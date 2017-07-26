超低預算！9種簡單到不行的客廳變身術

怎麼樣都覺得客廳的感覺不是你要的，但又不知道從何改起，更不想花大錢？今天我們整理了9種超簡單的方法，畫龍點睛得讓你的客廳大變身，更好的是這些方法實在太便宜了，最後的效果絕對讓室內設計師也起立鼓掌，快快往下看吧！
覺得客廳太單調？安裝這種裝飾用的層架，買一些藝術作品、選你得意的攝影作品放在上面，記得與客廳的顏色搭配好，就是最好的裝飾。還可以時常替換！
如果你有一個櫃子，清理好檯面，就成了最好的展示櫃了。從你收藏的玻璃藝術品、到花市買回來的多肉植物家族，都能夠在這個展示櫃上替你的家妝點不一樣的氛圍。
如果有閒置無法再使用的舊壁爐，把它變成裝飾的地方也很棒。擺上花藝品、蠟燭，要粗獷的氛圍可以用漂流木堆疊出自己的作品，很值得一試！
先別急著把舊家具丟掉，與其買新傢俱，不如把舊家具翻修整理一下，漆上不同的顏色就能有不同的質感，有時候歲月的痕跡也能替空間增加韻味。
在舊貨市集、拍賣市場時常有好貨，想省錢又想買好質感的東西不妨去找找，說不定你會發現一張獨一無二的茶几、桌子，是其他地方絕對看不到的呢！
當你覺得明明什麼都有了，卻好像還是缺了一點點感覺，那試著鋪上一塊地毯，或是增購一張腳凳！你會驚訝於這個小決策帶來的改變！試試看吧！
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