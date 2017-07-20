你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

好清新！11 間置身在大自然之中的療癒系平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Remodelación Caribes, RENOarq RENOarq 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 Grey
Loading admin actions …

好久沒有去外頭透透氣，感受自然的洗禮了嗎？相信你應該很清楚知道，大自然是最有效的良藥，除了可以讓身體更有活力，也能消除心中的煩悶。能夠居住被大自然環繞的環境中，該有多幸福呢？

接下來我們要帶大家欣賞 11 間置身在大自然之中的療癒系平房，這些平房的風格大不相同，然而都非常有紓壓的效果，絕對會讓居者的身心靈都更為平和愉悅。

走吧！讓我們一塊看看由不同的專家所設計的療癒系平房，一起跟煩惱說再見吧！

1. 魅力四射的農舍

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs 花園配件與裝飾品
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

打頭陣的這間平房是讓人跌破眼鏡的農舍，專家不僅為它規劃了絕美的庭院，玻璃的落地窗以及挑高的設計也讓人驚嘆連連。除此之外，散發著木頭質感的室內裝潢非常溫馨，充滿異國情調的設計則讓人彷彿置身在一個夢中的小天地。

點此看更多細節：挑高平房：一間有美麗庭院與落地窗的溫馨農舍

2. 大露臺與庭院

CASA OP - Barrio Patagonia Norte - Ciudad de Bahía Blanca, MSA ESTUDIO DE ARQUITECTURA MSA ESTUDIO DE ARQUITECTURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
MSA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

MSA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
MSA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
MSA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

接下來這間平房風格截然不同，方形的結構非常有現代感，而大地色的外牆則十分質樸。對於熱愛戶外生活的家庭來說，這間平房寬敞的露臺區以及庭院則是非常加分的地方。

3. 有半戶外車庫的平房

Vivienda Unifamiliar en el bosque, JOM HOUSES JOM HOUSES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊
JOM HOUSES

JOM HOUSES
JOM HOUSES
JOM HOUSES

被美麗的樹林環繞，這間白色系的平房像是森林中的雪精靈一樣，讓人無法忽視。以木頭搭建而成的半戶外車庫很有原野的氣息，這是一間簡單卻耐看的住家。

4. 瓷磚的美感

MONOCHROME FILM(흑백영화), AAPA건축사사무소 AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소

AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소

接下來讓我們來到韓國，欣賞由韓國專家所設計的，強調白色瓷磚美感的平房。房子的外觀簡潔有力，卻又不失一絲的可愛氣息。屋內的風格也十分簡單，而最讓人印象深刻的就是把屋外的海景像是錶框框起的窗戶設計。

5. 好想去渡假

Fazenda Nascente, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura 房子
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

傳統的山形屋頂搭配上橘紅色的屋瓦，再加上土色的牆面以及木頭的細節，這間平房讓人好想要去度假。

6. 純白系

KITA IM APFELGARTEN, prosa architekten prosa architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
prosa architekten

prosa architekten
prosa architekten
prosa architekten

純白的牆面配上木頭，這間平房讓人感受到孩子們的純真。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 有大露臺的木屋

RUSTICASA | Casa no Sardoal | Santarém, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 實木 Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

與大自然最匹配的房屋無非就是木屋了！這間單層的木屋擁有寬敞的露臺，讓人可以無限度地與自然互動。

8. 白色木屋

CASA LAS LOMAS., U.R.Q. Arquitectura U.R.Q. Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
U.R.Q. Arquitectura

U.R.Q. Arquitectura
U.R.Q. Arquitectura
U.R.Q. Arquitectura

白色系的木屋給人截然不同的感覺，而屋內使用了原色的木頭，搭配上挑高的設計後，一點也不會有壓迫感。

9. 茶色系

茶畑の家, 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 原 空間工作所 HARA Urban Space Factory 房子
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory
原 空間工作所 HARA Urban Space Factory

這間茶色系的平房其實有一個小閣樓，像是小天地一般的設計十分獨特。

10. 德國的平房

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

位在德國鄉間的平房外型十分傳統，然而色系以及結構都很耐看，是經典款。

11. 現代復古風

Remodelación Caribes, RENOarq RENOarq 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 Grey
RENOarq

RENOarq
RENOarq
RENOarq

與深色系的牆完全不同，裡頭的空間感超棒，明亮度也讓人精神一陣。現代復古風的室內裝潢更是賞心悅目，是間超有風格的平房！

小空間必備： 12 種出乎意料的書房設計
你的最愛是哪一間？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了