11種讓你可以烤肉開趴的屋頂露台設計

你想像中的美麗屋頂露台設計是怎樣的呢？是擺滿鮮花與植物的空中花園，是簡約舒適的屋頂茶室，還是擁有沙發和躺椅，享受日光浴的休閒空間呢？那麼你有沒有想過另外一種可能，比如夏天的傍晚，若能在屋頂與三五好友一起喝杯啤酒、烤肉聚餐，真是個超享受的人生！沒錯，屋頂也可以是一個適合烤肉開趴的完美地點！

今天我們就要帶大家來看看11 種讓你可以烤肉開趴的屋頂露台設計！一定會讓你大開眼界，快點選一個設計露台的小巧思，跟小編一起烤肉去！現在就一起來看看吧～