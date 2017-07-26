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改造自家庭院露臺: 11 種簡單不費力的方法

Genie Chien Genie Chien
homify 房子 磚塊 Multicolored
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沒有什麼比坐在家中，擁有一片大自然天地，週末假日不必舟車勞頓，就能坐享美妙休閒生活更棒的事了！當然我們都很清楚，擁有一座花園庭院，必須花費心力去照顧，但是只要想到能夠在充滿花香及芬多精的環境中，度過忘卻俗世煩憂的時光，這一切都有了代價！今天為你蒐集 11 座超美的露台和花園，絕對能夠啟發你動手改造自家庭院。一起來看看吧～

​1. 大型植物加燈光照明

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園林造景設計中，大型植物搭配燈光設計的裝置，是最令人驚豔的手筆！當夜晚涼風輕拂，燈影婆娑起舞，美麗的場景令人迷醉不已～

​2. 水元素

Paisagismo Residencial, Le Jardin Arquitectura Paisagística Le Jardin Arquitectura Paisagística 庭院
Le Jardin Arquitectura Paisagística

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Le Jardin Arquitectura Paisagística
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水的元素能夠為酷熱的夏日增添涼意。這座有頂蓋的露台擁有涓涓清流，為眼睛創造出清涼舒爽感～

3. 瓷磚印象

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano 庭院
EcoEntorno Paisajismo Urbano

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EcoEntorno Paisajismo Urbano
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這座可愛的庭院裡，最吸引人的亮點，莫過於地面上暖色系的漂亮瓷磚！只要不時打掃一下，就能呈現出無懈可擊的美感～

4. 戶外餐廳

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos 庭院
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
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在開放的庭院中用餐，是最愜意不過的了！擺上風格獨特的餐桌椅，搭配拂面清風涼意，讓美食變得更美味了！

5. 水池與水族

ESTANQUE-PH, RIVERA ARQUITECTOS RIVERA ARQUITECTOS 庭院
RIVERA ARQUITECTOS

RIVERA ARQUITECTOS
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這座池塘以石頭及水為主要元素，搭配周圍的綠意，創造出生動有趣的場景。水生植物陪伴著游魚和小龜，完美得有如一幅畫！

6. 石造爐桌

Departamento Polanco I, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño 庭院
MAAD arquitectura y diseño

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花園裡如果能夠設置一座火爐，就可以在冷天裡照常享有戶外休閒活動。這座石造的火爐形似桌子，多用途的設計成了院子裡的大亮點！

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7. 高聳的樹木

​Casa de Campo, Álzar Álzar 庭院
Álzar

Álzar
Álzar
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在花園裡栽植高大的樹木，可以創造出自然園林氛圍，等到枝葉繁茂時，還可發揮遮蔭的效果～

8. 廊下的咖啡時光

homify 露臺
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簡約的走廊下，也可以塑造出有如咖啡廳般的悠閒環境。簡單的桌椅，搭配簡單的盆景，隨興到令人忘憂～

9. 多采多姿的盆栽

덕산 W-Building, JYA-RCHITECTS JYA-RCHITECTS 露臺
JYA-RCHITECTS

JYA-RCHITECTS
JYA-RCHITECTS
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大城市裡最缺乏的，就是讓綠手指發揮創意的空間。倘若有座露台，不妨肆意栽種自己心愛的植物，看著它們野性生長，帶來滿心的歡喜！

10. 鵝卵石創意

Casa T, Coyoacan, gremio gremio 庭院
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誰說花園就一定只能植花栽草？採用鵝卵石鋪成地板，這款無與倫比的設計，正可釋放你強大的創意！

11. 超完美設計

homify 庭院
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庭院夠大，就來打造這一款吧！它擁有你想要的一切：游泳池、戶外餐廳、吧台，還有綠色植物，當然，還有你的好心情～

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