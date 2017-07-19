老屋改造: 5 個讓你大呼不可思議的房屋外觀改造案

你是那種東西用幾次就丟的人嗎? 也許有一些物品沒有保值的價值，然而老房子可不然。每一間老房子都擁有異想不到的潛力，而慧眼識英雄的專家們可以讓老房子重展魅力，賦予其截然不同的新生命。

這一次的點子簿正要帶大家來見識老屋改造的神奇之處，我們整理了 5 個房屋外觀的改造案，這些老房子在重新整修之前都讓人感到十分驚悚，然而在專家的巧手規劃設計之下，皆搖身一變成為讓人臉上會泛著微笑的美麗住家。

事不宜遲，現在就讓我們一起見證奇蹟吧!