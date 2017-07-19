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門面很重要: 15 種讓你家看起來時尚又現代的好設計

Peggy Yu Peggy Yu
Chepstow Place, London, Maxlight Maxlight 窗戶
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很多人認為大門只是代表一道安全防護，但事實上不僅如此，一旦你選好你家大門的款式，它就代表了你的門面與風格，這就是為什 homify 和專家們，希望你的大門不止為你和你的家人帶來安全、舒適和美觀！以下我們帶來 15 種金屬製成的漂亮大門案例，相信一定會找到一個你喜歡的！

1.優雅的金屬黑色門

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這個案例簡單而優雅，整體黑色金屬和內嵌玻璃、門邊緣的小細節，讓它整體看起來很大方與百搭。

2.貨櫃屋的門

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如果是貨櫃屋建築，考慮一下這個做法，加裝內部玻璃門，用鐵金屬當門框，外部貨櫃門也可以左右打開，是否增添了安全性！

3.廚房的門

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這個門不只是廚房的出入口，也需要兼顧容易推開的逃生功能。

4.玻璃與金屬門

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若你只想要一個金屬門，門的專家們給您的建議方案就是，結合玻璃門與金屬邊框，就可以更加耐用和增加溫暖度！

5.堅固又時尚的門

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相信你也看的出來，這個大門是厚實的金屬，確實提供較高安全性，但即便如此我們也想兼顧美觀風格！看到中間橫條鏡子的設計了嗎？會讓這扇門更加顯眼！

6.敢於與眾不同的門

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這是個更實用、讓空間更寬敞的做法，你可以來來去去的搬運大尺寸物品，且不會損傷、撞擊任何門面！

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7.木頭與金屬結合的門

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這案例是一個木製框架，其中像是玻璃一般的小窗口，讓內部景觀較為隱晦，此外，黑色金屬的門面也花了不少心思！

8.沒有門！

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這個設計比任何其他的門更為安全！為什麼呢？因為一進門就有滿滿的鋼條阻礙著！你也可以順便打造一個可愛、美麗的小庭院。

9.有厚金屬鋼條的整片玻璃門

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Maxlight
Maxlight
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這門還真是大！又非常漂亮，且它有強壯的玻璃與邊緣堅硬的金屬，讓你有更多的隱私。

10.將門裱框起來！

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Horrow

Stronghold Security Doors
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內嵌在牆上的全金屬門，讓你分不出是門還是牆，而且細節非常顯著、優雅和現代。

11.寬廣又與眾不同的門

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這個門採用全玻璃，不過玻璃外層加裝銀色金屬條，不但提供安全性的保障，也確保你或訪客不會一頭撞上玻璃門。你覺得如何？！

12.介於金屬與木頭之間的門

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類似於前面的案例，但這扇門是由木頭製成，不但更安全性也更漂亮！

13.另一個介於金屬與木頭的門

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這個時尚的側開拉門，門內、外部都相同，是小編的心頭好！

14.內部的金屬門

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這扇門也由金屬製成的，且若你從遠處看、不會發現這裡有道門！是否比較有保障！

15.獨一無二的門

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這款有雕花圖案或金屬製成的玻璃門設計非常經典和獨特，也不會過時。

如果你喜歡這些想法，你還可以看：15 款讓家裡更寬敞的絕美拉門設計

居家佈置 : 15 個讓住家更有個性的超簡單 DIY 點子
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