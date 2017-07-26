宜家是我家：用IKEA打造高質感住家的方法

IKEA實在是小資族的好朋友，實用、好看、便宜的特色就足以讓大家恨不得整間房子都用IKEA就夠美了！但你是不是懷疑這種大量製造的家具要如何創造出高級、溫暖的質感呢？今天我們整理了九種方法，讓你在低預算內創造高質感的居家環境，讓你的鄰里朋友都羨慕一下吧！