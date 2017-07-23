搶救廢棄露臺吧！5 個讓你驚喜連連的絕佳改造案

現代人的生活總是被塞滿滿，因此能夠空下一整天的時間，好好地沐浴在大自然的滋養之中是件十分困難的事情。就因如此，家中的露臺變成為了最佳的替代區域。只要好好地打造露臺，用植物以及其他家具與家飾品妝點，你就能夠不出遠門，也能享受到悠閒的綠色時光。
這一本點子簿將要帶你去看 5 個讓你驚喜連連的露臺改造案，這些露臺在改造前皆疏於照料，因此看起來十分荒廢，讓人絲毫無法提振精神。在專家出馬之後，這 5 個廢棄又落魄的露臺精彩變身為美麗的戶外空間，十分精彩！
趕快跟著我們的腳步，一起見證奇蹟吧！
灰色系的空間了無生氣，殘破的牆面更是雪上加霜。加上隨意擺放的瓦斯統以及垃圾桶，這個區域讓人根本不想久待。
太驚喜了！想不到改造後的庭院露台變得如此別緻又愜意。重新整修的牆面、透明的遮陽棚、木頭的戶外餐桌椅讓整個空間變得舒適又有朝氣。除此之外，石頭的烤肉區更是讓喜歡舉辦烤肉派對的屋主可以盡情享受與友同歡的好時光！
接下來的這個庭院面積寬敞，然而卻雜亂無章，需要好好規劃設計才行！
木頭的甲板、整齊的草坪、籐製的座椅以及戶外廚房，改造後的庭院讓人在家就像在外度假一樣，超級悠閒。
這個狹窄的小空間沒有任何的裝飾，地板上還長了青苔，讓人實在不敢直視。
僅僅是整理了牆面以及鋪上木頭地板，這個小後院立刻散發著高級的質感。搭配上了簡單的座椅以及植物，任誰也不想要進到屋子裡去了！
亂七八糟真的是形容這個庭院的最佳成語！由於沒有完善的收納空間，因此這個庭院露台非常凌亂，讓人大嘆可惜！
改造後的庭院露台散發著田園風情，大地色系的磁磚與牆面更是讓人仿佛來到了鄉下，好放鬆啊！
比起前面幾個庭院，這個露臺似乎沒有太糟，然而毫無風格是其致命缺點！
改造後的露臺有美麗的木頭地板，以及圓弧狀的籐製座椅，搭配上溫暖的照明，整體氛圍超級浪漫。抬頭一看就是美麗的星空，這樣的時光超級難能可貴～
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