沒有對外窗的最佳解決方案

沒有窗戶的空間聽起來有點不尋常，但是其實在台灣是非常常見的。例如浴室，更衣室或是地下室等等，都是常見的沒有對外窗的空間。雖然說沒有對外窗的確是頗為致命的劣勢，但是你可以藉由家具，地板以及牆壁的裝潢與擺設扭轉局勢。而如果你認為你只能使用明亮的色系的話，你就錯了。其實你也可以利用深淺色的對比，讓你的房間更有魅力。除此之外，各種的照明設計可以模擬日光的效果，讓沒有對外窗的房間看起來也充滿朝氣。這本點子簿要教你用不同的方法，打造你沒有對外窗的房間，一起來看看吧!
沒有對外窗的房間毫無自然採光，然而像是更衣室這樣的空間，其實不一定要有自然光才行。然而如果你想要讓你的更衣間能有日照的感覺，你可以與專家討論，規劃出最為適合的照明設計。另外，你還要考慮到家具的選擇。
如果你的家具選擇明亮的色彩的話，照明的效果會更好。為了讓你的更衣室的照明更為均勻分布，整個房間的天花板上應該要裝上相同間距的照明設備。
牆壁的顏色對於一間沒有對外窗的房間的明亮度有非常大的影響力，如果說磁磚與牆壁使用淺色的話，室內相對會感覺較為明亮。除此之外，能夠反射光線的鏡面也有相當大的幫助。除此之外，假天花板可以讓光線散布在整個房間內，因此浴室會更為明亮動人。直接的照明能夠讓室內更明亮，然而額外的間接照明則能轉變室內的氛圍，讓你更能放鬆身心。
在沒有窗戶的房間裡面，地板的設計可以改變整個房間的樣貌。建議你選擇柔和或是明亮的色調，讓房間更有亮度。選擇家具的時候，顏色應該要比地板的顏色還要淺，這樣才不會有過於厚重的感覺。
地板稍微比較暗的話，可以創造出充滿魅力的對比，模糊沒有窗戶這個事實。至於材質部分，你可以依照你的喜好做選擇，而像是更衣間這樣的空間的話，許多人會偏好選擇地毯。
選對植物的話，它們對於室內的空氣有非常大的幫助。尤其當房間沒有對外窗的時候，植物更是不可或缺的元素。除了可以讓房間更有自然的風味，植物的外觀更能成為最獨特美麗的藝術。
你可以先衡量房間已有的裝潢，然後選擇植物的種類。植物的大小以及外型都會讓你的房間有不同的樣貌，因此你也要仔細地選擇。
家飾品能夠點亮房間的風格，讓室內變得更美麗，也更有活力。如果說房間沒有窗戶的話，鏡子當然是不可或缺的家飾品。
除了鏡子以外，你也可以選擇會閃閃發亮的家飾品，例如銀色的花瓶等等。
畫作不僅能表現不同的文化，也能吸引訪客的目光。你可以依照你室內的裝潢與家具，選擇適合的圖片。
你可以把畫作擺放在屋內最為聚焦的牆面，讓人把注意力放在圖片上。如果你搭配適合的照明的話，還能夠讓房間更有生命力，並且凸顯出畫作的美感。
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