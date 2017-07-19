門面很重要: 15 種讓你家看起來時尚又現代的好設計

很多人認為大門只是代表一道安全防護，但事實上不僅如此，一旦你選好你家大門的款式，它就代表了你的門面與風格，這就是為什 homify 和專家們，希望你的大門不止為你和你的家人帶來安全、舒適和美觀！以下我們帶來 15 種金屬製成的漂亮大門案例，相信一定會找到一個你喜歡的！
如果是貨櫃屋建築，考慮一下這個做法，加裝內部玻璃門，用鐵金屬當門框，外部貨櫃門也可以左右打開，是否增添了安全性！
若你只想要一個金屬門，門的專家們給您的建議方案就是，結合玻璃門與金屬邊框，就可以更加耐用和增加溫暖度！
這是個更實用、讓空間更寬敞的做法，你可以來來去去的搬運大尺寸物品，且不會損傷、撞擊任何門面！
這案例是一個木製框架，其中像是玻璃一般的小窗口，讓內部景觀較為隱晦，此外，黑色金屬的門面也花了不少心思！
這個設計比任何其他的門更為安全！為什麼呢？因為一進門就有滿滿的鋼條阻礙著！你也可以順便打造一個可愛、美麗的小庭院。
這門還真是大！又非常漂亮，且它有強壯的玻璃與邊緣堅硬的金屬，讓你有更多的隱私。
內嵌在牆上的全金屬門，讓你分不出是門還是牆，而且細節非常顯著、優雅和現代。
這個門採用全玻璃，不過玻璃外層加裝銀色金屬條，不但提供安全性的保障，也確保你或訪客不會一頭撞上玻璃門。你覺得如何？！
類似於前面的案例，但這扇門是由木頭製成，不但更安全性也更漂亮！
這個時尚的側開拉門，門內、外部都相同，是小編的心頭好！
這扇門也由金屬製成的，且若你從遠處看、不會發現這裡有道門！是否比較有保障！
這款有雕花圖案或金屬製成的玻璃門設計非常經典和獨特，也不會過時。
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