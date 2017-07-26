改造自家庭院露臺: 11 種簡單不費力的方法

沒有什麼比坐在家中，擁有一片大自然天地，週末假日不必舟車勞頓，就能坐享美妙休閒生活更棒的事了！當然我們都很清楚，擁有一座花園庭院，必須花費心力去照顧，但是只要想到能夠在充滿花香及芬多精的環境中，度過忘卻俗世煩憂的時光，這一切都有了代價！今天為你蒐集 11 座超美的露台和花園，絕對能夠啟發你動手改造自家庭院。一起來看看吧～