廚房拉門: 12 種省空間又美麗的絕佳設計

你經常因為煮飯四散的油煙而感到困擾，然而又不喜歡傳統的獨立式廚房，所以感到十分兩難嗎? 別著急，廚房拉門可以解決你的煩惱。廚房拉門除了節省空間，還能讓不同的生活區域之間緊密連結。當你在煮飯的時候，只要輕鬆地拉上拉門，就可以隔絕油煙往公用空間飄散，維持室內清新的空氣。

這一次我們為大家整理了 12 種省空間又美麗的廚房拉門設計，不論是個性派的鐵框或是日式木頭框，你都可以依照空間的調性選擇最適合的廚房拉門。

趕快跟我們一起看看這幾種美麗的設計吧!