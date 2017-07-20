好清新！11 間置身在大自然之中的療癒系平房

好久沒有去外頭透透氣，感受自然的洗禮了嗎？相信你應該很清楚知道，大自然是最有效的良藥，除了可以讓身體更有活力，也能消除心中的煩悶。能夠居住被大自然環繞的環境中，該有多幸福呢？
接下來我們要帶大家欣賞 11 間置身在大自然之中的療癒系平房，這些平房的風格大不相同，然而都非常有紓壓的效果，絕對會讓居者的身心靈都更為平和愉悅。
走吧！讓我們一塊看看由不同的專家所設計的療癒系平房，一起跟煩惱說再見吧！
打頭陣的這間平房是讓人跌破眼鏡的農舍，專家不僅為它規劃了絕美的庭院，玻璃的落地窗以及挑高的設計也讓人驚嘆連連。除此之外，散發著木頭質感的室內裝潢非常溫馨，充滿異國情調的設計則讓人彷彿置身在一個夢中的小天地。
點此看更多細節：挑高平房：一間有美麗庭院與落地窗的溫馨農舍
接下來這間平房風格截然不同，方形的結構非常有現代感，而大地色的外牆則十分質樸。對於熱愛戶外生活的家庭來說，這間平房寬敞的露臺區以及庭院則是非常加分的地方。
被美麗的樹林環繞，這間白色系的平房像是森林中的雪精靈一樣，讓人無法忽視。以木頭搭建而成的半戶外車庫很有原野的氣息，這是一間簡單卻耐看的住家。
接下來讓我們來到韓國，欣賞由韓國專家所設計的，強調白色瓷磚美感的平房。房子的外觀簡潔有力，卻又不失一絲的可愛氣息。屋內的風格也十分簡單，而最讓人印象深刻的就是把屋外的海景像是錶框框起的窗戶設計。
傳統的山形屋頂搭配上橘紅色的屋瓦，再加上土色的牆面以及木頭的細節，這間平房讓人好想要去度假。
純白的牆面配上木頭，這間平房讓人感受到孩子們的純真。
白色系的木屋給人截然不同的感覺，而屋內使用了原色的木頭，搭配上挑高的設計後，一點也不會有壓迫感。
這間茶色系的平房其實有一個小閣樓，像是小天地一般的設計十分獨特。