香料放進密封的塑料儲存容器可以防止味道流出，在使用後可以清洗容器。如果清洗後還有味道，可以擺放報紙在裡面，留著一個晚上，隔天氣味就消失了。

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7. 使用不鏽鋼肥皂

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在清洗的時候可以使用不鏽鋼肥皂，它是一種金屬的肥皂，可以除去一些傳統肥皂難以清除的強烈氣味，例如魚腥味、大蒜、洋蔥等等的味道。

8. 種植清新芳香的植物

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作為一個聰明的園藝師，您可以種植一些清新芳香的植物，例如薄荷和羅勒等。還可以用作烹調，放在小鍋裡可以為您的菜餚增添天然的香味。

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