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植物妙用多! 8 種利用植物打造出絕美景觀的好點子

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Paisagismo Residencial, Le Jardin Arquitectura Paisagística Le Jardin Arquitectura Paisagística 庭院
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運用花園來創造居家美麗的景觀，是大家共有的願望。要注意的是，創造園景有一定的方法和步驟，如果你隨心所欲到處栽植花草，結果可能製造出零亂缺乏美感的觀感。專業園藝師擁有常人缺乏的技術和知識，他們能夠根據當地氣候為你挑選最適合栽種的植物，同時配合住宅的照明條件及可用來照顧植物的時間，搭配出最能美化空間的方案。今天園藝專家 LE JARDIN ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 要展現給你一套絕佳的創意，立刻一起來參觀吧！

充滿​魅力的門面

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Le Jardin Arquitectura Paisagística

Le Jardin Arquitectura Paisagística
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首先來參觀這座漂亮的門面。修剪得非常整齊的球形灌木，襯托著美麗的草坪和石材步道，令所有訪客都眼睛一亮。入口處裝置了深色的頂棚，帶來了線條之美。

噴泉水元素

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這座很有熱帶情調的花園裡種植了高大的棕櫚樹，與矮小的灌木構成強烈的對比。黑色鏤花鐵門是空間中的大亮點。門前的噴泉則為花園帶來水元素，賦予空間大自然的氣息～

​修剪完美的可愛灌木叢

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修剪成圓形的灌木叢帶來極具趣味的視覺效果。一株株緊密靠攏，為門庭創造出喧嘩綠意，是設計師精彩的手筆。

​溫馨感的門廊

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從這個角度可以欣賞到井然有序的門庭構造，可愛的圓球造型植物圍繞著入口步道，彷彿在迎接著貴客來臨！

​優雅的組合

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在入口的門廊涼棚下，擺置著一對大型的土色花瓶，裡頭栽植了大型熱帶花卉。襯托著牆面及地板上多彩的圖案瓷磚，創造出一種精緻的藝術感～

​立式綠色造景

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設計師在這片牆壁上裝置了垂直式的花園。除了美化環境之外，立式的花園還可以清新空氣、吸收噪音，同時還能保護牆壁結構。

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​熱帶風情水池

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L 型的水池予人透心涼的視覺效果！旁邊栽植了一對棕櫚樹，伴著綠意盎然的牆面，創造出舒適怡人的熱帶風情，完美平衡的組合令人激賞！

​無可挑剔的效果

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經由專業人士的精心規劃，這座住家有了華麗完美的景觀，也讓家成了更溫馨有趣的地方！

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