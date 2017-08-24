沒有對外窗的最佳解決方案

沒有對外窗的房間毫無自然採光，然而像是更衣室這樣的空間，其實不一定要有自然光才行。然而如果你想要讓你的更衣間能有日照的感覺，你可以與專家討論，規劃出最為適合的照明設計。另外，你還要考慮到家具的選擇。

如果你的家具選擇明亮的色彩的話，照明的效果會更好。為了讓你的更衣室的照明更為均勻分布，整個房間的天花板上應該要裝上相同間距的照明設備。