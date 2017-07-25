快樂家庭的完美居所: 一間樸實可愛的斜屋頂平房

一個快樂的泰國家庭想要在鄉下蓋一間全家可以和樂相處的居所，因此委託營造達人幫他們圓夢。由於業主只想要一個舒適且簡單的居家空間，因此不論是房子的外觀或是室內裝潢都十分簡單，然而齊全的現代設備足以讓大家過著便利的自在生活。
由於所在的位置多雨，因此專家規劃設計了斜屋頂，讓雨水不會堆積在屋頂上，這也是泰國常見的屋頂結構。現在就讓我們出發到泰國的鄉間，看看這間樸實可愛的斜屋頂平房，為你的家找靈感吧!
如同我們剛才說的，這間鄉間平房所在的位置十分多雨，因此專家在入口處特地規劃了遮雨棚，這樣一來屋主回家時就不會淋個落湯雞。
從這張圖片，你可以看到傾斜屋頂的美麗角度，這樣的設計不僅有實用性，還很美觀!
除此之外，混凝土結合木頭的牆面，營造出多元的層次感。
走進室內，光滑的瓷磚地板以及白色的牆面讓人感到明亮開闊，一點也沒有壓迫感。木頭的房間門則非常適合純白的空間，也帶來了溫度。
為了讓每位家人都有自己的空間，專家特別規劃了各個獨立房間。
浴室以木頭以及磁磚打造而成，既明亮又不失溫度。窗邊開的小氣窗則確保室內明亮通風，以防黴菌產生。
最後讓我們看看這個家庭幸福快樂的笑容，能夠住在這間居所，想必從此都能和樂地生活著吧?!
延伸閱讀: 便宜又環保: 一間混凝土搭配木頭的美麗組合屋