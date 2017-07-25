你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

一家子的愜意居所: 一間有大露臺跟夢幻閣樓的超別緻房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 房子
Loading admin actions …

對於有小孩的家庭來說，房子的設計規劃要注意許多重點。除了室內要寬敞明亮，設備齊全以外，也要有可以提供孩子們跑跳，或是讓全家一起享受戶外時光的區域。

這一本點子簿將要介紹一間有著粉橘色外表，內在十分柔和別緻的愜意居所。這間房子不僅讓居者感到舒適自在，寬敞的有頂露臺也讓全家人可以盡情享受烤肉派對的愉悅時光。

想要為全家人打造一間舒適的住宅，現在就跟我們一起找尋靈感吧!

美麗的建材

homify 房子
homify

homify
homify
homify

水泥的牆面以及磚頭搭配起來格外美麗，粉橘色讓這兩種元素不會過於強硬，因此整間房子給人柔軟的印象。

顏色的搭配

homify 房子
homify

homify
homify
homify

從這張圖片可以看出白色與淺橘色和諧地呼應著彼此，並且讓觀者感到非常放鬆。

露臺區

homify 房子
homify

homify
homify
homify

寬敞的有頂露臺區實在是太棒了! 想像一家人呼朋引伴在此聚餐，那是多麼地歡樂啊!

小閣樓

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

走進室內，挑高的設計讓空間明亮且開闊，開放式的設計也符合現代家庭的生活需求。

小閣樓則給人一種夢幻的感覺，專家特別挑選的吊燈則為室內帶來高雅的氣息。

簡單耐看

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

家具的款式簡單耐看，一點也不會太過於高高在上。

小閣樓

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

小閣樓可以做為閱讀區使用，是獨立的完美小空間。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

廚房與用餐區

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

廚房與用餐區走白色系的路線，整體氛圍優雅可愛。緊鄰著玻璃拉門的設計，也讓這個空間更為明亮。

書房

homify 書房/辦公室
homify

homify
homify
homify

書房的設計很簡單，讓人可以靜下來看書。

浴室

homify 浴室
homify

homify
homify
homify

最後一站來到了浴室，充滿現代感的設計以及衛浴設備讓沐浴的時光更為輕鬆愉悅!

延伸閱讀: 7 間讓你感受到濃濃自然氣息的愜意居所

鄉村風廚房: 8 種可愛迷人的好設計
你喜歡這間房子的設計嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了