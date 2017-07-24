廚房衛生超重要! 8 個你不知不可的 NG 事項

廚房的通風設備可以在密閉的環境中清除異味，但是長年累月的污垢和油煙會讓系統失去效用，所以大家記得要定期清洗通風系統和更換零件哦！沸水加上蘇打粉、檸檬或是白醋，然後用舊牙刷擦拭過濾器，便可以把附在通風器的油污清除掉。這些天然的方法比化學的清潔劑更健康實用了！
保持廚房的衛生，千萬不可懶惰！烹調和用餐後的餐具和碗筷要馬上清理，以免擺放的時候會吸引蚊蟲和散發難聞的味道。再加上水種的小花，讓廚房保持清新香氣！
清除難聞的氣味最好和最簡單的方法就是散播香味吧！快來看看以下的食材方法吧！
－ 低溫烹調檸檬皮或是橙皮，可以散播清新的香氣
－擺放烘焙的咖啡豆或是咖啡渣，可以除臭和散播香味
－把丁香放進沸水裡煮，可以除臭
冰箱裡的氣味是很多人的惡夢，特別是忙碌的城市人，常常遺忘了冰箱裡的食材，在它散發氣味才注意到。首先，我們建議您先不要忘記冰箱裡的食物，但是這是不足夠，您還需要清潔冰箱。在清潔冰箱之後，可以擺放檸檬、碳酸鹽或香草在內，它們可以幫忙除臭和散播香味哦！
在處理洋蔥和大蒜後，砧板上常常留下了強烈的味道和氣味，尤其是木造的砧板。我們不建議使用化學洗滌劑洗滌你的砧板。 相反，我們建議您使用白醋來清理，它可以提供消毒和除掉不良的氣味。
把食材和香料放進密封的塑料儲存容器可以防止味道流出，在使用後可以清洗容器。如果清洗後還有味道，可以擺放報紙在裡面，留著一個晚上，隔天氣味就消失了。
在清洗的時候可以使用不鏽鋼肥皂，它是一種金屬的肥皂，可以除去一些傳統肥皂難以清除的強烈氣味，例如魚腥味、大蒜、洋蔥等等的味道。
作為一個聰明的園藝師，您可以種植一些清新芳香的植物，例如薄荷和羅勒等。還可以用作烹調，放在小鍋裡可以為您的菜餚增添天然的香味。