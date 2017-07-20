行動小木屋：一間跟著你到處走、可以客製化的獨特居所

人們對於“居無定所”一詞的感受似乎比較偏於負面，然而隨著時代的變化，房子的定義也越來越廣泛。雖然說擁有一間位於固定地點的水泥房屋讓人感到踏實，但也有一些屋主開始追求嶄新的生活方式。近年來行動房屋開始普及化，這樣子的組合式房屋通常施工期短，組裝容易，定價也比較低，因此對於無法負擔傳統類型的房屋的屋主來說，無非是另一項絕佳的選擇。
這一本點子簿要介紹一間跟著你到處走，可以客製化的行動小木屋。這間行動小木屋的尺寸為9 x 3.5 m，並且有六種不同的尺寸可供選擇，除此之外，屋內有標準的設施，而你也可以依照需求，訂購其他的設備。
追求不同生活形態的你，現在就跟隨我們的腳步，一塊來欣賞這間行動小木屋！
房屋的結構十分簡單，山形的屋頂配上長形的屋身，非常耐看。行動小木屋的主要建材為木頭以及鐵，因此剛中帶柔，有冷也有暖。
在牆面、地板以及屋頂下方，專家鋪設了 10 公分以及 15 公分的絕緣隔熱設備，因此房子內不會過於炙熱，還可以有節能的功用，十分環保。
行動小木屋帶的標準配備十分齊全，例如臥室內有衣櫃以及夜燈，還有 140 x 200 公分、含床墊的床架。其他的生活區域含有櫥櫃、廚房家具、水槽、有 LED 燈的鏡子… 等等。幾乎只要購買這間小木屋，就不需要再額外添購傢俱或是家電，非常方便！
另外一間臥室的風格相差不遠，但是你可以更換寢具或是窗簾，藉此營造出不同的風格。