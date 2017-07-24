打造庭院好簡單! 8 個你也能輕鬆上手的絕佳創意

美麗的花園令人心曠神怡，如果能夠為花園增添一些異國風情，無疑將使它更具觀賞價值，賓客來訪，也能創造出一處令人驚豔的聚會場所！今天土耳其的園藝專家要為你示範 8 款獨具特色的庭院，採用多種元素及細節所裝飾出來的園林景觀，保證讓你傾心不已！不論你想聘請設計師來幫忙，或是自己動手來改造，這些優雅的庭院都能提供你滿滿的靈感。現在就一起來參觀吧！
庭院裡最重要的裝飾元素，當然首推花草植物。與其種得琳瑯滿目、五色雜陳，不如仔細挑選顏色搭配合宜，且能按照四時釋放出香氣的品種。選好植物之後，再來選擇對應的配件，依照植物的位置和形狀，作出最理想的組合。
庭院的圍牆或圍欄設計，對於庭院的景色有直接的影響。你可以採用簡單樸素的木柵欄或圍牆，來環抱你家可愛的庭院。也可以採用像照片中這款優雅耐用的鐵製圍欄，創造出極具美感的效果。如果不確定哪種款式最適合，可以先和景觀設計師談談，找出最佳解決方案。
庭院裡最令人嚮往的活動，莫過於在裝飾得很時尚的餐桌上享受美食！採用帶有古典氛圍的餐桌椅，擺上漂亮的餐具和令人垂涎的食物，置身在有如童話般的環境用餐，簡直就是夢幻天堂～
如果庭院裡有空出來的角落，不妨採用雕像或藝術品來加以美化。市面上有為數眾多的雕塑和飾品，你可以根據自家庭院的設計路線，搭配出具有整體感的風格。
帶有游泳池的庭院是每戶人家的終極夢想，如果你家庭院容得下一座游泳池，你可以採用兼具防水及易乾特性的材料，創造出一處可以放鬆身心的休閒樂園。
庭院裡的涼亭，就像是家裡的另一個額外空間。它是生活起居的延伸，既可自用也可款客。像這座可以遮陽避雨的設計，不僅非常實用，更為庭院創造出一個優美的景觀。
家裡有小朋友的家長，可以考慮在庭院裡裝置起遊戲的區塊。只要一些簡單的配件，就能讓孩子們擁有一生難忘的歡樂童年時光！
如果你正在尋找利用庭院擴展住家空間的方法，一定不能錯過以下文章：