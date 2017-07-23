搶救廢棄露臺吧！5 個讓你驚喜連連的絕佳改造案

現代人的生活總是被塞滿滿，因此能夠空下一整天的時間，好好地沐浴在大自然的滋養之中是件十分困難的事情。就因如此，家中的露臺變成為了最佳的替代區域。只要好好地打造露臺，用植物以及其他家具與家飾品妝點，你就能夠不出遠門，也能享受到悠閒的綠色時光。

這一本點子簿將要帶你去看 5 個讓你驚喜連連的露臺改造案，這些露臺在改造前皆疏於照料，因此看起來十分荒廢，讓人絲毫無法提振精神。在專家出馬之後，這 5 個廢棄又落魄的露臺精彩變身為美麗的戶外空間，十分精彩！

趕快跟著我們的腳步，一起見證奇蹟吧！