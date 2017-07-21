廚房拉門: 12 種省空間又美麗的絕佳設計

你經常因為煮飯四散的油煙而感到困擾，然而又不喜歡傳統的獨立式廚房，所以感到十分兩難嗎? 別著急，廚房拉門可以解決你的煩惱。廚房拉門除了節省空間，還能讓不同的生活區域之間緊密連結。當你在煮飯的時候，只要輕鬆地拉上拉門，就可以隔絕油煙往公用空間飄散，維持室內清新的空氣。
這一次我們為大家整理了 12 種省空間又美麗的廚房拉門設計，不論是個性派的鐵框或是日式木頭框，你都可以依照空間的調性選擇最適合的廚房拉門。
趕快跟我們一起看看這幾種美麗的設計吧!
第一個廚房拉門選用了純白的顏色，窗格的設計非常有復古風味，而霧面的玻璃則適合喜歡擁有一點隱私的大廚。
木頭框搭配上玻璃，這兩種截然不同的材質取得了絕佳的平衡。而窗格的設計讓人可以稍微窺探廚房的動態，卻又不會完全暴露。
黑色的鐵框配上大片的玻璃，這個拉門凸顯了這個居家空間現代簡約的設計風格。
這間走深色系的廚房搭配了同色系的拉門，非常有神祕感。
幾乎讓人感覺不到拉門的存在，這樣的設計讓生活區域之間毫無隔閡感。
像是百葉窗一樣的拉門十分有層次，白色則讓畫面更為純潔乾淨。
白色的窗格非常有鄉村的氣息，讓室內更為別緻可愛。
最後一個廚房的拉門也是常見的鐵框加玻璃的設計，讓廚房與用餐區還有客廳之間巧妙地連結在一塊。
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