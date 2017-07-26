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超低預算！9種簡單到不行的客廳變身術

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Living Room, Pixers Pixers 客廳 Blue
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怎麼樣都覺得客廳的感覺不是你要的，但又不知道從何改起，更不想花大錢？今天我們整理了9種超簡單的方法，畫龍點睛得讓你的客廳大變身，更好的是這些方法實在太便宜了，最後的效果絕對讓室內設計師也起立鼓掌，快快往下看吧！

1. 軟件裝飾

Porthleven, LEIVARS LEIVARS 客廳
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

選購好看的織品、軟件能讓居家氛圍提升不少，注意顏色與質料的搭配，亮眼的顏色能在中性的客廳中增添活力！

2. 裝飾用層架

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SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

覺得客廳太單調？安裝這種裝飾用的層架，買一些藝術作品、選你得意的攝影作品放在上面，記得與客廳的顏色搭配好，就是最好的裝飾。還可以時常替換！

3. 展示你的收藏

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Pixers

Moroccan Tiles

Pixers
Pixers
Pixers

如果你有一個櫃子，清理好檯面，就成了最好的展示櫃了。從你收藏的玻璃藝術品、到花市買回來的多肉植物家族，都能夠在這個展示櫃上替你的家妝點不一樣的氛圍。

4. 搶眼的壁紙

Mountains and haze Pixers 客廳 Multicolored mountains,haze,wall mural,forest,wallpaper
Pixers

Mountains and haze

Pixers
Pixers
Pixers

選一款壁紙、一面牆壁，這個選擇可以完全翻轉你的客廳風格！

5. 嵌入式書架

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

設置幾個嵌入式的書架，像歐洲圖書館依樣擺滿書和圖畫，馬上充滿書香氣息。

6. 壁爐的利用方法

Living room : Neutral tones In:Style Direct 客廳
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

如果有閒置無法再使用的舊壁爐，把它變成裝飾的地方也很棒。擺上花藝品、蠟燭，要粗獷的氛圍可以用漂流木堆疊出自己的作品，很值得一試！

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7. 舊家具重生

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Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

先別急著把舊家具丟掉，與其買新傢俱，不如把舊家具翻修整理一下，漆上不同的顏色就能有不同的質感，有時候歲月的痕跡也能替空間增加韻味。

8. 舊貨市集尋寶

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Pixers

Feminine Touch

Pixers
Pixers
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在舊貨市集、拍賣市場時常有好貨，想省錢又想買好質感的東西不妨去找找，說不定你會發現一張獨一無二的茶几、桌子，是其他地方絕對看不到的呢！

9. 只差一點點

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Absolute Project Management

Living Area

Absolute Project Management
Absolute Project Management
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當你覺得明明什麼都有了，卻好像還是缺了一點點感覺，那試著鋪上一塊地毯，或是增購一張腳凳！你會驚訝於這個小決策帶來的改變！試試看吧！

更多客廳靈感，延伸閱讀：挑高設計讓家裡更有魅力: 11 種讓你驚豔的美麗範例

就愛戶外生活! 21 種讓你舒服到不想進屋內的絕美露臺設計
你會用哪一種方法呢？告訴我們吧！

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