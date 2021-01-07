17 種為台灣小公寓量身訂做的廚房設計

這個廚房小而美，且用高腳桌椅、不但可以當成廚方中島，還可以變身成為電腦工作、喝咖啡的好地方！
這位設計師將它定義為隨意取材風，聽起來實在很可愛，你注意到鏡子的反射會讓空間看起來比較大嗎？！
小型廚房通常會結合小餐廳，煮飯、平時不用的時候將椅子靠上，空間就空出來了！要多擺放幾張椅子也不是問題！
許多房東都會選擇這種無明火的黑磁爐作為租屋小廚房的選擇，因為比較安全也能達到加熱效果！這個復古冰箱讓人不多看一眼都難！
最近最流行的就是白色的系統廚具，像這個白色鋼琴烤漆牆面與桌面板，雖然美麗，但會需要主人的多加細心照顧喔！
廚房最需要注意通風！所以若可以對著後陽台、或是有窗戶，是最好的選擇！你也注意到廚房與客廳牆面都用了大小磚做對比嗎？
廚房一轉身就是小巧的早餐台，高腳椅沒有靠背更不占空間，很適合迷你坪數、或是兩人小家庭！
這個系統傢俱選用白色櫃子搭配木頭面板，較為耐髒！且有馬卡龍色的畫與吊燈，增加不少北歐鄉村風格！
這個只有6坪（23平方公尺）的小屋，在乾濕分離的洗手台旁加裝一個電磁爐，將洗手台發揮最大效益！鐵面板與抽風機讓這裡瞬間變廚房！
小編喜歡這個木頭桌子與地板的六角磚塊，彷彿就在咖啡廳一般！當然廚房牆面用了雕花瓷磚也是耐髒的好選擇！
許多租屋空間也會將廚房結合洗衣機，主要是因為排水孔就是安排在這附近！你家也是這樣設計嗎？
這種雕花牆面有瓷磚也有壁貼，都是很好的耐髒選擇！你也可以考慮看看！
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