你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

打造庭院好簡單! 8 個你也能輕鬆上手的絕佳創意

Genie Chien Genie Chien
Back Garden, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel 庭院
Loading admin actions …

美麗的花園令人心曠神怡，如果能夠為花園增添一些異國風情，無疑將使它更具觀賞價值，賓客來訪，也能創造出一處令人驚豔的聚會場所！今天土耳其的園藝專家要為你示範 8 款獨具特色的庭院，採用多種元素及細節所裝飾出來的園林景觀，保證讓你傾心不已！不論你想聘請設計師來幫忙，或是自己動手來改造，這些優雅的庭院都能提供你滿滿的靈感。現在就一起來參觀吧！

1. ​選擇合宜的植物及配件

COUNTRY LIFE ÖREN, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK 庭院
ARKHE MİMARLIK

ARKHE MİMARLIK
ARKHE MİMARLIK
ARKHE MİMARLIK

庭院裡最重要的裝飾元素，當然首推花草植物。與其種得琳瑯滿目、五色雜陳，不如仔細挑選顏色搭配合宜，且能按照四時釋放出香氣的品種。選好植物之後，再來選擇對應的配件，依照植物的位置和形狀，作出最理想的組合。

2. ​環繞花園的優雅圍牆

homify 庭院 鐵/鋼 Wood effect
homify

homify
homify
homify

庭院的圍牆或圍欄設計，對於庭院的景色有直接的影響。你可以採用簡單樸素的木柵欄或圍牆，來環抱你家可愛的庭院。也可以採用像照片中這款優雅耐用的鐵製圍欄，創造出極具美感的效果。如果不確定哪種款式最適合，可以先和景觀設計師談談，找出最佳解決方案。

3. ​童話般的用餐氛圍

Back Garden LOLA 38 Hotel 庭院
LOLA 38 Hotel

Back Garden

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

庭院裡最令人嚮往的活動，莫過於在裝飾得很時尚的餐桌上享受美食！採用帶有古典氛圍的餐桌椅，擺上漂亮的餐具和令人垂涎的食物，置身在有如童話般的環境用餐，簡直就是夢幻天堂～

​4. 華麗的佈置

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

倘若你喜歡帶有帳篷或涼亭的庭院，這款一定能贏得你青睞！佈置得有如一千零一夜童話故事的外觀，讓它散發著一股濃濃的異國情調，讓所有到訪客人都羨煞！

5. ​園林雕塑

Heykel, AYLA TURAN Heykel Atölyesi AYLA TURAN Heykel Atölyesi 藝術品其他藝術物件
AYLA TURAN Heykel Atölyesi

AYLA TURAN Heykel Atölyesi
AYLA TURAN Heykel Atölyesi
AYLA TURAN Heykel Atölyesi

如果庭院裡有空出來的角落，不妨採用雕像或藝術品來加以美化。市面上有為數眾多的雕塑和飾品，你可以根據自家庭院的設計路線，搭配出具有整體感的風格。

6. 池畔設計

EB HOUSE SAKLIKORU, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik 花園配件與裝飾品
Esra Kazmirci Mimarlik

EB HOUSE SAKLIKORU

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

帶有游泳池的庭院是每戶人家的終極夢想，如果你家庭院容得下一座游泳池，你可以採用兼具防水及易乾特性的材料，創造出一處可以放鬆身心的休閒樂園。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. ​典雅的涼亭

Ahşap Kamelya, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti 溫室
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

庭院裡的涼亭，就像是家裡的另一個額外空間。它是生活起居的延伸，既可自用也可款客。像這座可以遮陽避雨的設計，不僅非常實用，更為庭院創造出一個優美的景觀。

8. ​兒童遊樂區

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

家裡有小朋友的家長，可以考慮在庭院裡裝置起遊戲的區塊。只要一些簡單的配件，就能讓孩子們擁有一生難忘的歡樂童年時光！

如果你正在尋找利用庭院擴展住家空間的方法，一定不能錯過以下文章：

12 座花園小洋房：幫你「擴展住家空間」！

搶救廢棄露臺吧！5 個讓你驚喜連連的絕佳改造案
喜歡這些花園的創意設計嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了