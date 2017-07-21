植物妙用多! 8 種利用植物打造出絕美景觀的好點子

運用花園來創造居家美麗的景觀，是大家共有的願望。要注意的是，創造園景有一定的方法和步驟，如果你隨心所欲到處栽植花草，結果可能製造出零亂缺乏美感的觀感。專業園藝師擁有常人缺乏的技術和知識，他們能夠根據當地氣候為你挑選最適合栽種的植物，同時配合住宅的照明條件及可用來照顧植物的時間，搭配出最能美化空間的方案。今天園藝專家 LE JARDIN ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 要展現給你一套絕佳的創意，立刻一起來參觀吧！