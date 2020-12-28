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11種讓你可以烤肉開趴的屋頂露台設計

Peggy Yu Peggy Yu
ODPOCZYNEK NAD DACHAMI MIASTA, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 露臺
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你想像中的美麗屋頂露台設計是怎樣的呢？是擺滿鮮花與植物的空中花園，是簡約舒適的屋頂茶室，還是擁有沙發和躺椅，享受日光浴的休閒空間呢？那麼你有沒有想過另外一種可能，比如夏天的傍晚，若能在屋頂與三五好友一起喝杯啤酒、烤肉聚餐，真是個超享受的人生！沒錯，屋頂也可以是一個適合烤肉開趴的完美地點！

今天我們就要帶大家來看看11 種讓你可以烤肉開趴的屋頂露台設計！一定會讓你大開眼界，快點選一個設計露台的小巧思，跟小編一起烤肉去！現在就一起來看看吧～

1.活動式遮陽傘

homify
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這露台有絕佳的景色，小編特別喜歡它撲上小石子與淡色木頭的搭配，彷彿就像是個空中小花園！當然這個活動式遮陽傘能夠任意變換位置，是絕佳好選擇！

2.隱秘性較高的露台

Appartamento a Milano, Graphite Graphite 房子
Graphite

Graphite
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這個極簡風格露台搭配較高的植栽與圍牆，整體隱秘性高，若在意隱私的你可以選擇這樣的設計喔！

3.一家人在一起的專屬陽台

鎌倉玉縄テラス, HAN環境・建築設計事務所 HAN環境・建築設計事務所 庭院
HAN環境・建築設計事務所

HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所
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這個露臺設計簡單又開闊，擺放的物品可以隨時收納，喜歡的話，還可以將桌椅收起，擺放一個超大充氣泳池給孩子玩，空曠的空間就是這樣隨心所欲！一家人在一起就是開心！

4.長灘島style度假露台

homify 庭院
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在長灘島海邊常看到超棒的懶人躺椅直接搬回家，這種黑色竹藤編織的躺椅與桌子看起來就是很海島度假風！當然也是要配合陽光來調整遮陽傘的位置，前方的草地要烤肉也沒問題！

5.精緻小巧陽台

アンティーク家具と暮らすロフトのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 露臺
遊友建築工房

遊友建築工房
遊友建築工房
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這個陽台空間較為迷你，不過鋪上了假草坪與拼貼仿木地板，該有的都有了，還有景觀眺望遠處，景觀設計師善用每寸空間規劃，是否很愜意呢！

6.一邊喝酒、一邊泡澡

Dachgeschosswohnung Wien 2. Bezirk, Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur 露臺
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
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哇！這個頂級享受就是在屋頂一邊喝酒、一邊在來個露天風呂！不是溫泉也沒關係，透風又有景觀可以看，再加裝一個按摩浴缸，保證大人小孩都搶著去你家玩，不過記得穿著泳衣喔！

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7.一起做個日光浴吧

Dachgeschoss: Wintergarten & Küche, raum.4 - Die Meisterdesigner raum.4 - Die Meisterdesigner 露臺 木頭
raum.4 – Die Meisterdesigner

raum.4 - Die Meisterdesigner
raum.4 – Die Meisterdesigner
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這個露台有個超搶眼的大片遮陽傘，這款透天頂樓加蓋設計微微透光，既可以曬日光浴又不會過度曬傷，就算下雨天也能在戶外小憩。用了大量同色系木頭與同色系盆栽的鄉村感，讓人感覺很親切！

8.把空間留給植物與空氣

판교동 500-3번지, 수목피엠 수목피엠 庭院
수목피엠

수목피엠
수목피엠
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陽台的主人將五花八門的盆栽全都擺上、還當成儲物用途，但因為有了木頭地板讓整體陽台質感提升，不過也要提醒，在木頭上烤肉要注意火燭喔！

9.空間、視野寬廣的派對露台

Dachterrassen Wien 4, cy architecture cy architecture 露臺
cy architecture

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這個絕佳的派對露台，可容納約十人的空間，彷彿已經可以看到朋友三三兩兩拿著啤酒、點起整串小吊燈、放著輕鬆的音樂隨意搖晃的樣子！遠方還可以看到超酷的教堂，這根本是跨年開趴等級露台！

10.時尚雜誌取景專屬的露台

ODPOCZYNEK NAD DACHAMI MIASTA, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom 露臺
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

你沒看錯，這張就是時尚雜誌最愛取景的露台之一，因為白色、藍色系的沙發，與天空連成一氣，就連燈具也都精心挑選！此外，地板還用了兩個材質做拼接，留意各種小細節，擁有這樣的透天頂樓設計，時尚雜誌也許有天也會找上你家取景喔！

11.現代風格大陽台

Tres Torres, THE ROOM & CO interiorismo THE ROOM & CO interiorismo 露臺
THE ROOM &amp; CO interiorismo

THE ROOM & CO interiorismo
THE ROOM &amp; CO interiorismo
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這個位於西班牙的現代公寓，還在戶外陽台設計了烤爐位置，不但夏天可烤肉，冬天也能在這裡升火取暖。地板使用了紅磚較容易清洗，也增貼些許熱情氛圍！

看完這些案例你也想約親朋好友相聚烤肉了嗎？你還可以看：27 個低成本、你可以自己動手做的烤肉區設計

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