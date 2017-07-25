快樂家庭的完美居所: 一間樸實可愛的斜屋頂平房

一個快樂的泰國家庭想要在鄉下蓋一間全家可以和樂相處的居所，因此委託營造達人幫他們圓夢。由於業主只想要一個舒適且簡單的居家空間，因此不論是房子的外觀或是室內裝潢都十分簡單，然而齊全的現代設備足以讓大家過著便利的自在生活。

由於所在的位置多雨，因此專家規劃設計了斜屋頂，讓雨水不會堆積在屋頂上，這也是泰國常見的屋頂結構。現在就讓我們出發到泰國的鄉間，看看這間樸實可愛的斜屋頂平房，為你的家找靈感吧!