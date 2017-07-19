你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋改造: 5 個讓你大呼不可思議的房屋外觀改造案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Ca n'Elisabet i en Jean Paul, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design 房子 White
Loading admin actions …

你是那種東西用幾次就丟的人嗎? 也許有一些物品沒有保值的價值，然而老房子可不然。每一間老房子都擁有異想不到的潛力，而慧眼識英雄的專家們可以讓老房子重展魅力，賦予其截然不同的新生命。

這一次的點子簿正要帶大家來見識老屋改造的神奇之處，我們整理了 5 個房屋外觀的改造案，這些老房子在重新整修之前都讓人感到十分驚悚，然而在專家的巧手規劃設計之下，皆搖身一變成為讓人臉上會泛著微笑的美麗住家。

事不宜遲，現在就讓我們一起見證奇蹟吧!

1. 改造前: 快要崩塌

Ca n'Elisabet i en Jean Paul, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

首先要看到的這個改造案的主角似乎快要崩塌，讓人超級沒有安全感，而其過時的樣貌也需要大幅度翻新!

1. 改造後: 美麗的平房

Ca n'Elisabet i en Jean Paul, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design 房子 White
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

改造後的平房有現代建築的方形結構，而白色的牆面則散發著地中海的風情，讓人一秒飛到度假勝地。

除此之外，玻璃的落地窗讓房子的外觀更有層次，也讓陽光無限度進駐家中。

2. 改造前: 發霉的牆面

Casa M-1216, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

第二個改造專案的主角有著發霉的牆面，讓人看了就怵目驚心。在這樣的環境下，怎麼能夠健康地度日呢?

2. 改造後: 簡約現代風

Casa M-1216, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

改造後的房子走簡約現代風，白與灰色營造出時尚感，而簡單的線條也十分耐看。

3. 改造前: 過時的設計

Oficinas P.B. y Vivienda P.A., ARBOL Arquitectos ARBOL Arquitectos 房子
ARBOL Arquitectos

ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos

過時的設計讓人經過時完全不會想要多看這間房子一樣，而髒兮兮的牆面一點也不賞心悅目。

3. 改造後: 超級吸引人注目

Oficinas P.B. y Vivienda P.A., ARBOL Arquitectos ARBOL Arquitectos 房子
ARBOL Arquitectos

ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos

突出的方形結構搭配一樓的大片玻璃落地窗，改造後的家超級吸引人注目。除了混凝土以及玻璃，專家還搭配了石材，讓這間房子有來自自然的質感。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

4. 改造前: 年代感很重

Before Renovation Square Design 房子
Square Design

Before Renovation

Square Design
Square Design
Square Design

改造前的房子似乎有點大宅第的 fu ，然而設計卻十分有年代感，讓人分不清今夕是何夕。

4. 改造後: 嶄新的樣貌

After Renovation picture Square Design 房子
Square Design

After Renovation picture

Square Design
Square Design
Square Design

美麗的石材以及奶油色的牆面讓這間房子改造後充滿了魅力，而美麗的圍牆也為房子提供了絕佳的隱私與安全性。

5. 改造前: 太陰沉的色調

REMODELACION CASA EN NORDELTA, ARQUITECTA MORIELLO ARQUITECTA MORIELLO 房子
ARQUITECTA MORIELLO

ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO

雖然說我們非常鼓勵大家使用不同的顏色，但是這間房子改造前的暗紫色讓房子看起來非常陰沉，毫無生氣。

5. 改造後: 絕美的白色

REMODELACION CASA EN NORDELTA, ARQUITECTA MORIELLO ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO

ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO

改造後的屋頂依舊是灰色，然而純白的屋身卻讓房子立刻有度假洋房的fu。僅僅是改變了外牆的顏色，房子立刻變得超有生氣。

門面很重要: 15 種讓你家看起來時尚又現代的好設計
哪一個改造案讓你最驚豔?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了