一家子的愜意居所: 一間有大露臺跟夢幻閣樓的超別緻房子

對於有小孩的家庭來說，房子的設計規劃要注意許多重點。除了室內要寬敞明亮，設備齊全以外，也要有可以提供孩子們跑跳，或是讓全家一起享受戶外時光的區域。

這一本點子簿將要介紹一間有著粉橘色外表，內在十分柔和別緻的愜意居所。這間房子不僅讓居者感到舒適自在，寬敞的有頂露臺也讓全家人可以盡情享受烤肉派對的愉悅時光。

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