初學者的風水指南：10 個讓你身心都健康的必知要點

我們先把握一個風水的原則：減少裝飾與多餘的物品。該環境應該是透光、明亮、通風和沒有障礙的。請記住，一個混亂堆滿雜物的空間，對居住者的身體和精神沒有太多好處。此外，過多的物品也會中斷’氣‘的流動。

如果你即將開始裝飾你的家，可以掌握這個原則。若已經裝潢好，環顧四周，仔細想想也可以重新安排。整理你家壁櫥，挑選浴室、客廳裡不必要的用品，將它們賣掉或是捐出去。記住：簡化！簡化！再簡化！