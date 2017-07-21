你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

激似四合院的房子! 一間 64 坪，使用大量紅磚與石頭的明亮通風居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 房子 木頭
Loading admin actions …

這一本點子簿將要帶大家到拉丁美洲的哥倫比亞，欣賞一間格局激似四合院的鄉間住宅。專家使用了大量的磚頭以及不規則的石頭，藉此訴說著質樸且單純的情懷。64 坪的面積對於有小孩的屋主夫婦來說十分充足，假日要邀請親戚來作客也綽綽有餘。屋內用上了紅磚地板以及木頭，因此散發濃濃的自然氣息。

踏出了明亮又通風的室內空間，屋子外頭大面積的露臺以及庭院也是非常吸引人的重點區塊，對於熱愛戶外生活的哥倫比亞人來說，是超級幸福的好設計。而四方的建築體讓中間的區塊成為戶外的露臺，這樣的概念超級類似四合院，非常有親切感。

走吧! 跟著我們一起前往哥倫比亞，欣賞這間使用大量紅磚與石頭的明亮通風居所。

外觀

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 房子 磚塊
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

從外觀還完全看不出來這間房子四合院的結構，然而直接映入眼簾的是傳統的屋瓦以及大量的磚頭。在與庭院連結之處也有一個小型的露臺，非常適合天氣好的時候在此喝杯茶。

另外一個角度

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 房子 磚塊
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

從另外一個角度欣賞房子的外觀，整個造型又與剛才的角度截然不同。

近距離欣賞

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 房子 木頭
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

現在讓我們靠近這間房子，欣賞其美麗的細節。你可以看到鋪設磚頭以及屋瓦的手法皆非常細緻，而雕花以及窗框的設計也增添了更多的層次。

屋內的裝潢

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

屋內的天花板高度足夠，搭配上美麗的窗戶後，屋內洋溢著自然光。混凝土，紅磚地板以及木頭皆是不同的建材，然而搭配起來卻毫不突兀。除此之外，隨性的家具以及家飾品讓房子一點也不制式化。

中心的露臺

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 庭院 石器
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

被建築體包夾的戶外露臺有不規則的石頭牆面，超級有原野的風情。

木頭的遮陽棚讓露臺區不會過於炙熱，而鮮豔的餐桌椅則讓露臺區更有熱力。

開放式的設計

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 廚房 陶器
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

專家採用開放式的設計，整合廚房以及用餐區，讓整體空間更為開闊。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

趣味的設計

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 窗戶
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

圓形的窗戶像是相框一樣，將屋外的景緻變成了美麗的藝術品。

度假氣息濃

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral 石頭庭院 木頭
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

除了鮮豔的家具外，露臺區還有吊椅的設計，讓這個空間洋溢著濃厚的度假氣息。

四合院的格局

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

最後讓我們看看這間房子的設計圖，你是不是覺得這個概念真的很類似我們的四合院呢?

延伸閱讀: 好清新！11 間置身在大自然之中的療癒系平房

廚房拉門: 12 種省空間又美麗的絕佳設計
你覺得這間房子的概念類似四合院嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了