好清新！11 間置身在大自然之中的療癒系平房

好久沒有去外頭透透氣，感受自然的洗禮了嗎？相信你應該很清楚知道，大自然是最有效的良藥，除了可以讓身體更有活力，也能消除心中的煩悶。能夠居住被大自然環繞的環境中，該有多幸福呢？

接下來我們要帶大家欣賞 11 間置身在大自然之中的療癒系平房，這些平房的風格大不相同，然而都非常有紓壓的效果，絕對會讓居者的身心靈都更為平和愉悅。

走吧！讓我們一塊看看由不同的專家所設計的療癒系平房，一起跟煩惱說再見吧！