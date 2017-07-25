鄉村風廚房: 8 種可愛迷人的好設計

你喜歡什麼樣的風格呢? 不管是極簡，鄉村，工業風… 等等等，每個風格都有其特色以及獨特的地方。如果說你喜歡質樸中帶有可愛氣息的房子，那麼鄉村風應該滿適合你的。

這一次的點子簿將要為你介紹 8 間可愛又迷人的鄉村風廚房，這些廚房都用上了鄉村風常見的木頭，因此讓人可以感受到來自大自然的溫柔質感。

現在就讓我們出發欣賞這 8 個可愛又迷人的好設計，一起找靈感吧!