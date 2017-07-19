11 個經濟實惠的佈置法：讓你輕鬆轉變臥室氛圍

沒有什麼比更換寢具更能快速轉變臥室氛圍的了。用不同的枕頭套、被套、床單，就能讓房間有不一樣的個性展現。當然有些寢具很昂貴，但是也有很多物美價廉的商品，注意商店的折扣期間，也不要妥協於便宜卻一般般的商品，你就會有好的收穫。記得在選購的時候要想好你要的顏色和圖騰，才不會被琳瑯滿目的商品搞得失心瘋了！