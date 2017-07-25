鄉村風廚房: 8 種可愛迷人的好設計

你喜歡什麼樣的風格呢? 不管是極簡，鄉村，工業風… 等等等，每個風格都有其特色以及獨特的地方。如果說你喜歡質樸中帶有可愛氣息的房子，那麼鄉村風應該滿適合你的。
這一次的點子簿將要為你介紹 8 間可愛又迷人的鄉村風廚房，這些廚房都用上了鄉村風常見的木頭，因此讓人可以感受到來自大自然的溫柔質感。
現在就讓我們出發欣賞這 8 個可愛又迷人的好設計，一起找靈感吧!
首先要看到的廚房尺寸十分迷你，木頭的櫥櫃搭配上白色的牆面磁磚，質樸又可愛。
牆面上的木頭櫥櫃加強了木質的美，而垂吊的吊燈造型獨特，為空間帶來不同層次。
接下來這間廚房的主要重點是大面積的白色櫥櫃，搭配上土色的牆面磁磚，精緻中又帶點粗曠。
L型的結構加上中島，這間有著水洗色木頭櫥櫃的廚房是常下廚的人的夢幻逸品。
柔和的燈光以及奶油色的牆面，讓待在這裡的人感到舒適輕鬆。
有著美麗的白色拉門，這間廚房可以獨立也可以開放，非常多功能。
磁磚的牆面顏色十分大膽，搭配上棋盤式的地板，以及木頭樑柱，既有鄉間風味又有創意。
喜歡這個設計嗎?讓專家協助你吧!
白色的櫥櫃加上木頭流理檯，這間小廚房充滿了淡雅的別緻氣息。
最後這間鄉村風的廚房用色柔和，牆面上的木頭層架能夠收納又美觀，值得學起來。
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