你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

行動小木屋：一間跟著你到處走、可以客製化的獨特居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

人們對於“居無定所”一詞的感受似乎比較偏於負面，然而隨著時代的變化，房子的定義也越來越廣泛。雖然說擁有一間位於固定地點的水泥房屋讓人感到踏實，但也有一些屋主開始追求嶄新的生活方式。近年來行動房屋開始普及化，這樣子的組合式房屋通常施工期短，組裝容易，定價也比較低，因此對於無法負擔傳統類型的房屋的屋主來說，無非是另一項絕佳的選擇。

這一本點子簿要介紹一間跟著你到處走，可以客製化的行動小木屋。這間行動小木屋的尺寸為9 x 3.5 m，並且有六種不同的尺寸可供選擇，除此之外，屋內有標準的設施，而你也可以依照需求，訂購其他的設備。

追求不同生活形態的你，現在就跟隨我們的腳步，一塊來欣賞這間行動小木屋！

外型

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
homify

homify
homify
homify

房屋的結構十分簡單，山形的屋頂配上長形的屋身，非常耐看。行動小木屋的主要建材為木頭以及鐵，因此剛中帶柔，有冷也有暖。

在牆面、地板以及屋頂下方，專家鋪設了 10 公分以及 15 公分的絕緣隔熱設備，因此房子內不會過於炙熱，還可以有節能的功用，十分環保。

屋內的基本設備

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

行動小木屋帶的標準配備十分齊全，例如臥室內有衣櫃以及夜燈，還有 140 x 200 公分、含床墊的床架。其他的生活區域含有櫥櫃、廚房家具、水槽、有 LED 燈的鏡子… 等等。幾乎只要購買這間小木屋，就不需要再額外添購傢俱或是家電，非常方便！

其他額外的設備

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

如果說基本款的設備無法滿足你，你還可以額外添購沙發、洗碗機、電冰箱、電子壁爐、餐桌椅等家具與家電。

廚房

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

行動小木屋包含一組完整的廚房系統櫃。這一間房子內的廚房系統櫃為白搭配黑，與其外觀的用色呼應，非常簡約有時尚感。

臥室

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

如同剛才所提到的，臥室中包含了基本的家具，而你也可以依照你的需求，向廠商訂購額外的傢俱與家飾品。雖然說屋子的面積不是很大，但是臥室依舊開放感十足，一點也沒有壓迫感。

另外一間臥室

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

另外一間臥室的風格相差不遠，但是你可以更換寢具或是窗簾，藉此營造出不同的風格。

延伸閱讀：小坪數木頭平房：一個有超可愛室內裝潢的溫馨居所 （含平面圖）

好清新！11 間置身在大自然之中的療癒系平房
你喜歡這間行動木屋嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了