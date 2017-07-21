激似四合院的房子! 一間 64 坪，使用大量紅磚與石頭的明亮通風居所

這一本點子簿將要帶大家到拉丁美洲的哥倫比亞，欣賞一間格局激似四合院的鄉間住宅。專家使用了大量的磚頭以及不規則的石頭，藉此訴說著質樸且單純的情懷。64 坪的面積對於有小孩的屋主夫婦來說十分充足，假日要邀請親戚來作客也綽綽有餘。屋內用上了紅磚地板以及木頭，因此散發濃濃的自然氣息。

踏出了明亮又通風的室內空間，屋子外頭大面積的露臺以及庭院也是非常吸引人的重點區塊，對於熱愛戶外生活的哥倫比亞人來說，是超級幸福的好設計。而四方的建築體讓中間的區塊成為戶外的露臺，這樣的概念超級類似四合院，非常有親切感。

走吧! 跟著我們一起前往哥倫比亞，欣賞這間使用大量紅磚與石頭的明亮通風居所。