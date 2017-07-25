一家子的愜意居所: 一間有大露臺跟夢幻閣樓的超別緻房子

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對於有小孩的家庭來說，房子的設計規劃要注意許多重點。除了室內要寬敞明亮，設備齊全以外，也要有可以提供孩子們跑跳，或是讓全家一起享受戶外時光的區域。
這一本點子簿將要介紹一間有著粉橘色外表，內在十分柔和別緻的愜意居所。這間房子不僅讓居者感到舒適自在，寬敞的有頂露臺也讓全家人可以盡情享受烤肉派對的愉悅時光。
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水泥的牆面以及磚頭搭配起來格外美麗，粉橘色讓這兩種元素不會過於強硬，因此整間房子給人柔軟的印象。
從這張圖片可以看出白色與淺橘色和諧地呼應著彼此，並且讓觀者感到非常放鬆。
寬敞的有頂露臺區實在是太棒了! 想像一家人呼朋引伴在此聚餐，那是多麼地歡樂啊!
走進室內，挑高的設計讓空間明亮且開闊，開放式的設計也符合現代家庭的生活需求。
小閣樓則給人一種夢幻的感覺，專家特別挑選的吊燈則為室內帶來高雅的氣息。
家具的款式簡單耐看，一點也不會太過於高高在上。
小閣樓可以做為閱讀區使用，是獨立的完美小空間。
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廚房與用餐區走白色系的路線，整體氛圍優雅可愛。緊鄰著玻璃拉門的設計，也讓這個空間更為明亮。
書房的設計很簡單，讓人可以靜下來看書。
最後一站來到了浴室，充滿現代感的設計以及衛浴設備讓沐浴的時光更為輕鬆愉悅!
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