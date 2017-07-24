打造庭院好簡單! 8 個你也能輕鬆上手的絕佳創意

美麗的花園令人心曠神怡，如果能夠為花園增添一些異國風情，無疑將使它更具觀賞價值，賓客來訪，也能創造出一處令人驚豔的聚會場所！今天土耳其的園藝專家要為你示範 8 款獨具特色的庭院，採用多種元素及細節所裝飾出來的園林景觀，保證讓你傾心不已！不論你想聘請設計師來幫忙，或是自己動手來改造，這些優雅的庭院都能提供你滿滿的靈感。現在就一起來參觀吧！