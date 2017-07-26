改造自家庭院露臺: 11 種簡單不費力的方法

沒有什麼比坐在家中，擁有一片大自然天地，週末假日不必舟車勞頓，就能坐享美妙休閒生活更棒的事了！當然我們都很清楚，擁有一座花園庭院，必須花費心力去照顧，但是只要想到能夠在充滿花香及芬多精的環境中，度過忘卻俗世煩憂的時光，這一切都有了代價！今天為你蒐集 11 座超美的露台和花園，絕對能夠啟發你動手改造自家庭院。一起來看看吧～
水的元素能夠為酷熱的夏日增添涼意。這座有頂蓋的露台擁有涓涓清流，為眼睛創造出清涼舒爽感～
這座可愛的庭院裡，最吸引人的亮點，莫過於地面上暖色系的漂亮瓷磚！只要不時打掃一下，就能呈現出無懈可擊的美感～
在開放的庭院中用餐，是最愜意不過的了！擺上風格獨特的餐桌椅，搭配拂面清風涼意，讓美食變得更美味了！
這座池塘以石頭及水為主要元素，搭配周圍的綠意，創造出生動有趣的場景。水生植物陪伴著游魚和小龜，完美得有如一幅畫！
花園裡如果能夠設置一座火爐，就可以在冷天裡照常享有戶外休閒活動。這座石造的火爐形似桌子，多用途的設計成了院子裡的大亮點！
大城市裡最缺乏的，就是讓綠手指發揮創意的空間。倘若有座露台，不妨肆意栽種自己心愛的植物，看著它們野性生長，帶來滿心的歡喜！
庭院夠大，就來打造這一款吧！它擁有你想要的一切：游泳池、戶外餐廳、吧台，還有綠色植物，當然，還有你的好心情～
如果你正在尋找設計庭園的創意，一定不能錯過以下文章：