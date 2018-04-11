傳承的意義: 一間有絕美現代設計的療癒系四層樓別墅

傳承的意義非常深，當你將房子交給下一代的時候，流傳下來的不僅是具體的建築物，還有其中蘊含的愛以及期盼。這一次的點子簿將要為大家介紹一間由父親傳承給兒子而造的四層樓別墅，不管是建築，景觀到室內空間，專家以「傳承」為題，為業主量身訂製，將世代相傳的親情寄託在居家空間中。
以鐵件打造而成的簡約樓梯貫穿了各樓層，串聯垂直的動線，並搭配樓梯間所開的窗，讓家人在空間中活動之餘，還讓光線以及風自由地穿梭在每個樓層之間。專家們選用灰調來呈現簡約現代的風格，並且以不同層次的灰設計外觀，讓房子在任何的天氣下都能襯托出其美感。別墅的外觀是由不同的 L 版型所設計而成，
從這個角度望向這間四層樓的別墅，其灰色的外牆顯得低調且沉穩。為了提供身處室內的屋主更好的隱密性，專家選用了反光的玻璃，讓室內可以洋溢自然光，卻又不會向外人暴露裡頭的動態。
走進家中，溫暖的陽光以及淺調的色系完全與灰色的外觀截然不同，讓人感到十分清新自在。
光滑的磁磚地板給人整潔明亮的觀感，搭配上木頭的咖啡桌，冷與暖的質感取得了絕佳的平衡。
客廳的空間採用了淺色系的色調，樓梯則是黑色的鐵件，兩者之間產生了強烈的對比，畫面也因此更有趣。
為了讓家中保持開放感，生活區域之間沒有厚實的牆面，取而代之的是開放式的格局。這樣的設計不僅符合現代人的生活習慣，也讓家人之間可以更為緊密。
開放式的用餐區擺放了木頭長桌，木頭的美麗紋路以及質地讓人感受到大自然的氣息。
在這個區域中，天花板上的吊燈是值得注意的亮點。專家為這間四層樓別墅特地量身訂做眼前的這個吊燈，就像是大樹下的一張桌子，凝聚家人的心。
上了樓梯之後，地板所選用的材質告訴著我們，這是截然不同的生活區域。
淺色系的木頭淡雅且帶來溫度，走廊間簡單的盆栽，吊燈以及牆面上的畫作讓走廊不只是讓人通行用，還是充滿療癒效果的小藝廊。
臥室區以電視牆劃分出不同領域，有小客廳的設計十分貼心，讓一樓的空間成為公共的區域，而二樓則較為私密。
灰色的磚牆帶來質樸的味道，並且與木頭的地板搭配得宜。
為了讓大家庭生活更為便利，樓上也規劃了另外一間較為私密的客廳。相較於一樓的客廳，這個空間是不是多了點溫度呢?
家中的另外一間臥室讓人感受到一股禪意，望著窗外的景致，心情也更為平和。
夜晚來臨，燈光亮起，四層樓的別墅頓時之間像是燈塔一樣，讓正走在回家路上的人期待打開大門後的時刻。