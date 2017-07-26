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宜家是我家：用IKEA打造高質感住家的方法

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
IKEA, Artur Akopov Artur Akopov 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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IKEA實在是小資族的好朋友，實用、好看、便宜的特色就足以讓大家恨不得整間房子都用IKEA就夠美了！但你是不是懷疑這種大量製造的家具要如何創造出高級、溫暖的質感呢？今天我們整理了九種方法，讓你在低預算內創造高質感的居家環境，讓你的鄰里朋友都羨慕一下吧！

1. 北歐風格

Piso en Barcelona, demarcasueca demarcasueca 餐廳 木頭 Grey
demarcasueca

demarcasueca
demarcasueca
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IKEA的家具常常是多功能的，照片中的FRIHETEN沙發晚上可以變成床，中性的灰色很輕易得跟任何抱枕、地毯，還有一旁的木桌搭配，加上天花板上垂下的簡約吊燈，北歐風格的客廳就是這樣簡單舒適。

2. 沙發和燈

IKEA, Artur Akopov Artur Akopov 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

在這個空間裡我們可以看到經典、現代和工業風格的混搭。EKTORP沙發和吊燈佔了很重要的構成元素。
選用白色的主色調讓整體再混搭時不會顯得雜亂，只要用上深色的布幔，整個客廳的深度和空間感就會瞬間跳脫出來，也是來自IKEA的素材。

3. 邊桌

DP Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design 臥室
MUDA Home Design

DP Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

誰認不出LACK邊桌這個IKEA的明星商品？便宜、耐用又百搭的桌子可當邊桌、床頭桌、茶几桌，可以輕鬆得融入各種風格的空間裡。

4. 現代感椅子

Интерьер с мебелью из IKEA., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. 臥室
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

用杏色的窗簾、一張雙人床、一對POANG椅子，這間柔和又溫暖的臥室是不是看著就舒服呢？那對椅子替這間臥室帶來了現代的感覺，質感大大提升，一點也不像IKEA的產品。

5. 多功能書架

homify 客廳
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KALLAX書架也可以當電視櫃使用，適合放進你的遊戲機、wifi路由器、DVD，實用又簡單好看的樣子絕對是一個好投資。

6. 抽屜櫃

Quarto de Bebé, In&Out In&Out 嬰兒房/兒童房
In&amp;Out

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In&Out

用MALM抽屜櫃當你的衣櫃吧。不只容量夠大又好用，它簡單的風格一定會適合你的臥室，搭配其他不同品牌的特色傢俱，百搭又好看。

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7. 整套家具

Piso en Andorra, iloftyou iloftyou 臥室
iloftyou

iloftyou
iloftyou
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何不用上IKEA配好的整套傢俱呢？這個房間全部用HEMNES系列的家具搭配而成，配上粗網麻地毯，讓整個臥室有平靜協調的感覺。很棒的成果對吧？

8. 藝術裝飾

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio 現代風玄關、走廊與階梯
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

這裡也幾乎都是使用IKEA的家具，BYAS電視櫃、RADVIKEN椅子、LACK茶几桌和EKTORP抱枕，接著屋主用搶眼的藝術品替整個空間定下獨一無二的調性，整體看來活潑又明亮。

9. 細節點綴

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

這個空間使用的IKEA物品是RIBBA相框。如果你一直覺得這個空間感覺就是少了一點點什麼，到IKEA去買幾個便宜好看的像匡回來裝飾，會讓你的客廳完全不一樣！

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