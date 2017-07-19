11 個經濟實惠的佈置法：讓你輕鬆轉變臥室氛圍

布織品的價格不高，但是卻能轉換臥室的氣氛。
例如這間臥室的四柱床就裝上了輕薄質地的簾幕，立刻為空間注入了浪漫的情調。
想要不定期改變臥室的樣貌以及風格的話，可以用不同圖樣的抱枕套做變化，不僅能夠營造出截然不同的氣氛，還不需要花太多錢。
一張地毯的妙用多，例如這間臥室只是簡單地在地板上擺放讓人聯想到大草原的皮草地毯，便輕鬆地讓簡約的空間有不一樣的風味。
如果看膩了你本來的床頭板，何不換上更有特色的呢？教堂的舊門、壞掉的櫥櫃門、拆卸下來的舊窗戶等等，粗獷又有故事的細節會讓整個床頭換然一新。用吊燈當床頭櫃也比小檯燈更、簡單、省空間又增添了視覺的層次喔。
燈串是現在很流行的家飾品，不僅便宜，又可以輕易得營造有活力的氛圍。你可以簡單得把它纏繞在家具上方、床頭、或是簡單得掛起來，在夜晚的時候也有夜燈的效果，暖黃的燈光很有氣氛呢！
逛花市的時候順手帶回一束鮮花吧。沒有什麼比鮮花更能點綴房間了，開花的時候滿室淡淡的清香讓人心情都好了，更別提看起來就很療癒啊！如果你實在是不太會照顧花草，選一盆多肉植物放在窗邊也可以喔！
選擇一幅油畫、幾張放進相框的照片、或是一盞燈，都是我們時常忽略的裝飾好物。你終於可以把你得意的攝影作品印出來放大、裱框，想要洗成黑白或彩色的都可以，用藝術來替臥室增添不一樣的感覺吧！
沒有什麼比更換寢具更能快速轉變臥室氛圍的了。用不同的枕頭套、被套、床單，就能讓房間有不一樣的個性展現。當然有些寢具很昂貴，但是也有很多物美價廉的商品，注意商店的折扣期間，也不要妥協於便宜卻一般般的商品，你就會有好的收穫。記得在選購的時候要想好你要的顏色和圖騰，才不會被琳瑯滿目的商品搞得失心瘋了！
有時候就覺得我們又少了一兩個架子來放東西對吧？看看照片裡的示範，用這種簡易的層架增加功能性，顏色的搭配也讓這個死白的房間更有設計感和活力。你可以在市面上找到這種層架，或是用舊箱子自己動手做一個也可以。
如果你做了上面的層架，還有多的箱子可以用，何不擺下來作為床頭櫃使用？很方便吧！現在流行簡簡單單的房間，只要配上一個特別的吊燈、一條毛茸茸的地毯，溫馨的臥室氛圍一點也不會少呢。
是不是都是很簡單的技巧呢？快點讓你的臥室換然一新吧！
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