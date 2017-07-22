兩層樓獨棟住宅: 7 間含車庫，適合家庭的寬敞居所

對於居住在比較郊區的有車家庭來說，有車庫是一件非常重要的事情。這一次的點子簿就要介紹 7 間含車庫，適合家庭居住的兩層樓獨棟住宅。由於這些住宅的樓層有兩層，而且本身建地面積就不小，所以生活的空間十分寬敞，每位家庭成員都能夠如願以償地擁有屬於自己的小天地。

現在就讓我們一起參觀，這 7 間含車庫的兩層樓獨棟住宅吧！