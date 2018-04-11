傳承的意義: 一間有絕美現代設計的療癒系四層樓別墅

傳承的意義非常深，當你將房子交給下一代的時候，流傳下來的不僅是具體的建築物，還有其中蘊含的愛以及期盼。這一次的點子簿將要為大家介紹一間由父親傳承給兒子而造的四層樓別墅，不管是建築，景觀到室內空間，專家以「傳承」為題，為業主量身訂製，將世代相傳的親情寄託在居家空間中。

以鐵件打造而成的簡約樓梯貫穿了各樓層，串聯垂直的動線，並搭配樓梯間所開的窗，讓家人在空間中活動之餘，還讓光線以及風自由地穿梭在每個樓層之間。專家們選用灰調來呈現簡約現代的風格，並且以不同層次的灰設計外觀，讓房子在任何的天氣下都能襯托出其美感。別墅的外觀是由不同的 L 版型所設計而成，