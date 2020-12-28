11種讓你可以烤肉開趴的屋頂露台設計

你想像中的美麗屋頂露台設計是怎樣的呢？是擺滿鮮花與植物的空中花園，是簡約舒適的屋頂茶室，還是擁有沙發和躺椅，享受日光浴的休閒空間呢？那麼你有沒有想過另外一種可能，比如夏天的傍晚，若能在屋頂與三五好友一起喝杯啤酒、烤肉聚餐，真是個超享受的人生！沒錯，屋頂也可以是一個適合烤肉開趴的完美地點！
今天我們就要帶大家來看看11 種讓你可以烤肉開趴的屋頂露台設計！一定會讓你大開眼界，快點選一個設計露台的小巧思，跟小編一起烤肉去！現在就一起來看看吧～
這個露臺設計簡單又開闊，擺放的物品可以隨時收納，喜歡的話，還可以將桌椅收起，擺放一個超大充氣泳池給孩子玩，空曠的空間就是這樣隨心所欲！一家人在一起就是開心！
在長灘島海邊常看到超棒的懶人躺椅直接搬回家，這種黑色竹藤編織的躺椅與桌子看起來就是很海島度假風！當然也是要配合陽光來調整遮陽傘的位置，前方的草地要烤肉也沒問題！
哇！這個頂級享受就是在屋頂一邊喝酒、一邊在來個露天風呂！不是溫泉也沒關係，透風又有景觀可以看，再加裝一個按摩浴缸，保證大人小孩都搶著去你家玩，不過記得穿著泳衣喔！
這個露台有個超搶眼的大片遮陽傘，這款透天頂樓加蓋設計微微透光，既可以曬日光浴又不會過度曬傷，就算下雨天也能在戶外小憩。用了大量同色系木頭與同色系盆栽的鄉村感，讓人感覺很親切！
這個絕佳的派對露台，可容納約十人的空間，彷彿已經可以看到朋友三三兩兩拿著啤酒、點起整串小吊燈、放著輕鬆的音樂隨意搖晃的樣子！遠方還可以看到超酷的教堂，這根本是跨年開趴等級露台！
你沒看錯，這張就是時尚雜誌最愛取景的露台之一，因為白色、藍色系的沙發，與天空連成一氣，就連燈具也都精心挑選！此外，地板還用了兩個材質做拼接，留意各種小細節，擁有這樣的透天頂樓設計，時尚雜誌也許有天也會找上你家取景喔！
這個位於西班牙的現代公寓，還在戶外陽台設計了烤爐位置，不但夏天可烤肉，冬天也能在這裡升火取暖。地板使用了紅磚較容易清洗，也增貼些許熱情氛圍！
看完這些案例你也想約親朋好友相聚烤肉了嗎？你還可以看：27 個低成本、你可以自己動手做的烤肉區設計