宜家是我家：用IKEA打造高質感住家的方法

IKEA實在是小資族的好朋友，實用、好看、便宜的特色就足以讓大家恨不得整間房子都用IKEA就夠美了！但你是不是懷疑這種大量製造的家具要如何創造出高級、溫暖的質感呢？今天我們整理了九種方法，讓你在低預算內創造高質感的居家環境，讓你的鄰里朋友都羨慕一下吧！
IKEA的家具常常是多功能的，照片中的FRIHETEN沙發晚上可以變成床，中性的灰色很輕易得跟任何抱枕、地毯，還有一旁的木桌搭配，加上天花板上垂下的簡約吊燈，北歐風格的客廳就是這樣簡單舒適。
在這個空間裡我們可以看到經典、現代和工業風格的混搭。EKTORP沙發和吊燈佔了很重要的構成元素。
選用白色的主色調讓整體再混搭時不會顯得雜亂，只要用上深色的布幔，整個客廳的深度和空間感就會瞬間跳脫出來，也是來自IKEA的素材。
誰認不出LACK邊桌這個IKEA的明星商品？便宜、耐用又百搭的桌子可當邊桌、床頭桌、茶几桌，可以輕鬆得融入各種風格的空間裡。
用杏色的窗簾、一張雙人床、一對POANG椅子，這間柔和又溫暖的臥室是不是看著就舒服呢？那對椅子替這間臥室帶來了現代的感覺，質感大大提升，一點也不像IKEA的產品。
這裡也幾乎都是使用IKEA的家具，BYAS電視櫃、RADVIKEN椅子、LACK茶几桌和EKTORP抱枕，接著屋主用搶眼的藝術品替整個空間定下獨一無二的調性，整體看來活潑又明亮。
這個空間使用的IKEA物品是RIBBA相框。如果你一直覺得這個空間感覺就是少了一點點什麼，到IKEA去買幾個便宜好看的像匡回來裝飾，會讓你的客廳完全不一樣！
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