老屋改造: 5 個讓你大呼不可思議的房屋外觀改造案

你是那種東西用幾次就丟的人嗎? 也許有一些物品沒有保值的價值，然而老房子可不然。每一間老房子都擁有異想不到的潛力，而慧眼識英雄的專家們可以讓老房子重展魅力，賦予其截然不同的新生命。
這一次的點子簿正要帶大家來見識老屋改造的神奇之處，我們整理了 5 個房屋外觀的改造案，這些老房子在重新整修之前都讓人感到十分驚悚，然而在專家的巧手規劃設計之下，皆搖身一變成為讓人臉上會泛著微笑的美麗住家。
事不宜遲，現在就讓我們一起見證奇蹟吧!
首先要看到的這個改造案的主角似乎快要崩塌，讓人超級沒有安全感，而其過時的樣貌也需要大幅度翻新!
改造後的平房有現代建築的方形結構，而白色的牆面則散發著地中海的風情，讓人一秒飛到度假勝地。
除此之外，玻璃的落地窗讓房子的外觀更有層次，也讓陽光無限度進駐家中。
第二個改造專案的主角有著發霉的牆面，讓人看了就怵目驚心。在這樣的環境下，怎麼能夠健康地度日呢?
改造後的房子走簡約現代風，白與灰色營造出時尚感，而簡單的線條也十分耐看。
過時的設計讓人經過時完全不會想要多看這間房子一樣，而髒兮兮的牆面一點也不賞心悅目。
突出的方形結構搭配一樓的大片玻璃落地窗，改造後的家超級吸引人注目。除了混凝土以及玻璃，專家還搭配了石材，讓這間房子有來自自然的質感。
改造前的房子似乎有點大宅第的 fu ，然而設計卻十分有年代感，讓人分不清今夕是何夕。
美麗的石材以及奶油色的牆面讓這間房子改造後充滿了魅力，而美麗的圍牆也為房子提供了絕佳的隱私與安全性。
雖然說我們非常鼓勵大家使用不同的顏色，但是這間房子改造前的暗紫色讓房子看起來非常陰沉，毫無生氣。
改造後的屋頂依舊是灰色，然而純白的屋身卻讓房子立刻有度假洋房的fu。僅僅是改變了外牆的顏色，房子立刻變得超有生氣。