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17 種為台灣小公寓量身訂做的廚房設計

Peggy Yu Peggy Yu
Квартира в Москве, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили 廚房
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台灣的房價越來越高，小坪數的房子特別受青睞，屋主當然也會對設計斤斤計較！今天我們就要介紹17種為台灣小公寓量身定做的廚房設計，你家的設計是否跟案例類似呢？

1.高腳桌子作為廚房中島

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一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

貓的視角～

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

這個廚房小而美，且用高腳桌椅、不但可以當成廚方中島，還可以變身成為電腦工作、喝咖啡的好地方！

2.鏡子反射增添空間感

Квартира в Москве, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили 廚房
N-HOME | Ната Хатисашвили

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N-HOME | Ната Хатисашвили
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這位設計師將它定義為隨意取材風，聽起來實在很可愛，你注意到鏡子的反射會讓空間看起來比較大嗎？！

3.餐桌就在一旁

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INT2architecture

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小型廚房通常會結合小餐廳，煮飯、平時不用的時候將椅子靠上，空間就空出來了！要多擺放幾張椅子也不是問題！

4.無明火設計

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Ёрумдизайн

Ёрумдизайн
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許多房東都會選擇這種無明火的黑磁爐作為租屋小廚房的選擇，因為比較安全也能達到加熱效果！這個復古冰箱讓人不多看一眼都難！

5.白色的系統廚具

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存果空間設計有限公司

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存果空間設計有限公司
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最近最流行的就是白色的系統廚具，像這個白色鋼琴烤漆牆面與桌面板，雖然美麗，但會需要主人的多加細心照顧喔！

6.隨性色彩中島與吊燈

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這個中島的手繪油漆讓廚房多了波西米亞的個性！加上皮面訂製的高腳椅更有流浪的感覺！很適合有態度的你！

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7.有對外窗戶與抽油煙機

簡潔俐落的廚房滿足一家三口四隻貓的使用需求 弘悅國際室內裝修有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片 OSB Wood effect
弘悅國際室內裝修有限公司

簡潔俐落的廚房滿足一家三口四隻貓的使用需求

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
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廚房最需要注意通風！所以若可以對著後陽台、或是有窗戶，是最好的選擇！你也注意到廚房與客廳牆面都用了大小磚做對比嗎？

8.小巧的早餐台

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Spacja Studio

Spacja Studio
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廚房一轉身就是小巧的早餐台，高腳椅沒有靠背更不占空間，很適合迷你坪數、或是兩人小家庭！

9.馬卡龍色彩點綴

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Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
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這個系統傢俱選用白色櫃子搭配木頭面板，較為耐髒！且有馬卡龍色的畫與吊燈，增加不少北歐鄉村風格！

特殊色參考

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你你空間設計

中島

你你空間設計
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不一定整間小廚房都要採用特殊色，局部壁面也能有好效果。


10.耐髒、有質感的黑色系

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臣田設計

凝聚，幾何律動

臣田設計
臣田設計
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黑色的廚房不但耐髒，也呈現主人時尚的品味！小編認為最適合常常開伙的家庭！

11.乾濕分離順便燒開水！

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ピークスタジオ一級建築士事務所

ピークスタジオ一級建築士事務所
ピークスタジオ一級建築士事務所
ピークスタジオ一級建築士事務所

這個只有6坪（23平方公尺）的小屋，在乾濕分離的洗手台旁加裝一個電磁爐，將洗手台發揮最大效益！鐵面板與抽風機讓這裡瞬間變廚房！

12.將廚房收納起來！

residence Antiche Navi Pisane, CB STUDIO CB STUDIO 現代廚房設計點子、靈感&圖片
CB STUDIO

CB STUDIO
CB STUDIO
CB STUDIO

現在也有不少屋主喜歡將廚房收納起來！把門關上、廚房隱身成為白色的牆，讓整個空間更具現代感！

13.木頭桌子增添溫度

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senzanumerocivico

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小編喜歡這個木頭桌子與地板的六角磚塊，彷彿就在咖啡廳一般！當然廚房牆面用了雕花瓷磚也是耐髒的好選擇！

14.將中島收納起來！

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VOLO

VOLO
VOLO
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平時不用或是在煮飯時、先這個木頭中島收納在左側，吃飯時再將它拉出來！來自於寸土寸金的日本室內設計師就喜歡這種巧思！

15.廚房與洗衣機

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AL Intérieurs

AL Intérieurs
AL Intérieurs
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許多租屋空間也會將廚房結合洗衣機，主要是因為排水孔就是安排在這附近！你家也是這樣設計嗎？

16.把手方便開關

homify
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現在的系統櫃大多採用油壓緩衝棒、拉開後，只要輕輕的推，抽屜就會自動慢慢收回，當然加了把手會讓你更方便！

廚櫃把手再看

一家四口的舒適空間，揉合大氣與優雅的幸福居家。, 青築制作 青築制作 廚房 厨房水槽,财产,橱柜,下沉,台面,厨房用具,室内设计,厨房,家电,轻敲
青築制作

一家四口的舒適空間，揉合大氣與優雅的幸福居家。

青築制作
青築制作
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這也是廚房裝修師打造的許多把手設計，和純白一字形廚房搭配起來實用又耐看。

17.雕花牆面也是耐髒好選擇

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores 廚房
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
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這種雕花牆面有瓷磚也有壁貼，都是很好的耐髒選擇！你也可以考慮看看！

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