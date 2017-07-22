兩層樓獨棟住宅: 7 間含車庫，適合家庭的寬敞居所

對於居住在比較郊區的有車家庭來說，有車庫是一件非常重要的事情。這一次的點子簿就要介紹 7 間含車庫，適合家庭居住的兩層樓獨棟住宅。由於這些住宅的樓層有兩層，而且本身建地面積就不小，所以生活的空間十分寬敞，每位家庭成員都能夠如願以償地擁有屬於自己的小天地。
現在就讓我們一起參觀，這 7 間含車庫的兩層樓獨棟住宅吧！
第一間兩層樓住宅有著柔和的顏色，木頭的車庫門讓人感到自然的氣息，非常柔軟。
白色外牆搭配上庭院的綠意，更是給人清新的舒服感受。這間房子最特別的設計就是，有點類似三合院的格局，而屋子中間的露臺以及泳池區，對於有小孩的家庭來說是非常棒的設計。
從這個家的外觀看來，你是否已經感受到一股非凡的架勢？雖然說房子的結構給人一種高貴感，但是使用的顏色卻一點也沒有距離感。走進屋內，挑高的天花板讓空間寬敞且明亮，所選用的家具以及雕花等小細節都非常有古典派頭，非常適合喜歡古典風格的家庭。
木頭、石材與混凝土這些截然不同的素材結合在一此，打造出多變的層次。各個大地色系的顏色以不同色階的方式呈現，搭配上傳統的藍色屋瓦後，既有現代感又不失傳統的魅力。
接下來這間使用了大量石材的家散發著濃濃的田園氣息，非常有歐式莊園的氛圍。雖然說房子的外觀非常有鄉下的質樸味道，然而室內的風格卻十分有現代感，對於現代家庭來說是十分理想的設計。
位在小斜坡上，這間房子的結構充滿現代感，而咖啡色系搭配上淺色系，非常有層次感。
最後這間兩層樓的住宅棲身在大自然之中，非常有自然的風味。
山形屋頂很有傳統的味道，然而大片的玻璃窗則散發著現代感。車庫使用了木頭，方形的結構則與建築體產生對比，十分有趣。房子的天窗造型十分獨特，並且讓室內的每個角落都充滿自然光。