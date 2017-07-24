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初學者的風水指南：10 個讓你身心都健康的必知要點

Peggy Yu Peggy Yu
Residential House in Fao , INAIN Interior Design INAIN Interior Design 餐廳
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如果你認為你的生活中，需要正能量的調劑，從你家開始正是最好的選擇！因為家是你待最久的地方，今天，我們將解釋風水的基本原理與指南，這也可說是一種生活方式。 

先解釋一下風水：風水是源自中國的術語，指分別‘風’和‘水’。其意義是在空間保持正能量，減少負能量。目的是要創造讓居住者的精神和身體，都能感覺良好的居家空間。可以透過佈置你家的環境，包括傢俱佈置、自然採光、建材等。好奇如何做嗎？繼續看了解更多！

1.少即是多：保持整齊

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我們先把握一個風水的原則：減少裝飾與多餘的物品。該環境應該是透光、明亮、通風和沒有障礙的。請記住，一個混亂堆滿雜物的空間，對居住者的身體和精神沒有太多好處。此外，過多的物品也會中斷’氣‘的流動。

如果你即將開始裝飾你的家，可以掌握這個原則。若已經裝潢好，環顧四周，仔細想想也可以重新安排。整理你家壁櫥，挑選浴室、客廳裡不必要的用品，將它們賣掉或是捐出去。記住：簡化！簡化！再簡化！

2.傢俱佈置

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傢俱佈置對風水相當重要！我們將重點放在兩個主要的傢俱：床和沙發。首先，床頭不宜背對著門，或是直接正對門，否則容易被一覽無遺、沒有隱私與安全性。此外，應避免放置重物在床頭櫃上，同樣也是比較不安全的。

重要的是，床的兩側應該都能夠讓你躺上床，因為在空間的分佈上，傢俱的對稱性與和諧很重要，所以應該避免將床的一面靠牆。在兩側放上床頭櫃也很重要。選擇紮實的床頭板與床架，避免直接將床擺在地上，不然你可能會睡的比較不穩定。

3.色彩的重要性

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每個空間的顏色應該謹慎的選擇。畢竟每種顏色都有對我們有不同的影響。例如黃色是讓人重新注入活力。藍色是屬於冷色調也帶來寧靜。紅色喚醒感性和浪漫。在粉刷房子之前，你可以了解一些色彩學。若你不喜歡色彩鮮豔的牆壁，室內設計師與佈置師會為你選擇中立的顏色，並使用裝飾品，例如枕頭，地毯，窗簾等為空間加入顏色。

4.自然光的重要性

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自然光可說是我們的頭腦和身體的靈丹妙藥。打開大窗戶充分享受自然光，窗戶最好不要面對面車子太多的街道，可確保隱私和安全性，一定要使用窗簾來保護窗戶，甚至可選擇半透明、較淺顏色的窗簾，不會阻隔太陽光的照射。

5.掛面鏡子好！但要掛在哪？

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鏡子也是裝潢設計的好選擇。除了在美學上加分，鏡子也可以讓空間看起來較寬廣，因為它能讓自然光和燈光均勻分佈。然而，在風水學上，鏡子要是放錯地方，就變成一種阻礙。比方說在鏡子不應該放在入門口處，因為鏡子不該正照到門。房間的鏡子比較適合在衣櫃內或牆壁上，而不要直接正對照到床上。在客廳裡，你可以掛在壁爐或其他的重點傢俱上，如此可以讓空間較為平衡和充滿活力。而在廚房裡，你應該完全避免鏡子比較好。

6.舒適且讓人充滿靈感的廚房

homify 廚房
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廚房是在家裡最重要的空間之一，它不只是個準備飯菜的餐區。相反，它成為社交關係中最重要的地方。因為在現代建築中，廚房與隔壁相鄰的空間，通常是家中最大的開放空間。當然很需要保持清潔和有條理。廚房的家電用品應該要聰明與實用的放置。此外，廚房也不應該直接正對浴室，以防止病菌的傳播。

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7.善用天然建材的特點

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Ricardo Moreno Arquitectos

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木材和石頭，是你選擇建材與裝修面板的好材料，它們可以調和塑料跟合成版的人工感。這些天然材料可將大自然氛圍帶入家中，以吸引房子內外的正面能量。

8.浴室：不止一個功能的空間

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SegmentoPonto4

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你一天的開始與結束都是在浴室。它的功能無疑是非常關鍵的，浴室應該讓我們感到舒適和放鬆。如果可以的話，浴室中應該要有對外窗，可以引入自然陽光與空氣，讓通風良好，也可減少風扇的電力消耗。放上植栽與小花朵、以及蠟燭，可以在浴室營造輕鬆、類似SPA的氣氛。

9.植栽的好處

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植物帶來色彩、自然氣息、也代表你注重細節，更可改善空氣質量，讓環境更舒適。建議可選擇像是自然非人造的鮮花、定期清除枯萎植物。另外，在風水更好的代表植物是蓮花、中國竹、牡丹、百合、茶花和菊花。

10.四隻腳的毛孩該如何是好？！

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你是否也覺得，在工作繁忙的一天後，回家看到一隻可愛的寵物興奮地跑來與你打招呼，一切煩惱都會消除！牠們活潑與充滿活力，能讓家中保持能量循環，防止能量變成滯留狀態。

且據說狗兒知道哪裡有好能量。牠選擇睡覺的地方就是家中的好能量之處。貓則傾向察覺負能量的地方，但可以透過貓兒來轉化成為對主人正面的能量！所以，如果你在猶豫家中是否要養寵物？答案就是不要猶豫！快養吧！但是請記住，儘量以領養代替購買！並且將毛孩子視為為家庭成員一分子，給予尊嚴對待！

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