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廚房拉門: 12 種省空間又美麗的絕佳設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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你經常因為煮飯四散的油煙而感到困擾，然而又不喜歡傳統的獨立式廚房，所以感到十分兩難嗎? 別著急，廚房拉門可以解決你的煩惱。廚房拉門除了節省空間，還能讓不同的生活區域之間緊密連結。當你在煮飯的時候，只要輕鬆地拉上拉門，就可以隔絕油煙往公用空間飄散，維持室內清新的空氣。

這一次我們為大家整理了 12 種省空間又美麗的廚房拉門設計，不論是個性派的鐵框或是日式木頭框，你都可以依照空間的調性選擇最適合的廚房拉門。

趕快跟我們一起看看這幾種美麗的設計吧!

1. 純白顏色

打開廚房的拉門空間更顯寬廣，精心收集的小用具也會是空間的亮點 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 木頭 White 橱柜,家具,台面,建筑,室内植物,植物,室内设计,灯光,木头,建筑学
弘悅國際室內裝修有限公司

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弘悅國際室內裝修有限公司
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第一個廚房拉門選用了純白的顏色，窗格的設計非常有復古風味，而霧面的玻璃則適合喜歡擁有一點隱私的大廚。

關起拉門後的樣子

使用通透的玻璃材質引進戶外的陽光改善狹長廊道的壓迫及陰暗 弘悅國際室內裝修有限公司 乡村风格的走廊，走廊和楼梯 木頭 White
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2. 木頭框

簡潔明亮的廚房與精緻可愛的餐廳由收合自如的拉門阻隔廚房的意味與油煙 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 木頭 Wood effect 桌子,财产,家具,夹具,门,木头,室内设计,椅子,房子,地板
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弘悅國際室內裝修有限公司
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木頭框搭配上玻璃，這兩種截然不同的材質取得了絕佳的平衡。而窗格的設計讓人可以稍微窺探廚房的動態，卻又不會完全暴露。

3. 感覺不到拉門的存在

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接下來這個拉門有著細細的白色框架，搭配上玻璃後，幾乎讓人感覺不到它的存在，十分輕盈。

4. 簡約時尚風

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黑色的鐵框配上大片的玻璃，這個拉門凸顯了這個居家空間現代簡約的設計風格。

5. 半透明的拉門

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森叄設計
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與木頭的廚房櫥櫃形成對比，黑色鐵框的拉門個性十足。

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打開拉門後的樣子

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森叄設計
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關起拉門的樣子

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森叄設計
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6. 神秘感

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這間走深色系的廚房搭配了同色系的拉門，非常有神祕感。

7. 無痕設計

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Инна Азорская

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幾乎讓人感覺不到拉門的存在，這樣的設計讓生活區域之間毫無隔閡感。

8. 百葉拉門

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Escritório Fabiola Constantino

Escritório Fabiola Constantino
Escritório Fabiola Constantino
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像是百葉窗一樣的拉門十分有層次，白色則讓畫面更為純潔乾淨。

9. 不同的材質

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玻璃拉門的旁邊是木頭的儲物櫃，一冷一暖的調性搭配起來十分和諧。

拉門打開時的樣子

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10. 鄉村風情

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浩司室內裝修設計有限公司 HOUSE INTERIOR DESIGN

客廳連接開放式廚房

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白色的窗格非常有鄉村的氣息，讓室內更為別緻可愛。

11. 淡雅的設計

清白, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 廚房
大晴設計有限公司

清白

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接下來這個拉門配合了柔和的室內空間，淡雅的設計十分高雅。

12. 獨立又開放

​輕工業混搭風 homify 商业空间 商業空間
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​輕工業混搭風

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最後一個廚房的拉門也是常見的鐵框加玻璃的設計，讓廚房與用餐區還有客廳之間巧妙地連結在一塊。

延伸閱讀: 14 間讓室內空氣超清新的獨立式廚房

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