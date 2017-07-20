行動小木屋：一間跟著你到處走、可以客製化的獨特居所

人們對於“居無定所”一詞的感受似乎比較偏於負面，然而隨著時代的變化，房子的定義也越來越廣泛。雖然說擁有一間位於固定地點的水泥房屋讓人感到踏實，但也有一些屋主開始追求嶄新的生活方式。近年來行動房屋開始普及化，這樣子的組合式房屋通常施工期短，組裝容易，定價也比較低，因此對於無法負擔傳統類型的房屋的屋主來說，無非是另一項絕佳的選擇。

這一本點子簿要介紹一間跟著你到處走，可以客製化的行動小木屋。這間行動小木屋的尺寸為9 x 3.5 m，並且有六種不同的尺寸可供選擇，除此之外，屋內有標準的設施，而你也可以依照需求，訂購其他的設備。

追求不同生活形態的你，現在就跟隨我們的腳步，一塊來欣賞這間行動小木屋！