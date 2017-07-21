激似四合院的房子! 一間 64 坪，使用大量紅磚與石頭的明亮通風居所

這一本點子簿將要帶大家到拉丁美洲的哥倫比亞，欣賞一間格局激似四合院的鄉間住宅。專家使用了大量的磚頭以及不規則的石頭，藉此訴說著質樸且單純的情懷。64 坪的面積對於有小孩的屋主夫婦來說十分充足，假日要邀請親戚來作客也綽綽有餘。屋內用上了紅磚地板以及木頭，因此散發濃濃的自然氣息。
踏出了明亮又通風的室內空間，屋子外頭大面積的露臺以及庭院也是非常吸引人的重點區塊，對於熱愛戶外生活的哥倫比亞人來說，是超級幸福的好設計。而四方的建築體讓中間的區塊成為戶外的露臺，這樣的概念超級類似四合院，非常有親切感。
走吧! 跟著我們一起前往哥倫比亞，欣賞這間使用大量紅磚與石頭的明亮通風居所。
從外觀還完全看不出來這間房子四合院的結構，然而直接映入眼簾的是傳統的屋瓦以及大量的磚頭。在與庭院連結之處也有一個小型的露臺，非常適合天氣好的時候在此喝杯茶。
從另外一個角度欣賞房子的外觀，整個造型又與剛才的角度截然不同。
現在讓我們靠近這間房子，欣賞其美麗的細節。你可以看到鋪設磚頭以及屋瓦的手法皆非常細緻，而雕花以及窗框的設計也增添了更多的層次。
屋內的天花板高度足夠，搭配上美麗的窗戶後，屋內洋溢著自然光。混凝土，紅磚地板以及木頭皆是不同的建材，然而搭配起來卻毫不突兀。除此之外，隨性的家具以及家飾品讓房子一點也不制式化。
被建築體包夾的戶外露臺有不規則的石頭牆面，超級有原野的風情。
木頭的遮陽棚讓露臺區不會過於炙熱，而鮮豔的餐桌椅則讓露臺區更有熱力。
專家採用開放式的設計，整合廚房以及用餐區，讓整體空間更為開闊。
圓形的窗戶像是相框一樣，將屋外的景緻變成了美麗的藝術品。
除了鮮豔的家具外，露臺區還有吊椅的設計，讓這個空間洋溢著濃厚的度假氣息。
最後讓我們看看這間房子的設計圖，你是不是覺得這個概念真的很類似我們的四合院呢?
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