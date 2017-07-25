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鄉村風廚房: 8 種可愛迷人的好設計

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你喜歡什麼樣的風格呢? 不管是極簡，鄉村，工業風… 等等等，每個風格都有其特色以及獨特的地方。如果說你喜歡質樸中帶有可愛氣息的房子，那麼鄉村風應該滿適合你的。

這一次的點子簿將要為你介紹 8 間可愛又迷人的鄉村風廚房，這些廚房都用上了鄉村風常見的木頭，因此讓人可以感受到來自大自然的溫柔質感。

現在就讓我們出發欣賞這 8 個可愛又迷人的好設計，一起找靈感吧!

1. 白與木頭

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Aptar Arquitetura

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首先要看到的廚房尺寸十分迷你，木頭的櫥櫃搭配上白色的牆面磁磚，質樸又可愛。

牆面上的木頭櫥櫃加強了木質的美，而垂吊的吊燈造型獨特，為空間帶來不同層次。

2. 白色的美

可愛的廚具讓備膳不再是一件苦差事 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 MDF White 台面,橱柜,财产,建筑,厨房用具,厨房炉灶,厨房,厨房水槽,下沉,木头
弘悅國際室內裝修有限公司

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弘悅國際室內裝修有限公司
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接下來這間廚房的主要重點是大面積的白色櫥櫃，搭配上土色的牆面磁磚，精緻中又帶點粗曠。

3. 水洗色

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L型的結構加上中島，這間有著水洗色木頭櫥櫃的廚房是常下廚的人的夢幻逸品。

柔和的燈光以及奶油色的牆面，讓待在這裡的人感到舒適輕鬆。

4. 小而美

打開廚房的拉門空間更顯寬廣，精心收集的小用具也會是空間的亮點 弘悅國際室內裝修有限公司 廚房 木頭 White 橱柜,家具,台面,建筑,室内植物,植物,室内设计,灯光,木头,建筑学
弘悅國際室內裝修有限公司

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弘悅國際室內裝修有限公司
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有著美麗的白色拉門，這間廚房可以獨立也可以開放，非常多功能。

5. 磁磚牆面

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Color-Lotus Design

西班牙鄉村風格-透天別墅

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磁磚的牆面顏色十分大膽，搭配上棋盤式的地板，以及木頭樑柱，既有鄉間風味又有創意。

喜歡這個設計嗎?讓專家協助你吧!

6. 藕色

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藕色的櫥櫃加上灰色的磁磚牆面，這間現代鄉村風的廚房十分低調，充滿穩重的氣息。

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7. 淡雅

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白色的櫥櫃加上木頭流理檯，這間小廚房充滿了淡雅的別緻氣息。

8. 層架是重點

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最後這間鄉村風的廚房用色柔和，牆面上的木頭層架能夠收納又美觀，值得學起來。

延伸閱讀: 17 種為台灣小公寓量身訂做的廚房設計

低成本佈置術: 13種讓居家空間與眾不同的創意點子
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